 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистан завозят гастарбайтеров из Бангладеш
10:39 11.11.2020

В Узбекистане после беспорядков, устроенных рабочими, компания наняла сотни работников из Бангладеш

8 ноября текущего года компания Enter Engineering доставила в Ташкент специальным чартерным рейсом из аэропорта Хазрат Шах Джалал в Бангладеш 239 бангладешских рабочих, пишет CentralAsia.

По сообщению бангладешской газеты Daily Star, в общей сложности 888 рабочих будут доставлены в Узбекистан тремя чартерными рейсами. На следующей неделе рабочие приступят к работе на предприятии Enter Engineering, которое строит завод GTL (по производству жидкого топлива) в Узбекистане.

По словам сотрудника Enter Engineering, группа рабочих из Бангладеш прибыла в Гузарский район и на неделю была помещена в карантин против COVID-19.

Ранее сообщалось, что тысячи рабочих Enter Engineering вышли на стихийную акцию протеста 21 октября этого года. Протесты рабочих, возмущенных тем, что им вовремя не выдали зарплату и не кормили, превратились в массовые беспорядки.

Сотрудник Enter Engineering сказал, что сотни рабочих были уволены после беспорядков и более 20 рабочих были привлечены к ответственности, добавив, что "бангладешские рабочие занимают теперь наши места".

Чиновник, представившийся представителем отдела кадров Enter Engineering, сказал, что наем рабочих из Бангладеш не имеет ничего общего с протестами рабочих, которые произошли 20 дней назад:

"Строительство завода должно быть завершено до конца года. По плану для сборки оборудования должны были быть привлечены специалисты из Бангладеш. Это не "черные рабочие", а профессионалы-монтажники, которые умеют устанавливать сложное техническое оборудование. Согласно графику работ на заводе соберут технологическую линию. Их приезд не коснется узбекских рабочих. У каждого свое дело", - сказал собеседник.

По словам чиновника, в конце прошлого года Enter Engineering заключила соглашение с тремя международными поставщиками о привлечении иностранных рабочих на завод в Гузарский район. По словам чиновника, прибытие рабочих задержалось из-за пандемии и карантина.

Хотя Узбекистан, экспортирующий дешевую рабочую силу за границу, за последнее время пригласил десятки специалистов из Кореи для автомобильной промышленности, ни разу не было случая, когда страна приглашала из-за рубежа одновременно около тысячи рабочих.

В узбекском Алмалыке собралась огромная толпа, чтобы получить работу на металлургическом комбинате
По данным официального сайта компании Enter Engineering, которая позиционирует себя как ведущая компания в области промышленного строительства в Узбекистане, в ней работает около 20 000 рабочих и специалистов.

По словам инженера компании, за полтора месяца до конца года были наняты квалифицированные рабочие из-за границы, чтобы запустить завод.

Первоначальная стоимость проекта GTL в Узбекистане оценивалась в 2,6 миллиарда долларов, а к 2020 году цена вырастет примерно до 4 миллиардов долларов.

Компания Enter Engineering, основанная в 2012 году, стала ведущей компанией в Узбекистане в области строительства инфраструктурных и других объектов на газовых месторождениях. Ряд руководителей компании Enter Engineering, которая также построила спортивную арену Humo в Ташкенте, были награждены президентом Узбекистана.

Официальной информации об акционерах на официальном сайте компании нет. Согласно открытым источникам, президентом компании и владельцем контрольного пакета акций компании является Бахтиер Шухратович Фозилов. Фозилов, 45-летний уроженец Самарканда, окончил Ташкентский экономический университет по специальности "Международные экономические отношения".

По данным российских СМИ, Фозилову также принадлежит 75% акций Surma Gas Chemical Operating Company и Altmax Holding Ltd, которые были зарегистрированы на Кипре в ноябре 2015 года.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605080340
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