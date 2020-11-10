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Среда, 11.11.2020
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00:07  На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
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11:54  Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
11:52  Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов
10:56  На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
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Выборы в США. Скандал в тайном борделе, - Г.Зотов
09:36 11.11.2020

Георгий Зотов сожалеет о том, что мы не умеем троллить Америку
Георгий Зотов
10.11.2020

…Я просто не верил своим глазам. Творилось нечто реально страшное. Одна сторона обвиняла противника в издевательстве над избирателями, организации "карусели" со вбросом фальшивых бюллетеней, угрожала митингами протеста, и заявляла о своей победе. Другая сторона тоже провозглашала победу, чморила противника, как орел суслика, снисходительно приглашала сдаться и признать свой проигрыш. Кандидат не унимался. Он требовал остановить подсчет голосов, грыз общественность, кричал об обманах, подтасовках и махинациях. Его противник, сделав пофигистичное лицо, просил принять поражение, объясняя - лапуль, все точно, как в аптеке. Полиция равнодушно отоваривала дубинками протестующих, вышедших митинговать против нечестных выборов. "Фига себе, - похолодев, думал я. - Ущипните меня. Это происходит на Украине, в Грузии, в Киргизии или в России? А почему же тогда Соединенные Штаты молчат? Куда делись заявления о недопустимости насилия, прозрачных выборах, честном подсчете голосов? Что творится, граждане? Их в телевизоре кто-то забанил?". Собственно, ответить мне никто не мог. Ибо это были выборы, идущие в самих США.

…Безумно смешно. Натурально цирк с конями. Страна, учившая через губу весь мир, как ему жить. Лезущая в государства на краю света, как Грузия и Киргизия (которые средний американец никогда не найдет на карте) со стандартами правильной демократии. Установившая в Ираке, Афганистане и Ливии свою власть на штыках… или на ракетах, штыки уже отжившее явление. Объясняя - только ее понимание демократии и выборов разлюли-малина. Самое верное, сладкое, миленькое и красивое. И вдруг выясняется - ни хрена подобного. В божественной, святой Америке в ходу ужасное досрочное голосование, позволяющее манипулировать избирателями. За углом скалят зубы губернаторы, мухлюющие в пользу родимой партии: считающие нужное количество голосов за приятного кандидата, и ненужное - за неприятного. И пропаганда прессы и телевидения, когда 90% масс-медиа дружно мажут дерьмом один персонаж, и сливками с медом - другой. Судебные наблюдатели, заявляющие о махинации с почти двумя миллионами голосов - с классическими "мертвыми душами", завышением количества избирателей. Боже, да честное слово - все в традициях бывшего СССР, только еще хуже.

…Это уж не говоря о том, что в Америке рулит поросшая мхом избирательная система XVIII века - революционная для того времени, но совершенно гнилая и заржавевшая сейчас. Избранным считается президент, набравший 270 голосов из числа выборщиков - представителей электоральной комиссии (от каждого штата - разное число): всего их 538, то бишь, надо получить тупо больше половины. Благодаря этому, США остаются единственной страной мира, где президентом может стать человек, набравший МЕНЬШИНСТВО голосов. Да-да, а вы не знали? Именно столько получил в 2000-м году кресло проклинаемый до сих пор Джордж Буш-младший: за него проголосовало на 500 000 человек меньше, чем за кандидата демократов Альберта Гора. Да и сам Дональд Трамп по мировым стандартам тоже в 2016-м году проиграл выборы: его обошла Хиллари Клинтон, пусть и на самую малость - 138 тысяч голосов. Представьте себе, какая чума началась бы, обойди кто-то проамериканского кандидата в России (или вообще где угодно) - появились бы санкции, угрозы, а если страна маленькая - так еще и ракеты.

…Не забудем и то, что в Штатах у власти всего две партии. Уже почти 250 лет они сменяют друг друга, не позволяя вскарабкаться на трон никому другому. Ни в Сенате, ни в Конгрессе иных партий нет. Только республиканцы и демократы. Только "слон" и "осел" (неофициальные клички этих организаций). Нет, можно свободно регистрировать и всякие разные партии и независимых кандидатов, вот только избирательная система США дарует им нулевой успех победы на выборах. Тот же Трамп хотел идти отдельно, но понял - шансов победить иначе у него нет (как у провалившегося ранее на выборах миллиардера Росса Перо, набравшего аж 19% голосов), и переметнулся в тень "слона". Откровенно говоря, шоу с двумя партиями, выборщиками, избирательной системой XVIII века выглядит тупой голливудской комедией. Ни хрена это не демократия, простите. Это реально тупая замшелая олигархия, вконец отставшая от современной системы выборов.

…Мы не умеем веселиться, понятно. Иначе сейчас Россия, да заодно и Белоруссия с Венесуэлой знатно троллили бы США, требуя проведения новых выборов по стандартам демократии, и угрожая санкциями за битье полицией демонстрантов. Спикер МИДа Захарова с постным лицом выражала бы озабоченность нарушением прав избирателей, "каруселями" и "вбросами", а Лукашенко, хватаясь за сердце, переживал за разгон митингующих. Заодно уж следовало признать Трампа законным президентом Америки, а Байдена - узурпатором, и объявить об отказе считать выборы в США свободными и демократическими. Призыв к американскому телевидению предоставить всем кандидатам равные права и вовсе гляделся бы вишенкой на торте. Ведь штатовская пресса откровенно ненавидит Трампа за его закидоны, обидчивость и неуравновешенность, и макала Дональда в унитаз весь президентский срок. О, ну в отношении США такое не принято. У них все правильно, хоть они кролика в президенты захотят избрать. Что позволено Юпитеру - не позволено быку. Поэтому быковать мы станем лишь тогда, когда американцы в очередной раз наедут на качество нашей избирательной кампании.

…Выборы президента США в 2020 году реально войдут в историю. Конкретно там развеялась завеса сахарного дыма, всегда окутывавшего "самую большую демократию в мире", как пафосно называют ее сами американцы. Не, у меня нет иллюзий по поводу России, где смухлевать в глубинке как воды выпить, а уж притянуть за уши голоса правящей партии, особенно в национальных республиках, так это вообще стало почти законно. Но дело тут в другом. Мы получили еще одно подтверждение основного закона жизни в человеческом обществе. Личность, каковая по виду прямо святее папы римского, постоянно придирающаяся к своим знакомым и соседям относительно их недостаточного благочестия, скорее всего содержит тайный бордель. Ничего нового, конечно. Но просто приятный факт.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605076560
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