В российском Крыму открыто 1-е официальное диппредставительство - консульство Никарагуа

10:35 11.11.2020 Киев в ярости: Крым прорвал международную блокаду

На российском полуострове открылось первое с 2014 года зарубежное диппредставительство

Светлана Гомзикова



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Александр Корольков Константин Кнырик



В Симферополе во вторник, 10 ноября, прошла торжественная церемония открытия первого в российском Крыму зарубежного дипучреждения. Речь идет о консульстве Республики Никарагуа, небольшого центральноамериканского государства, которое еще в 2014 году признало полуостров частью России.



Мероприятие состоялось в правительстве Крыма с участием чрезвычайного и полномочного посла Никарагуа в нашей стране Альбы Асусена Торрес, которая вручила консульский патент на открытие дипломатического представительства экс-полпреду президента РФ в регионе Олегу Белавенцеву. Он будет выполнять обязанности почетного консула - т.е. представлять в Крыму интересы никарагуанского государства.



Как ранее сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, почетное консульство, "это не классическое консульство, а именно особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны".



По словам Белавенцева, для него "это большая честь". Он поблагодарил руководство латиноамериканской республики и лично президента Никарагуа Даниэля Ортега за поддержку российской позиции по Крыму. И назвал открытие первого международного представительства на территории полуострова знаковым событием, свидетельствующим о международном признании Крыма.



Торрес, в свою очередь, отметила, что двусторонние отношения между нашими странами "всегда развивались в положительном и очень успешном ключе". И правительство Никарагуа "открыто к сотрудничеству со всеми субъектами Российской Федерации, включая красивый, древний и благословенный Крым".



По каким направлениям может развиваться это сотрудничество, на встрече с послом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.



"У нас много проектов, прежде всего в сфере образования, которые мы можем предложить для развития наших отношений. Кроме того, мы готовы рассмотреть различные варианты бизнес-миссий, которые будут способствовать развитию наших отношений. Думаю, что таких элементов сотрудничества станет гораздо больше, когда консульство в Крыму заработает в полном объеме", - подчеркнул он.



Недовольна таким порядком вещей Украина. Там появление на территории полуострова иностранного диппредставительства было встречено в штыки. И теперь обещают ввести против Никарагуа "жесткие секторальные санкции" за то, что эта страна, как выразился украинский вице-премьер Резников, "потакает вооруженной агрессии РФ против Украины".



Соответствующее предложение направлено Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). И, судя по заявлению МИД Украины, процесс запущен. Но пока исключительно в риторической форме. В ведомстве дали понять, что считают визит посла Никарагуа в Крым "недружественным шагом по отношению к Украине", а открытие консульства "ничтожным действием". Однако ничего конкретного про направление своего санкционного удара не сказали.



На самом же деле, позиция Никарагуа не может не восхищать. Ведь это маленькое, далекое от нас государство с населением всего 6,5 млн., никогда не заявляло громко об особых отношениях с Россией, но именно оно первым признало Крым и первым открыло там свое дипломатическое представительство. В то время как близкие нам во всех смыслах страны до сих пор этого не сделали…



- Никарагуа возглавляет Даниэль Ортега, политика которого ориентирована, прежде всего, на такие страны, как Куба, Венесуэла, Россия, - комментирует ситуацию эксперт по Латинской Америке Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Корольков. - В свое время эта страна была стратегическим партнером Советского Союза в Латинской Америке. А после возвращения сандинистов к власти в 2007 года партнерство с Москвой продолжилось.



Для них очень важна российская экономическая и дипломатическая поддержка, поэтому они следуют в определенном русле российской внешней политики. То есть, в обмен на какие-то преференции, кредиты, продовольственную помощь, которую Россия предоставляет, демонстрируют свою лояльность России.



Тем более что риски для Никарагуа, связанные с дополнительной непопулярностью среди западных стран, ухудшением отношений с США или даже с некоторыми соседними государствами, они достаточно незначительные. Все это и так находится на очень низком уровне. Страна давно фактически существует в рамках единственной парадигмы - Куба, Венесуэла, Россия. Поэтому действовать вопреки остальным для нее просто менее рискованно.



Соответственно, и когда Киев грозит Никарагуа секторальными санкциями, это звучит довольно смешно. Поскольку эта маленькая латиноамериканская республика от Украины вообще никак не зависит.



Другое дело, если речь идет о том, что Киев будет инициировать какие-то санкции со стороны международного сообщества против Никарагуа, где сейчас как раз очередной виток внутренних противоречий происходит. Я думаю, в рамках каких-то усилий США, например, по свержению режима Ортеги, это вполне может быть использовано дополнительно для экономического давления.



Главный редактор News Front, политолог Константин Кнырик считает угрозы Киева в адрес Никарагуа нелепыми:



- Сомневаюсь, что на этой Планете есть государства, которые каким-то образом опасаются Украины, в принципе. Особенно, их секторальных санкций. Тем более, Никарагуа, я думаю, точно имеет очень маленькие экономические связи с Украиной и вряд ли от этого сильно пострадает.



Но, само по себе, открытие никарагуанского консульства в Крыму, конечно, момент позитивный. Потому что любое признание в такой достаточно сложной политической ситуации, это плюс. И с дипломатической точки зрения однозначно это можно расценивать, как успех.



Другое дело, что мне было бы много приятнее и смотрелось бы это гораздо логичнее, если бы признанием Крыма, в первую очередь, занимались те государства, которые мы называем братскими, и которые, собственно говоря, реально и объективно понимают историческую обоснованность возвращения Крыма в Россию.



Я говорю про ту же Белоруссию, которой было бы логично признать Крым.



Хотя, в принципе, с учетом того, что международная политика сегодня в мире предельно ясна, надеяться на скорое признание Крыма нам, конечно, не приходится. Но, если честно, Крыму от этого не холодно и не жарко.



Признание Крыма, скажем так, это своего рода проверка мира на здравомыслие. К сожалению, здравомыслия в мире пока очень мало. Это как бы абсолютный факт.



"СП": - Долго еще в Киеве будут так болезненно и злобно реагировать на успехи Крыма?



- Реакция Украины, в принципе, логична, потому что сегодняшняя политическая ситуация на Украине заставляет руководство этой страны постоянно вспоминать про Крым. Постоянно спекулировать опять темой и возбуждать вот эти "патриотические" националистические круги своими "правильными" заявлениями в адрес Москвы, в адрес Крыма, в целом.



Соответственно, эти заявления, воспринимаются абсолютно традиционно. Они могут делать их по десять раз в день - это никак не отражается на реальной политической картине. Но при всем при этом политическому руководству Украины приходится находить какие-то темы для обсуждения и напоминания, чтобы эти националисты верили в то, что кто-то о Крыме там думает.



Если же подходить к этому вопросу с точки зрения реальности, то всем уже давно понятно, что никаких мыслей, идей у украинского руководства по возвращению Крыма нет. А вот планы в отношении провокаций на крымском направлении, как у Украины, так и у хозяев этой территории - западных кураторов, они, к сожалению, сохраняются.



"СП": - С приходом Байдена что-нибудь изменится? Ведь, помнится, он даже отчитывал в свое время Порошенко за попытку организовать диверсии в Крыму?



- За период правления Трампа демократы и вся эта соросовская банда, конечно, существенно подрастеряли свое влияние на территории Украины. Сейчас она его вернет.



И мы должны понимать, что такое эта "соросовская банда" на Украине. Это как раз те самые люди, кто, в принципе, нынешнюю гражданскую войну, противостояние и развал страны спровоцировал и системно подготавливал. И сейчас, укрепив свои позиции, они, конечно, вернутся к своим провокациям. Что бы там Байден когда-то ни внушал Порошенко…



Но есть еще один игрок, который сегодня активно заходит на территорию Украины - это Турция. И абсолютно недвусмысленные заявления Эрдогана о территориальной принадлежности Крыма, по его искаженному мнению, они о многом для нас говорят.



Более того, турки, вроде как, сейчас публично об этом заявили. Но те самые "серые волки" ранее уже активно принимали участие в организации блокады Крыма и участвовали в подготовке добровольческих батальонов Ислямова, которые он постоянно грозит бросить на Крым.



То есть, турки давно причастны к провокациям на крымском направлении, но это просто не было так явно и ярко. Сейчас Украина вместе с Турцией запускают совместное производство боевых беспилотников, что тоже достаточно тревожное событие. Соответственно, ожидать каких-либо провокаций и готовиться к ним, нам стоит. Источник - svpressa.ru

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