Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне

16:27 11.11.2020

The Times выяснила, кто владеет "домом Шерлока Холмса" на Бейкер-стрит. След уходит в Казахстан



Здание на Бейкер-стрит, в котором, согласно романам Конан Дойла, жил Шерлок Холмс, принадлежит семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Об этом 10 ноября сообщает The Times.



Издание пишет, что последние пять лет ходили самые разные слухи о владельце этого дома.



"Загадка, достойная романа Артура Конан Дойла", - так описывают журналисты вопрос, который перед ними стоял.



Им удалось выяснить, что само здание и земля между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит стоимостью примерно 140 млн фунтов стерлингов принадлежат с 2015 года дочери экс-президента Казахстана Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву.



Семья Нурсултана Назарбаева владеет и другой недвижимостью в Лондоне.



В апреле 2020 года Национальное агентство по борьбе с преступностью пыталось изъять три их особняка общей стоимостью 100 млн долларов по закону "О доходах неустановленного происхождения".



В агентстве посчитали, что недвижимость могли купить на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой - Рахата Алиева. Однако доказать это в суде не смогли, и арест с особняков был снят.