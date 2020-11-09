 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Среда, 11.11.2020
13:06  Карабахский маневр Путина: выверенный ход или авантюра? - В.Малышев
11:36  Экс-КырПрез Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Как Георгий Димитров
10:46  От перемены президентов США полетные задания ракет и координаты целей не меняются, - Ю.Рубцов
10:44  О мировом энергобалансе, или Сланцы не виноваты, - В.Михеев
10:42  Школы в Узбекистане начнут в качестве эксперимента передавать в частные руки
10:39  В Узбекистан завозят гастарбайтеров из Бангладеш
10:35  В российском Крыму открыто 1-е официальное диппредставительство - консульство Никарагуа

09:36  Выборы в США. Скандал в тайном борделе, - Г.Зотов
08:31  На саммите ШОС борьба с Лукашенко поставлена в один ряд с пандемией и терроризмом, - "НГ"
07:02  Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене, - И.Кармазин
01:44  Как АмерВыборы скажутся на отношениях США с Кавказом и Центральной Азией, - Пауль Стронски
00:50  Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
00:25  Войну в Карабахе выиграла Россия, - "Evrensel"
00:14  ДУМ России запретило браки мусульман с немусульманками
00:12  Экономика Турции близка к краху, - Джаван Суз
00:11  Армянского Давида уничтожают, - Андреас Рюш
00:09  Выборы в США стали ловушкой для Эрдогана, - И.Субботин
00:07  На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
00:06  Как Серж Саргсян вел к власти Никола Пашиняна и чем это закончилось, - А.Арешев
00:04  Тайна убийства баткенского прокурора, - "ВечБишкек"
Вторник, 10.11.2020
16:03  Узбекистан - лидер ЦентрАзии или нет? - Б.Эргашев
16:02  "Кто эти люди в Парламенте?" – почему казахстанцы не верят в выборы, - Г.Илеуова
15:59  Новый президент – новый курс США: планы Байдена на Центральную Азию, - Д.Борисов
15:53  Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики
15:51  Скончался таджикский писатель Бахманер
15:50  Бабушка Дарига (Назарбаева) нашла себя в роли "председателя Совета Конгресса молодежи Казахстана"
15:49  Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан попался на допинге
15:47  У Путина появился новый фаворит - нефтяник Новак
15:44  Украинская повседневность обрастает "новыми сказками", - М.Сидорив
15:43  Радистка Кэт проглотила коды... Службу протокола президента США, как выяснилось, возглавляет казашка Асель Толенова
15:42  Самвел Бабаян отказался от звания "Герой Арцаха" и ушел с поста секретаря Совбеза Карабаха
15:41  Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху
15:37  Россия оперативно 11-ю "Илами" засунула в Карабах миротворцев
15:36  Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
15:34  С начала года торговля Кыргызстана и Казахстана сократилась на треть
15:32  Раскол Эфиопии. Север против Юга, - А.Веселов
15:30  Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
15:28  Карабахский „эндшпиль" великолепной шахматной партии сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией, - В.Шурыгин
15:26  Соцсети негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане
12:46  Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
12:33  Есть ли раскол в Казвласти? Ак Орда, Библиотека и "Нур Отан" в контексте нынешней электоральной кампании, - Д.Ашимбаев
11:54  Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
11:52  Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов
10:56  На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
10:29  Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"
10:10  Неоценимый Джо. Вся Азия от Индии до Японии делает ставку на избранного президента США, - С.Строкань
09:05  Пашиняна, похоже, свергли, спикера парламента Армении Мирзояна отбуцкали протестующие, захватившие здания правительства и парламента
07:42  Президенту Перу Вискарра объявлен импичмент
07:15  Додон проиграет, даже выиграв президентские выборы Молдовы, - С.Гамова
01:55  Заявление о конце войны в Карабахе. Пашинян договорился с Алиевым и Путиным
01:34  Виды на нового Казпремьера, - Д.Ашимбаев
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    Кыргызстан   | 
Экс-КырПрез Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Как Георгий Димитров
11:36 11.11.2020

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.
Жолдубаева - одна из самых близких сподвижников экс-президента Атамбаева. По версии следствия, она может быть причастна к организации массовых беспорядков в Кой-Таше в 2019 году. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама она называет обвинения в свой адрес "абсурдными".

"У меня одна просьба к суду - оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят, сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу все", - процитировала Жолдубаева речь экс-президента в суде.
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Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Суд вскоре после освобождения изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако 10 октября Атамбаев был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны. Впоследствии Госкомитет нацбезопасности заявил, что решение суда было принято под угрозой насилия и что мера пресечения экс-президенту остается прежней.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 14:42
Жапаров заявил о "твердой воле" для проведения честных выборов в Киргизии
Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам в августе 2019 года во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента, телохранитель Канат Сагынбаев и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.
Ранее экс-президент Атамбаев отказывался от участия в процессе в знак протеста против "судебного произвола", однако после смены власти в республике в середине октября решил вернуться на процесс. В предыдущем заседании он не смог принять участие из-за того, что заболел бронхитом.
Демонтаж ограждений у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 15:00
Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605083760
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