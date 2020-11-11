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Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене, - И.Кармазин
07:02 11.11.2020

В Киеве говорят о новых проблемах Зеленского и обострении в Донбассе

Игорь Кармазин
11.11.2020

На выборах президента США продолжается подсчет голосов, но СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Политика хорошо знают на Украине - при Бараке Обаме он занимал пост вице-президента и считался куратором украинского направления. В Киеве теперь не скрывают радости - ждут, что Байден будет жестко противодействовать России. "Известия" разбирались, что действительно может измениться на Украине.

Драка с поздравлениями
На выборах президента США продолжают считать голоса. По предварительным данным, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Сам себя он уже объявил новым президентом, ведущие СМИ и многие мировые лидеры поздравили политика с победой. При этом действующий глава государства Дональд Трамп не признает поражения и намерен оспорить результаты голосования в суде.

На Украине решили не дожидаться официальных результатов выборов. Одним из первых Байдена поздравил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев настроен оптимистично. "Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии и борьбы с коррупцией", - отметил Зеленский.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выложил несколько совместных фотографий с Байденом, назвав американца бойцом-государственником и "президентом США, с которым Украине повезло". "Знайте, что в Украине у вас есть добрые друзья и союзники", - намекнул Порошенко. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что с Байденом знаком давно. "Я много лет дружил с президентом Трампом, но практически столько же лет дружу с новым президентом США Джо Байденом. В 2012 году он называл меня Джорджем Вашингтоном Восточной Европы", - похвалился он. Поздравления опубликовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко.

И почему для улучшения ситуации мало одних предвыборных обещаний
Украинские политики даже поспорили о том, у кого больше прав поздравлять Байдена. Бывший депутат рады Сергей Лещенко заявил, что приватизировать победу американца на украинских просторах пытается Петр Порошенко. "Он пытается показать, что победа Байдена - его победа. Принадлежащий ему "5 канал" уже делает новости с заголовками: "Прогнозируется увеличение влияния Порошенко на политику". Это пыль в глаза. Новая американская администрация настроена на сотрудничество с легитимной украинской властью", - отметил Лещенко.

А вот соратница Порошенко Ирина Геращенко упрекнула депутатов партии Зеленского. Она напомнила, что весной "слуги народа" требовали создать в раде временную следственную комиссию по обвинениям в коррупции в адрес семьи Байдена. "Этот вопрос педалировал председатель группы дружбы Украина–США, человек незаурядных дипломатических способностей Давид Арахамия... Феерические персонажи эти слуги", - возмутилась она.

Дежурный по Украине
Джо Байден хорошо известен на Украине. При Бараке Обаме он занимал пост вице-президента и курировал в том числе украинское направление, неоднократно посещал Киев. Один из визитов состоялся в апреле 2014 года. Наблюдатели тогда обратили внимание на то, что на переговорах Байден сидел во главе стола. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк расположились по бокам. Глава МИД России Сергей Лавров тогда сказал, что переговоры похожи на внутреннее совещание главы государства с подчиненными.

В 2015 году Байден выступил с трибуны Верховной рады, избранный президент Украины Петр Порошенко слушал его в сессионном зале. "Вы не найдете ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Коррупция не позволяет построить успешную демократию", - возмущался он.

При этом позже Байден сам стал участником коррупционного скандала. Его сын Хантер с 2014 по 2019 год входил в совет директоров украинской газодобывающей компании "Бурисма". Американские СМИ писали, что владельцы компании с помощью Байдена-младшего пытались получить "эксклюзивный доступ" к ключевым фигурам в администрации США. В октябре 2020 года в деле появились новые улики. Издание New York Post опубликовало переписку Хантера Байдена с директором по международному развитию "Бурисмы" Вадимом Пожарским. В одном из писем Пожарский благодарил Байдена-младшего за то, что тот организовал ему встречу с отцом в Вашингтоне.

В 2020 году больше стало известно и о влиянии Байдена на украинскую политику. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко. Пленки, сделанные с 2014 по 2016 год, подтвердили, что президент Украины согласовывал с американцем важные решения. Политики, в частности, обсуждали увольнение генпрокурора Виктора Шокина. "Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд", - обещал вице-президент США. Порошенко также согласовывал с собеседником кандидатуру премьер-министра, отчитывался о повышении тарифов ЖКХ и национализации крупнейшего банка. Байден, в свою очередь, требовал защитить от скандалов руководство госкомпании "Нафтогаз".

Пленки многое сказали и о стиле общения Порошенко и Байдена. Украинский лидер на записях подобострастно говорит, что мечтает оказаться рядом с Байденом. На дежурный вопрос "Как дела?" отвечает: "Очень хорошо, как всегда, когда я слышу ваш голос" или "Я всегда хорошо себя чувствую, когда разговариваю с вами". А однажды даже называет американца своим ангелом-хранителем.

Назад в будущее
Эксперты говорят, что отношения США и Украины при новом президенте вряд ли серьезно изменятся. Вашингтон считает Россию противником, исходя из этого выстраивает взаимодействие с Киевом. Так было при Обаме, Трампе, так будет и при Байдене.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с "Известиями" говорит, что сам Байден вряд ли станет заниматься украинскими делами. "Сейчас у него другой статус. Да и вопрос для него слишком токсичный. Даже после инаугурации никуда не денется скандал с "Бурисмой", пленки Деркача. Республиканцы будут постоянно вспоминать эти скандалы. Поэтому многое будет зависеть от того, кто войдет в команду Байдена, - в частности, от того, кто займет должность госсекретаря", - говорит эксперт.

Украинский политолог Руслан Бортник также считает, что нынешняя линия продолжится. "Ряд поправок, видимо, сделают. Думаю, команда демократов предпримет дополнительные усилия по десуверенизации Украины. Ужесточится контроль за экономической и политической элитой, активнее будут использоваться антикоррупционные, информационные инструменты", - говорит собеседник.

Эксперт считает, что Вашингтон пересмотрит отношения и с некоторыми представителями украинской элиты. "Вряд ли новая администрация будет контактировать с Порошенко. Вероятно, найдут новых переговорщиков. Мы видим, что готовность демонстрирует Яценюк, представители соросовской тусовки", - говорит собеседник. Он добавляет, что в Донбассе сохранится угроза эскалации. "До примирения сторон далеко. Никто не застрахован от разного рода "черных лебедей", особенно в нынешнем году", - подчеркивает Бортник.

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько прогнозирует, что при Байдене на Украине усилятся группы, которые делают ставку на продолжение войны и проведение выгодных для внешних игроков реформ. "Приход к власти Байдена означает ужесточение и радикализацию американской политики. В Донбассе ситуация уже ухудшилась. Перемирие, длившееся с июля по октябрь, закончилось, возобновились обстрелы. Думаю, на Украине нас ждет обострение. Впрочем, как и везде на постсоветском пространстве", - подчеркивает политолог.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605067320
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