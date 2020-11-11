Карабахский маневр Путина: выверенный ход или авантюра? - В.Малышев

13:06 11.11.2020 Выверенный ход Путина

Однако либералы в унисон галдят о "поражении" российского президента

Владимир Малышев

11.11.2020



Воюющие в Нагорном Карабахе стороны - Армения и Азербайджан - подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Кремля. Заявление об этом подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, третьей стороной по нему выступила Российская Федерация в лице Владимира Путина.



"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, - сказал Владимир Путин. - Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации".



Стороны согласились также обеспечить возвращение перемещенных лиц и беженцев в Нагорный Карабах и в прилегающие районы, провести обмен военнопленными, разблокировать экономические и транспортные связи в регионе, перейти к долгосрочному урегулированию кризиса вокруг Нагорного Карабаха. А судя по последним сообщениям, российский миротворческий контингент уже прибыл в Карабах.



Блестящая спецоперация Путина



Итак, кровопролитие, наконец, остановлено, прекратились бои, в которых уже погибли тысячи не только армянских и азербайджанских военнослужащих, но и мирных жителей. Но как все-таки удалось найти выход из, казалось, безвыходного тупика, когда ожесточение боев достигло предела, перемирие объявляли дважды и каждый раз его срывали? А когда был сбит российский вертолет, то дело могло вообще обернуться большой войной.



Путин, считает Елена Панина - директор Института РУССТРАТ, провел в Карабахе блестящую спецоперацию. "Причем, - отмечает она, - момент выбран максимально благоприятный: в США неразбериха с выборами, в Закавказье ни одна сторона полностью не достигла своих целей, и есть последняя возможность дать сторонам сохранить лицо".



По мнению Паниной это и стало главным условием их согласия на подписание заявления о прекращении войны в Карабахе. Любое промедление означало возможность вмешательства США, военное поражение Армении и попадание Азербайджана под прямое управление Турции, со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до бунта генералов, раскола генералитета и свержения Алиева.



В этой ситуации Россия сделала все возможное и даже более того. А, как известно, политика - это искусство возможного. Азербайджан празднует победу - завоевание Шуши. При этом к 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, к 20 ноября - Агдамский район, а к 1 декабря Лачинский район. Армения снимает блокаду Нахичевани. Это не Карабах, но промежуточная цель для Алиева достигнута. Теперь он в сильной позиции.



Для Эрдогана тоже все неплохо - он не попал в число победителей, но руку к этому приложил и статус свой поднял, хотя и не до того уровня, к которому стремился. Путин принял предложение Эрдогана о создании рабочей группы по Карабаху, но обошелся в итоге без него. Турции предложат место в совместном штабе по мониторингу за соблюдением перемирия, но не в Карабахе, а на территории Азербайджана.



Россия не допустила вторжения НАТО в Закавказье и геополитической катастрофы в Евразии. Главное - она не допустила зачистки армян в Карабахе. Она - гарант их безопасности. При этом Россия никого не принуждала, а оперировала исключительно интересами сторон, в чем и заключается искусство дипломатии - уметь проявить выдержку и в нужный момент сделать выверенный ход.



В ситуации с Карабахом Россия проявила себя идеальным посредником, по сути, спасая всех участников конфликта от последствий ситуации, которую они сами создали. При этом конфликт в Карабахе стал важным уроком для всех стран постсоветского пространства.



На это обратил внимание военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1". Анализируя причины военного поражения Армении, он сказал: "Вот, что происходит, когда несистемная оппозиция приходит к власти", добавив, что именно нынешний руководитель этой страны Никол Пашинян, оказавшийся на посту премьера в результате "цветной революции", "распахнул двери этой войны".



Либералы в своем репертуаре



Но нет, наши доморощенные радетели за "права человека" в своем репертуаре - снова накинулись с упреками на Россию. Мол, "капитулировали перед Эрдоганом", "Путин проиграл!". "Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе - стратегическое поражение России", - провозгласила в эфире своего YouTube-канала ведущий комментатор Юлия Латынина.



"Отныне страной-лидером в регионе является Турция, - считает она. - Армения, потерпев военное поражение в Карабахе, вынуждена была подписать соглашение о мире с Азербайджаном. Это капитуляция не только Еревана, но и Москвы".



Мир установлен при посредничестве Путина, российские миротворцы уже в Карабахе, турецких военных туда не пустили и это "капитуляция Москвы"? У мадам Латыниной явные проблемы с логикой.

"Соглашение Алиева, Пашиняна и Путина о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, - пишет в свою очередь на сайте "Эха Москвы" член политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлоссберг, - является не только и не столько фиксацией военной победы Азербайджана и по существу Турции (что бесспорно), но в первую очередь (для Армении и России) юридической фиксацией неисполнения Россией двух ключевых международных договоров: Договора о взаимопомощи между Россией и Арменией и Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которого являются Армения и Россия".



"По обоим договорам, - уверяет он, - Россия была обязана после получения обращения от Армении об угрозе от третьих стран оказать Армении политическую и при некоторых условиях военную помощь. Обращения были направлены Пашиняном Путину, но оставлены без удовлетворения".



Мол, предали мы Армению, обвиняет Россию Шлоссберг. Но, во-первых, упомянутые соглашения предусматривают помощь Армении в том случае, если бы на нее кто-нибудь напал, а военные действия велись на азербайджанской территории. Во-вторых, Пашинян ни с какой просьбой в ОДКБ не обращался. А в третьих, - почему Россия должна была ввязываться в конфликт, если обе стороны ранее упорно игнорировали все ее призывы к миру?



Тем более вступаться за Армению, где совсем недавно в Ереване бушевали митинги, участники которых несли плакаты (кстати, на английском языке): "Нет российской империи!" А тот же Пашинян, которого не без оснований считают ставленником Сороса, уповал не столько на помощь России, сколько на США.



Миротворцы на страже мира



Все это настолько очевидно, что даже в стане самых отъявленных либерал-оппозиционеров нашлись все-таки такие, кто еще не совсем потерял способность рассуждать трезво. "Премьер Пашинян, - признает на "Эхе" другой его постоянный автор Дмитрий Гудков, - принял единственно возможное в этой ситуации решение: капитулировал. И это решение сейчас сохранит жизни: единственное, что имеет значение. Конечно, он понимал все риски для себя: поэтому полиция и не мешала толпе, это была расплата за решение. Но выбор-то был простой: или война до последнего человека, или выход из нее. Пусть болезненный для страны, пусть уничтожающий политическое будущее Пашиняна, но спасающий тысячи жизней. Те, кто громил Дом правительства, делали это в тылу. Хорошо бить вазы с цветами и кидать мониторы об пол: они не выстрелят в ответ. Звать на войну и требовать крови вообще легко: лишь бы это была чужая кровь".



Но, конечно, Гудков при этом ни слова не сказал о том, что именно к этому с самого начала конфликта и призывала Россия: прекратить войну и не проливать кровь. Наконец-то наш голос был услышан.



Теперь именно российские миротворцы станут гарантами того, что это кровопролитие не возобновится. А потому то, что сейчас произошло в Карабахе, - общая победа: и Армении, и Азербайджана, и России. Это победа здравого смысла, потому что ничего нет хуже, чем гибель людей. И именно наша страна помогла этот мир установить.



Жаль, конечно, что некоторые горячие головы в Ереване, где сейчас бушуют митинги протеста и Пашиняна обвиняют в "предательстве", этого не понимают. Не понимают, наверное, потому, что сами не сидят в окопах и на их головы не падают бомбы и снаряды. А что же касается наших доморощенных либералов, которые заголосили о "поражении России", то это - всего лишь свидетельство, как всегда, выдать желаемое за действительное. На стражу мира в Карабахе теперь заступил российский солдат-миротворец - какое же это поражение? Источник - столетие

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