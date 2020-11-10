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|Хитрый маршрут. Турецкий спецназ попал в Карабах через Казахстанскую военную базу на Каспии
16:22 11.11.2020
Турецкий спецназ в Карабах был переброшен через Казахстан
АВТОР Ольга Петренко
Сразу в нескольких СМИ появилась информация о переброске турецких подразделений спецназначения на территорию Нагорного Карабаха.
По словам авторов этих публикаций, осуществлялась она через казахскую военную базу, на которой проводятся занятия по боевой подготовке.
Военнослужащие из Турции проходили подготовку на этой базе в течение двух последних лет.
Выбор в пользу Национального университета обороны Казахстана выглядит более, чем странным, однако Астана не задавалась вопросом, зачем это нужно Турции, а Анкара ничего не объясняла.
Хотя единственным разумным выводом является подготовка спецназовцев для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.
Теперь, когда подписано соглашение о мире, информация о подготовке спецназа на казахской базе всплыла на поверхность.
Если она достоверна, то действия Казахстана очень заинтересуют и Россию, и Армению.
Ведь они совершенно противоречат целям и устремлениям ОДКБ и говорят о какой-то неизвестной для членов договора игре казахских властей.