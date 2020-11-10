Армения проиграла 2-ю Карабахскую войну, - Г.Мирзаян

18:43 11.11.2020

Армения проиграла вторую карабахскую войну



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ



9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог этой войны лежит исключительно на самой Армении.



Слухи о возможной "большой сделке" между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы и Анкары шли несколько последних дней. Документ уже фактически находился на стадии утверждения и якобы был более выгодным для Еревана. То же, что в итоге было представлено публике, по нескольким важнейшим пунктам отличалось от первоначального плана.



Изначально предполагалось, что речь будет идти о размене. Азербайджан мог получить все семь районов вокруг Нагорного Карабаха (кроме небольшого Лачинского коридора), а взамен российские войска, как миротворцы, вводились на территорию самой Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, предполагалось строительство коридора между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом через территорию Армении. В итоге получалось, что и Баку вернет себе значительные территории (куда можно вернуть беженцев), и армяне получат де-факто независимость НКР, гарантируемую российскими миротворцами. Миротворцами, которые все последние дни завозились в Армению через Иран на грузовых Ил-76.



Однако в последние дни Ильхам Алиев совершил хитрый маневр. Сняв войска с других фронтов (районов, которые все равно бы отошли ему), он сосредоточил все ресурсы азербайджанской армии на прорыве в южную часть НКР с дальнейшим взятием Шуши – важнейшего города Нагорного Карабаха. Потеряв огромное количество бойцов, азербайджанским войскам удалось войти в город аккурат под заключение перемирия – и в итоге сохранить за собой как Шушу, так и значительную часть юга НКР.



Более того, согласно итоговому тексту соглашения, у Баку есть шанс вернуть себе и остальную часть Нагорно-Карабахской республики. Дело в том, что мандат российских миротворцев (вопреки первоначальным раскладам) не перманентный – он рассчитан на пять лет, с возможностью его продления, если ни одна из сторон не будет против. В переводе с дипломатического на русский это означает, что через пять лет Азербайджан вполне может отказать в продлении мандата. После чего дождаться вывода российских войск и захватить оставшееся. Тем более, что по соглашению армяне обязаны вернуть всех азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха – в том числе и в села, которые сейчас контролируют. Идеальная пятая колонна или (под предлогом "притеснений") казус белли для Азербайджана.



В подписанном Алиевым, Пашиняном и Путиным соглашении речь шла о том, что российские миротворцы будут находиться "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Однако затем Алиев оговорился, что будет привлекаться и турецкий контингент. Да, формально азербайджанский президент имеет полное право разворачивать со своей стороны линии соприкосновения хоть зимбабвийских миротворцев – однако нужно понимать, как жутко для армянских ушей будет звучать сам факт присутствия турецких войск в этом регионе.



Самое, однако, неприятное для армянской стороны то, что у нее был шанс предотвратить подписание этого соглашения. Загнанный в угол Пашинян мог пойти ва-банк и попытаться резко изменить расклад сил. Например, отдать приказ о полномасштабном вводе армянских войск в Нагорный Карабах и применении всех имеющихся систем вооружения по азербайджанской инфраструктуре. Однако Пашинян этого не сделал.



Зато он сделал многое другое – то, что и обеспечило нынешнюю победу Азербайджана. Это Пашинян осложнил отношения с Москвой и после своей победы на выборах раскалывал армянское общество лишь потому, что хотел наказать тех, кто раньше его обижал. Это Пашинян все эти годы занимался голым популизмом вместо того, чтобы усиливать защиту НКР. Не подавал запрос в ОДКБ после того, как Азербайджан атаковал саму территорию Армении – и даже признавал факт этой атаки.



Наконец, Пашинян отказывается уходить в отставку – в то время, как в Ереване идут массовые манифестации недовольных людей, премьер выходит в прямой эфир, угрожает покарать всех недовольных и даже анонсирует сбор митинга своих сторонников (да, в Армении до сих пор есть люди, которые уверены, что "Рафик неуиновен").



Судя по всему, Никол Воваевич и его окружение постараются сделать виновными Россию. Рассуждать, что русские должным образом не помогли, и Армения осталась один на один с "террористами, азербайджанскими войсками и армией НАТО". Даже станут проводить аналогии с Карским договором 1920 года (когда из-за ошибок руководства тогдашней Армянской республики Турция по соглашению с большевистской Россией получила Карс, Ардаган и гору Арарат).



И если эта точка зрения в Армении возобладает, то это будет означать, что армянский народ не вынес никаких уроков из поражения во второй карабахской.