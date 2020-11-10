 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев призвал страны ШОС создать международное агентство по биологической безопасности
16:21 11.11.2020

Ранее это предложение глава государства озвучил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении он отметил актуальность вопросов восстановления Афганистана и противодействия биотерроризму, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках контактной группы "ШОС - Афганистан" с акцентом на социально-экономическую реабилитацию этой страны. От стабилизации ситуации в Афганистане зависят перспективы налаживания более масштабного сотрудничества в Евразийском пространстве, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, очевиден тот факт, что силовыми методами победить силы "трех зол" будет очень трудно.

Для мобилизации созидательного потенциала наших народов в противодействии экстремизму, терроризму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей, важно развивать уникальное культурное наследие государств ШОС. Поэтому мы поддерживаем объявление юбилейного для нашей организации следующего года - Годом культуры ШОС, - подчеркнул Президент.

Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует необходимость запуска системы контроля над биологическим оружием, считает глава государства.

"Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было предложено учредить международное агентство по биологической безопасности. Рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605100860
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