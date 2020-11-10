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От перемены президентов США полетные задания ракет и координаты целей не меняются, - Ю.Рубцов
10:46 11.11.2020

ЮРИЙ РУБЦОВ | 10.11.2020

РСМД: мяч на стороне США и НАТО

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был заключен Советским Союзом и Соединенными Штатами США более 30 лет назад, 8 декабря 1987 года. Москва никогда не считала этот договор устаревшим, считая его одним из краеугольных камней системы контроля над вооружениями. Ведь при соблюдении введенных договором условий – уничтожить имеющиеся и впредь не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тыс. км) – арсеналы обеих сторон освобождались от целого класса вооружений.

Однако это – подчеркиваем – при соблюдении требований договора. Первое из них – уничтожить ракеты, находившиеся в строю, – было выполнено в течение трех лет. К июню 1991 г. в СССР под "нож" пошли 1846 ракет РСМ-10 комплекса "Пионер" (по западной классификации – SS-20), Р-12 (SS-4), Р-14 (SS-5), РК-55 (крылатая ракета наземного базирования), ОТР-22 "Темп-С" (SS-12) и ОТР-23 "Ока" (SS-23). США утилизировали 846 ракет Pershing-2, Pershing-1A и BGM-109G (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования). В итоге международная безопасность, особенно в Европе, укрепилась; из-под угрозы применения этого класса вооружений со стороны США вышла европейская часть нашей страны от Архангельска до Грозного, а со стороны СССР/РФ – вся территория Европейского континента, в первую очередь американские базы в Великобритании, ФРГ, Италии, Бельгии и Нидерландах.

А вот с соблюдением второго главного требования договора РСМД – не производить, не испытывать и не развертывать – стали накапливаться проблемы.

США последовательно демонтируют договорно-правовую систему обеспечения стратегической стабильности. Они вышли в одностороннем порядке из договоров по ПРО 1972 г. и по открытому небу 1992 г., не ратифицировали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г., уклоняются от продления СНВ-3.

В русле этого курса, направленного на получение односторонних стратегических преимуществ, Вашингтон взялся предъявлять России претензии по поводу "нарушений" ею ДРСМД. Этим готовилась почва для денонсации договора, а обвинения в адрес Москвы играли роль дымовой завесы.

Примером нарушения Россией договора была объявлена разработка ракеты 9М729 (SSC-8), которой вооружается комплекс "Искандер-М". Ее дальность, считают в США, нарушает ограничительные требования ДРСМД. В конце 2018 г. Москве поставили ультиматум: в течение ближайших двух месяцев объявить о прекращении такой разработки. Увидев, что на языке ультиматумов с Москвой говорить нельзя, Трамп в феврале 2019 г. объявил о начале процедуры выхода США из ДРСМД, в августе того же года такой выход состоялся.

Вашингтон не только не вникал в суть возражений Москвы, отрицавшей факт нарушения ДРСМД при разработке ракеты 9М729, но и с порога отмел встречные претензии: размещение Соединенными Штатами в Европе пусковых установок противоракет (Мк 41), в которых ракеты-перехватчики могут быть заменены на крылатые ракеты "Томагавк" дальностью полета почти до 2,5 тыс. км; использование ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования; производство и применение ударных беспилотников.

Россию особенно беспокоит первое из трех названных нарушений. Речь идет о развертывании запрещенных систем на базах США в Девеселу (Румыния) и Редзиково (Польша). Отказ от обязательств по ДРСМД дал американцам возможность "легализовать" размещение на этих базах пусковых установок, позволяющих применять не только противоракеты, но и наступательные вооружения – подпадающие под ДРСМД ракеты BGM-109 Tomahawk. Не за горами создание новых американских ракетных баз в других странах.

США уже провели испытания новой версии сухопутного варианта Tomahawk с дальностью полета 1 тыс. км. Проводятся испытания баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности, она схожа с Pershing-2; по свидетельству специалистов Пентагона, это будет "совершенно новая ракета".

В соответствии с ядерной доктриной США в 2019 году было начато производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2, которые могут устанавливаться на ракетах средней дальности, что, по мнению американских военных, не позволит России "использовать свой потенциал тактического оружия".

В этих условиях сохранять в одностороннем порядке приверженность принципам ДРСМД значило бы для России подрывать собственную безопасность. Причем не только США хотят обзавестись вооружениями этого класса. Ракеты средней и меньшей дальности имеют в своих арсеналах Индия, Пакистан, Корея, КНР, Иран, Израиль...

В феврале 2019 года В. Путин объявил, что ответ на действия США "будет зеркальным" и дал указание приостановить участие России в договоре. Освобождение от предусмотренных ДРСМД обязательств дает России новые, расширенные возможности укрепления безопасности. При оснащении российской армии ракетами данного типа в зоне поражения окажется территория практически всей Европы. От Москвы европейские столицы отстоят на 750-3500 км, но ракетные установки можно и приблизить к западным границам РФ.

Тем не менее Москва не желает упускать ни единого шанса, который позволил бы снизить напряженность. 26 октября президент России выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Из заявления следует, что Российская Федерация продолжает рассматривать договор в качестве важного элемента обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности, а выход США считает серьезной ошибкой, которая "усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации".

Москва подтвердила приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих точках мира не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. "Мы также считаем, – отметил В. Путин, – что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория".

Основываясь на принципах равной и неделимой безопасности, Россия предлагает всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь идет о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах российских вооруженных сил в Калининградской области.

Хотя Москва уверена в полном соответствии ракет 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, она выразила готовность по доброй воле не развертывать в европейской части России эти ракеты с размещением их на комплексе "Искандер-М". Но "только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД". Аналогичные поиски схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов российский президент призвал искать в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.

Мяч на стороне США и НАТО. И только офицерам РВСН ВС РФ все равно, кто стал президентом США: они знают простое правило – от перемены американских президентов полетные задания и координаты целей не меняются.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605080760
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