Войну в Карабахе выиграла Россия, - "Evrensel"

00:25 11.11.2020 Турецкое оппозиционное издание не спешит ликовать по поводу победы, о которой объявил нации президент Азербайджана Ильхам Алиев. Собрав высказывания экспертов, взвесив все за и против, Evrensel делает вывод, что в войне за Нагорный Карабах есть один победитель и это не Азербайджан.



Первые комментарии о соглашении по Нагорному Карабаху: не мир, а замороженная напряженность (Evrensel, Турция)



Нагорный Карабах: черная осень 2020 года



Комментируя соглашение между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху, эксперты и журналисты отмечают, что напряженность будет сохраняться в замороженном состоянии, инициатива в регионе принадлежит России.



Согласно первым оценкам, от соглашения, подписанного при посредничестве России между Азербайджаном и Арменией, которые воюют в Нагорном Карабахе и прилегающих районах с 27 сентября, выиграла Москва.



Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение по Нагорному Карабаху, о котором было объявлено накануне вечером. Параллельно с выводом армянских сил Россия разместит миротворческий контингент в регионе. Оценивая соглашение в социальных сетях, эксперты и журналисты отмечают, что войну выиграла Россия и новое соглашение продлило российский протекторат, который годами сохранялся в регионе.



Будущее оставлено на усмотрение России



Преподаватель кафедры политологии и международных отношений Стамбульского университета, доцент, доктор Хакан Гюнеш (Hakan Gunes) написал на своей странице в соцсетях: "Это было ожидаемо. Покровитель прежнего статуса, который сохранялся 26 лет, стал покровителем нового статуса. В рамках нового уравнения город Шуша в Карабахе и три оккупированных района переходят к Азербайджану, в то время как армянской стороне остается контроль над территорией размером с автономный Карабах".



"Вопрос о том, что будет дальше, оставлен на усмотрение России больше, чем когда-либо, - продолжил Гюнеш. - Россия решила покровительствовать не плану мира, а плану новой замороженной напряженности. Алиев счастлив как никогда. Азербайджанский народ удовлетворен. Пашинян растерян. Турция нейтрализована".



Крайне тяжелое соглашение для Армении



"Еще одно доказательство того, насколько это тяжелое соглашение для Армении. Ереван соглашается передать Азербайджану даже два анклава, которые оставались в границах Армении на протяжении 30 лет и не имеют ничего общего с Карабахом", - написал в соцсетях преподаватель кафедры международных отношений Университета Мармара, доцент, доктор Бехлюль Озкан (Behlul Ozkan). Эксперт дал следующие комментарии.



- В этих условиях Вторую карабахскую войну выиграл Азербайджан. Армяне Карабаха останутся на территориях под контролем Азербайджана, но их права будут под гарантией России.



- Согласно тексту соглашения, Армения обеспечит необходимое транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью для движения людей, грузов и транспортных средств. Контроль этот процесс тоже будет Россия. Таким образом, Турция сможет иметь доступ к Азербайджану только через Нахичевань.



- Подписание и реализация соглашения в его нынешнем виде означает, что Азербайджан трансформирует военный успех, достигнутый по итогам шести недель, в явную и решительную политическую победу.



- В Ереване начались акции протеста против администрации Пашиняна, которая на протяжении нескольких дней скрывала потери на поле боя, и этого соглашения, означающего капитуляцию с точки зрения армянского национализма.



- Чтобы разрушить историческую связь Карабаха с Азербайджаном, Армения изменила название региона на "Арцах". Самым трагическим моментом прошлой ночи было то, что армяне, протестующие на улицах против соглашения, означающего капитуляцию, выкрикивали не "Арцах", а "Карабах".



Беженцы и внутренне перемещенные лица вернутся под контролем ООН



Журналист Фехим Таштекин (Fehim Tastekin) сообщил следующие сведения о содержании соглашения: "В соответствии с соглашением о прекращении огня, Агдамский район и подконтрольные Армении территории в Газахском районе будут возвращены Азербайджану до 20 ноября. На линии соприкосновения в Карабахе и Лачинском коридоре будут размещены российские миротворческие силы в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Российские миротворческие силы будут оставаться в регионе пять лет. Срок может быть автоматически продлен на очередные пять лет, если за шесть месяцев до его истечения стороны не заявят иное. Армения до 15 ноября передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 1 декабря - Лачинский район, кроме коридора шириной пять километров. В Шуше ситуация не изменится. В ближайшие три года по Лачинскому коридору будет построена новая дорога, которая свяжет Степанакерт и Армению. Беженцы и внутренне перемещенные лица вернутся на территорию Карабаха и прилегающих районов под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Армения гарантирует транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Контроль за транспортным сообщением будет осуществлять Пограничная служба ФСБ".



"Против Пашиняна вспыхнул мятеж. После этого соглашения ему будет сложно усидеть в своем кресле в Ереване", - добавил Таштекин.



Войну, в которой погибли армяне и азербайджанцы, выиграла Россия



Депутат от Демократической партии народов Турции Гаро Пайлан (Garo Paylan) написал на своей странице в твиттере: "Войну, в которой погибли тысячи армян и азербайджанцев, выиграла Россия. Теперь время залечивать раны скорбящих матерей, отцов, братьев, детей…" Источник - ИноСМИ

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