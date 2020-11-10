 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.11.2020
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На саммите ШОС борьба с Лукашенко поставлена в один ряд с пандемией и терроризмом, - "НГ"
08:31 11.11.2020

Шанхайская организация сотрудничества обсудила общие угрозы и наметила планы борьбы с ними
Геннадий Петров

10.11.2020

Владимир Путин отчитался перед лидерами стран ШОС о годе председательства в этой организации.
В формате видеоконференции прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его итогам принят ряд документов, в том числе предусматривающих совместную борьбу с коронавирусом. Государства – члены ШОС будут обмениваться опытом и даже лекарствами для преодоления пандемии. Предполагается разработать и меры, которые позволят смягчить экономические последствия бедствия.
В ШОС входят восемь стран: Индия, Китай, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Россия. Еще четыре государства имеют статус наблюдателей – Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия. В конце 2020 года истекает срок председательства России в ШОС. Со следующего года председателем организации будет Таджикистан. Нынешний саммит является итоговым и необычным. Впервые за 20-летнюю историю существования организации в центре внимания ее лидеров оказались не меры по углублению сотрудничества в области политики и экономики, а борьба с коронавирусом.

В своей речи президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность совместных планов по противодействию пандемии и преодолению ее экономических последствий. Из его слов следует, что "восьмерка" государств лучше, чем кто-либо в мире, перенесла пандемию. "По расчетам, среднее падение экономик государств – членов ШОС в 2020 году составит 3,2%", – сказал российский лидер. А прогнозируемый спад мировой экономики, отметил Путин, в этом году будет 4,4%. При этом пик падения товарооборота между странами – членами ШОС пришелся на январь-август и составил 7%. Сейчас он меньше благодаря в том числе совместным мероприятиям, направленным на исправление ситуации.

Среди мер борьбы с коронавирусом, которые были перечислены на саммите, следует упомянуть идею президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о создании на пространстве ШОС единой сети медицинских учреждений по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями. Она была одобрена участниками мероприятия. "Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информацией в этой сфере, протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами", – сказал Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил пойти еще дальше и поддержать предложенную им на уровне ООН идею создания международного агентства по биологической безопасности. Правда, как следует из выступления казахского лидера, это структура будет не в рамках ШОС.

Мероприятия в рамках ШОС порой омрачаются инцидентами, свидетельствующими о противоречиях между странами, которые в нее входят. Например, 16 сентября этого года советник индийского правительства по национальной безопасности Аджит Довал покинул встречу посланников государств ШОС. Причиной стала демонстрация представителем Пакистана карты своей страны, включающей Джамму и Кашмир, которые Индия считает неотъемлемой частью своей территории. На этом саммите можно было бы ждать схожих инцидентов, с учетом того что в статусе партнеров по диалогу с ШОС находятся Армения и Азербайджан. Однако представители этих государств в видеосаммите участия не приняли, хотя о Карабахе Путин говорил. Он назвал войну там "большой трагедией". "Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", – сказал Путин, имея в виду мирное соглашение, подписанное двумя странами при посредничестве Москвы.

А вот представитель Белоруссии, премьер-министр Роман Головченко в видеосаммите участвовал. Он был явно доволен тем, что Путин повторил позицию своей страны в отношении белорусских протестов, с которой, похоже, молчаливо согласились все участники ШОС. Российский лидер сказал о "беспрецедентном давлении извне" на официальный Минск. Путин назвал "участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС", вызовом "нашей общей безопасности".

Фактически давление на Белоруссию со стороны Запада было поставлено в один ряд с коронавирусом и другой угрозой, о которой было сказано на саммите, – терроризма в Сирии. О продолжающейся "инфильтрации боевиков из сирийской зоны в страны исхода, в том числе в страны – члены ШОС", проинформировал директор Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов.

В итоговой декларации участники организации, помимо всего прочего, отметили, что поддерживают позицию об урегулировании кризиса в Сирии через диалог его участников с уважением принципа территориальной целостности страны. Все документы саммита – декларация и девять решений – были по предложению Путина одобрены.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605072660
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