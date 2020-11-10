США охватила "камаламания", - Le Figaro

14:45 11.11.2020

10 ноября 2020 г.

Корреспондент | Le Figaro



"(...) Камала Харрис, первая женщина-вице-президент США и символ разнообразия, электризует американских левых, которые в ней видят будущее гораздо в большей мере, чем в Джо Байдене. В субботу с первых часов после объявления о победе демократа на выборах в основных американских СМИ энтузиазм очень быстро перекинулся на ее кандидатуру как на первую чернокожую женщину, ставшую вице-президентом Соединенных Штатов", - пишет Le Figaro.



"Победа Камалы является феминистской (...). Она только что нанесла серьезный удар по одному из самых устойчивых памятников патриархата - по пока исключительно белому истеблишменту, который прочно занимал пост вице-президента Соединенных Штатов", - с удовольствием отмечает чернокожая активистка и писательница Бриттни Купер в журнале Time Magazine. В эфире Fox News бывший лидер демократов Донна Бразиле не сдержала слез: "Я так счастлива, что этот момент настал".



"Госпожа вице-президент больше уже не вымышленный персонаж, - порадовалась актриса Джулия Луи-Дрейфус, исполнявшая такую роль в сериале "Вице-президент" телевизионной сети HBO. На улицах уже несколько недель можно увидеть множество плакатов "Харрис 2024" или "Харрис-Байден 2024". Среди британских букмекеров Камала Харрис уже считается излюбленным фаворитом на следующих президентских выборах", - говорится в статье.



"(...) Возможно, я первая женщина, которая займет этот пост, но я не буду последней", - сказала Камала Харрис в субботу вечером во время своего первого обращения после объявления результатов президентских выборов. Чтобы лучше подчеркнуть это, Камала Харрис надела очень символичный наряд: белый брючный костюм, как дань уважения активисткам, которые сто лет назад боролись за право женщин на голосование в Соединенных Штатах. В своем выступлении юрист по образованию упомянула о своей матери, которая умерла от рака в 2009 году, и о "поколениях женщин, чернокожих, азиатских, белых, латиноамериканских и индейских, которые проложили этот путь".



"Ее полное имя - Камала Деви Харрис, родилась она в Калифорнии, ее отец с Ямайки, а мать из Индии, и она являет собой символ американского мультикультурализма даже в большей степени, чем Барак Обама. Многие женщины радуются успеху Камалы Харрис еще и с учетом того, что Хиллари Клинтон, которая была близка к тому, чтобы стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, потерпела жестокое поражение четыре года назад", - пишет Le Figaro.



"По мнению Келли Диттмар, научной сотрудницы Центра женщин и политики Университета Рутгерса, сенатор представит в Белом доме "точку зрения и историю черной женщины и уроженки Юго-Восточной Азии, которая провела свою жизнь в Соединенных Штатах". В этом, как она сказала AFP, заключается сила "представительства", которая "ведет к лучшим, более всеобъемлющим решениям". Уже задолго до выборов решение Джо Байдена сделать ее своим кандидатом на пост вице-президента "принесло определенную дозу энтузиазма, который помог" кандидату от Демократической партии во время его кампании по мобилизации демократического электората, особенно женщин, считает Келли Диттмар. Как указывает университетский преподаватель, ее назначение также успокоило их "опасения сделать шаг назад, к господству белых мужчин", возникших после объявленной дуэли между двумя семидесятилетними кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом", - резюмирует издание.



Источник: Le Figaro