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|Госкомэкологии Узбекистана возглавил Алишер Максудов
15:47 11.11.2020
Депутаты одобрили кандидатуру нового главы Госкомэкологии
Законодательная палата одобрила кандидатуру главы "Узпахтасаноат" Алишера Максудова на пост председателя Госкомэкологии.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 11 ноября одобрили кандидатуру Алишера Иркиновича Максудова на пост председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, сообщил депутат Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Расул Кушербаев.
Алишер Максудов (1974 г. р.) окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности (очно) в 1996 году и Ташкентский государственный экономический университет (заочно) в 2003 году. В 2014-2015 годы работал заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли, в 2015-2017 годы - первым заместителем председателя холднига "Узпахтасаноатэкспорт". С 2017 года возглавляет компанию "Узпахтасаноат".
Прежний глава Госкомэкологии Шавкатжон Абдуразаков в сентябре был утвержден исполняющим обязанности хокима Наманганской области.