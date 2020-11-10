|18:47 Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе
18:43 Армения проиграла 2-ю Карабахскую войну, - Г.Мирзаян
16:29 Саммит ШОС и российско-китайская альтернатива будущего, - В.Павленко
16:27 Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне
16:22 Хитрый маршрут. Турецкий спецназ попал в Карабах через Казахстанскую военную базу на Каспии
16:21 Токаев призвал страны ШОС создать международное агентство по биологической безопасности
16:20 Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам, - Г.Илеуова
15:47 Госкомэкологии Узбекистана возглавил Алишер Максудов
14:45 США охватила "камаламания", - Le Figaro
13:06 Карабахский маневр Путина: выверенный ход или авантюра? - В.Малышев
11:36 Экс-КырПрез Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Как Георгий Димитров
10:46 От перемены президентов США полетные задания ракет и координаты целей не меняются, - Ю.Рубцов
10:44 О мировом энергобалансе, или Сланцы не виноваты, - В.Михеев
10:42 Школы в Узбекистане начнут в качестве эксперимента передавать в частные руки
10:39 В Узбекистан завозят гастарбайтеров из Бангладеш
10:35 В российском Крыму открыто 1-е официальное диппредставительство - консульство Никарагуа
09:36 Выборы в США. Скандал в тайном борделе, - Г.Зотов
08:31 На саммите ШОС борьба с Лукашенко поставлена в один ряд с пандемией и терроризмом, - "НГ"
07:02 Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене, - И.Кармазин
01:44 Как АмерВыборы скажутся на отношениях США с Кавказом и Центральной Азией, - Пауль Стронски
00:50 Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
00:25 Войну в Карабахе выиграла Россия, - "Evrensel"
00:14 ДУМ России запретило браки мусульман с немусульманками
00:12 Экономика Турции близка к краху, - Джаван Суз
00:11 Армянского Давида уничтожают, - Андреас Рюш
00:09 Выборы в США стали ловушкой для Эрдогана, - И.Субботин
00:07 На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
00:06 Как Серж Саргсян вел к власти Никола Пашиняна и чем это закончилось, - А.Арешев
00:04 Тайна убийства баткенского прокурора, - "ВечБишкек"
|16:03 Узбекистан - лидер ЦентрАзии или нет? - Б.Эргашев
16:02 "Кто эти люди в Парламенте?" – почему казахстанцы не верят в выборы, - Г.Илеуова
15:59 Новый президент – новый курс США: планы Байдена на Центральную Азию, - Д.Борисов
15:53 Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики
15:51 Скончался таджикский писатель Бахманер
15:50 Бабушка Дарига (Назарбаева) нашла себя в роли "председателя Совета Конгресса молодежи Казахстана"
15:49 Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан попался на допинге
15:47 У Путина появился новый фаворит - нефтяник Новак
15:44 Украинская повседневность обрастает "новыми сказками", - М.Сидорив
15:43 Радистка Кэт проглотила коды... Службу протокола президента США, как выяснилось, возглавляет казашка Асель Толенова
15:42 Самвел Бабаян отказался от звания "Герой Арцаха" и ушел с поста секретаря Совбеза Карабаха
15:41 Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху
15:37 Россия оперативно 11-ю "Илами" засунула в Карабах миротворцев
15:36 Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
15:34 С начала года торговля Кыргызстана и Казахстана сократилась на треть
15:32 Раскол Эфиопии. Север против Юга, - А.Веселов
15:30 Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
15:28 Карабахский „эндшпиль" великолепной шахматной партии сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией, - В.Шурыгин
15:26 Соцсети негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане
12:46 Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
12:33 Есть ли раскол в Казвласти? Ак Орда, Библиотека и "Нур Отан" в контексте нынешней электоральной кампании, - Д.Ашимбаев
11:54 Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
|Токаев призвал страны ШОС создать международное агентство по биологической безопасности
16:21 11.11.2020
Ранее это предложение глава государства озвучил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении он отметил актуальность вопросов восстановления Афганистана и противодействия биотерроризму, передает корреспондент zakon.kz.
Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках контактной группы "ШОС - Афганистан" с акцентом на социально-экономическую реабилитацию этой страны. От стабилизации ситуации в Афганистане зависят перспективы налаживания более масштабного сотрудничества в Евразийском пространстве, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, очевиден тот факт, что силовыми методами победить силы "трех зол" будет очень трудно.
Для мобилизации созидательного потенциала наших народов в противодействии экстремизму, терроризму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей, важно развивать уникальное культурное наследие государств ШОС. Поэтому мы поддерживаем объявление юбилейного для нашей организации следующего года - Годом культуры ШОС, - подчеркнул Президент.
Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует необходимость запуска системы контроля над биологическим оружием, считает глава государства.
"Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было предложено учредить международное агентство по биологической безопасности. Рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.