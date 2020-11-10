 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.11.2020
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14:45  США охватила "камаламания", - Le Figaro
13:06  Карабахский маневр Путина: выверенный ход или авантюра? - В.Малышев
11:36  Экс-КырПрез Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Как Георгий Димитров
10:46  От перемены президентов США полетные задания ракет и координаты целей не меняются, - Ю.Рубцов
10:44  О мировом энергобалансе, или Сланцы не виноваты, - В.Михеев
10:42  Школы в Узбекистане начнут в качестве эксперимента передавать в частные руки

10:39  В Узбекистан завозят гастарбайтеров из Бангладеш
10:35  В российском Крыму открыто 1-е официальное диппредставительство - консульство Никарагуа
09:36  Выборы в США. Скандал в тайном борделе, - Г.Зотов
08:31  На саммите ШОС борьба с Лукашенко поставлена в один ряд с пандемией и терроризмом, - "НГ"
07:02  Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене, - И.Кармазин
01:44  Как АмерВыборы скажутся на отношениях США с Кавказом и Центральной Азией, - Пауль Стронски
00:50  Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
00:25  Войну в Карабахе выиграла Россия, - "Evrensel"
00:14  ДУМ России запретило браки мусульман с немусульманками
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00:07  На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
00:06  Как Серж Саргсян вел к власти Никола Пашиняна и чем это закончилось, - А.Арешев
00:04  Тайна убийства баткенского прокурора, - "ВечБишкек"
Вторник, 10.11.2020
16:03  Узбекистан - лидер ЦентрАзии или нет? - Б.Эргашев
16:02  "Кто эти люди в Парламенте?" – почему казахстанцы не верят в выборы, - Г.Илеуова
15:59  Новый президент – новый курс США: планы Байдена на Центральную Азию, - Д.Борисов
15:53  Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики
15:51  Скончался таджикский писатель Бахманер
15:50  Бабушка Дарига (Назарбаева) нашла себя в роли "председателя Совета Конгресса молодежи Казахстана"
15:49  Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан попался на допинге
15:47  У Путина появился новый фаворит - нефтяник Новак
15:44  Украинская повседневность обрастает "новыми сказками", - М.Сидорив
15:43  Радистка Кэт проглотила коды... Службу протокола президента США, как выяснилось, возглавляет казашка Асель Толенова
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15:37  Россия оперативно 11-ю "Илами" засунула в Карабах миротворцев
15:36  Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
15:34  С начала года торговля Кыргызстана и Казахстана сократилась на треть
15:32  Раскол Эфиопии. Север против Юга, - А.Веселов
15:30  Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
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15:26  Соцсети негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане
12:46  Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
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11:54  Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
11:52  Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов
10:56  На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
10:29  Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"
10:10  Неоценимый Джо. Вся Азия от Индии до Японии делает ставку на избранного президента США, - С.Строкань
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США охватила "камаламания", - Le Figaro
14:45 11.11.2020

10 ноября 2020 г.
Корреспондент | Le Figaro

"(...) Камала Харрис, первая женщина-вице-президент США и символ разнообразия, электризует американских левых, которые в ней видят будущее гораздо в большей мере, чем в Джо Байдене. В субботу с первых часов после объявления о победе демократа на выборах в основных американских СМИ энтузиазм очень быстро перекинулся на ее кандидатуру как на первую чернокожую женщину, ставшую вице-президентом Соединенных Штатов", - пишет Le Figaro.

"Победа Камалы является феминистской (...). Она только что нанесла серьезный удар по одному из самых устойчивых памятников патриархата - по пока исключительно белому истеблишменту, который прочно занимал пост вице-президента Соединенных Штатов", - с удовольствием отмечает чернокожая активистка и писательница Бриттни Купер в журнале Time Magazine. В эфире Fox News бывший лидер демократов Донна Бразиле не сдержала слез: "Я так счастлива, что этот момент настал".

"Госпожа вице-президент больше уже не вымышленный персонаж, - порадовалась актриса Джулия Луи-Дрейфус, исполнявшая такую роль в сериале "Вице-президент" телевизионной сети HBO. На улицах уже несколько недель можно увидеть множество плакатов "Харрис 2024" или "Харрис-Байден 2024". Среди британских букмекеров Камала Харрис уже считается излюбленным фаворитом на следующих президентских выборах", - говорится в статье.

"(...) Возможно, я первая женщина, которая займет этот пост, но я не буду последней", - сказала Камала Харрис в субботу вечером во время своего первого обращения после объявления результатов президентских выборов. Чтобы лучше подчеркнуть это, Камала Харрис надела очень символичный наряд: белый брючный костюм, как дань уважения активисткам, которые сто лет назад боролись за право женщин на голосование в Соединенных Штатах. В своем выступлении юрист по образованию упомянула о своей матери, которая умерла от рака в 2009 году, и о "поколениях женщин, чернокожих, азиатских, белых, латиноамериканских и индейских, которые проложили этот путь".

"Ее полное имя - Камала Деви Харрис, родилась она в Калифорнии, ее отец с Ямайки, а мать из Индии, и она являет собой символ американского мультикультурализма даже в большей степени, чем Барак Обама. Многие женщины радуются успеху Камалы Харрис еще и с учетом того, что Хиллари Клинтон, которая была близка к тому, чтобы стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, потерпела жестокое поражение четыре года назад", - пишет Le Figaro.

"По мнению Келли Диттмар, научной сотрудницы Центра женщин и политики Университета Рутгерса, сенатор представит в Белом доме "точку зрения и историю черной женщины и уроженки Юго-Восточной Азии, которая провела свою жизнь в Соединенных Штатах". В этом, как она сказала AFP, заключается сила "представительства", которая "ведет к лучшим, более всеобъемлющим решениям". Уже задолго до выборов решение Джо Байдена сделать ее своим кандидатом на пост вице-президента "принесло определенную дозу энтузиазма, который помог" кандидату от Демократической партии во время его кампании по мобилизации демократического электората, особенно женщин, считает Келли Диттмар. Как указывает университетский преподаватель, ее назначение также успокоило их "опасения сделать шаг назад, к господству белых мужчин", возникших после объявленной дуэли между двумя семидесятилетними кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом", - резюмирует издание.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605095100
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