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|Школы в Узбекистане начнут в качестве эксперимента передавать в частные руки
10:42 11.11.2020
Общеобразовательные учреждения в Ташкенте, Ташкентской области, Нукусе и областных центрах начнут в качестве эксперимента передавать в доверительное управление представителям частного сектора. Об этом говорится в указе "О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана", подписанном президентом Шавкатом Мирзиеевым, пишет ИА "Фергана".
Эксперимент затронет школы с коэффициентом сменности ниже 0,7. Их будут передавать в доверительное управление сроком на 5 лет (с правом продления), не уменьшая размера средств, выделяемых из госбюджета на содержание этих учреждений.
Частный инвестор должен будет взять на себя обязательства по бесплатному обучению школьников, которые уже числятся в учебном заведении и тех, кто прикреплен к микроучастку. Ему также предстоит отремонтировать здание и "укрепить материально-техническую базу школы".
При этом доверительному управляющему будут выделяться пустующие здания и земли общеобразовательного учреждения для организации частных образовательных, спортивных или культурных организаций.
О том, что в Узбекистане незагруженные школы передадут в доверительное управление сообщалось на совещании под председательством Мирзиеева еще в конце октября. Тогда же глава государства заявил, что директора школ будут назначаться на конкурсной основе.