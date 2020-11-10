 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.11.2020
19:15  Жесткая сила России и Турции на Кавказе - это тревожный сигнал для Запада, - Марк Алмонд
19:13  Старые-новые лица: что ожидать от нового правительства Таджикистана? - Х.Хуррамов
18:47  Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе
18:43  Армения проиграла 2-ю Карабахскую войну, - Г.Мирзаян
16:29  Саммит ШОС и российско-китайская альтернатива будущего, - В.Павленко
16:27  Миссис Хадсон-кызы... Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне
16:22  Хитрый маршрут. Турецкий спецназ попал в Карабах через Казахстанскую военную базу на Каспии

16:21  Токаев призвал страны ШОС создать международное агентство по биологической безопасности
16:20  Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам, - Г.Илеуова
15:47  Госкомэкологии Узбекистана возглавил Алишер Максудов
14:45  США охватила "камаламания", - Le Figaro
13:06  Карабахский маневр Путина: выверенный ход или авантюра? - В.Малышев
11:36  Экс-КырПрез Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Как Георгий Димитров
10:46  От перемены президентов США полетные задания ракет и координаты целей не меняются, - Ю.Рубцов
10:44  О мировом энергобалансе, или Сланцы не виноваты, - В.Михеев
10:42  Школы в Узбекистане начнут в качестве эксперимента передавать в частные руки
10:39  В Узбекистан завозят гастарбайтеров из Бангладеш
10:35  В российском Крыму открыто 1-е официальное диппредставительство - консульство Никарагуа
09:36  Выборы в США. Скандал в тайном борделе, - Г.Зотов
08:31  На саммите ШОС борьба с Лукашенко поставлена в один ряд с пандемией и терроризмом, - "НГ"
07:02  Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене, - И.Кармазин
01:44  Как АмерВыборы скажутся на отношениях США с Кавказом и Центральной Азией, - Пауль Стронски
00:50  Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
00:25  Войну в Карабахе выиграла Россия, - "Evrensel"
00:14  ДУМ России запретило браки мусульман с немусульманками
00:12  Экономика Турции близка к краху, - Джаван Суз
00:11  Армянского Давида уничтожают, - Андреас Рюш
00:09  Выборы в США стали ловушкой для Эрдогана, - И.Субботин
00:07  На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
00:06  Как Серж Саргсян вел к власти Никола Пашиняна и чем это закончилось, - А.Арешев
00:04  Тайна убийства баткенского прокурора, - "ВечБишкек"
Вторник, 10.11.2020
16:03  Узбекистан - лидер ЦентрАзии или нет? - Б.Эргашев
16:02  "Кто эти люди в Парламенте?" – почему казахстанцы не верят в выборы, - Г.Илеуова
15:59  Новый президент – новый курс США: планы Байдена на Центральную Азию, - Д.Борисов
15:53  Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики
15:51  Скончался таджикский писатель Бахманер
15:50  Бабушка Дарига (Назарбаева) нашла себя в роли "председателя Совета Конгресса молодежи Казахстана"
15:49  Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан попался на допинге
15:47  У Путина появился новый фаворит - нефтяник Новак
15:44  Украинская повседневность обрастает "новыми сказками", - М.Сидорив
15:43  Радистка Кэт проглотила коды... Службу протокола президента США, как выяснилось, возглавляет казашка Асель Толенова
15:42  Самвел Бабаян отказался от звания "Герой Арцаха" и ушел с поста секретаря Совбеза Карабаха
15:41  Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху
15:37  Россия оперативно 11-ю "Илами" засунула в Карабах миротворцев
15:36  Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
15:34  С начала года торговля Кыргызстана и Казахстана сократилась на треть
15:32  Раскол Эфиопии. Север против Юга, - А.Веселов
15:30  Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
15:28  Карабахский „эндшпиль" великолепной шахматной партии сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией, - В.Шурыгин
15:26  Соцсети негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане
12:46  Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе
18:47 11.11.2020

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет

Текст: Андрей Самохин,
Ирина Яровая

Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник вечером объявил, что его страна будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе. Во всяком случае, так администрация турецкого лидера истолковала содержание его разговора с Владимиром Путиным. "Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении", – цитировало РИА "Новости" сообщение администрации Эрдогана.

Эрдоган, которого в Армении называли поджигателем второй карабахской войны, заявил, что достижение мирного соглашения стало "важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе". Ранее в тот же день Эрдоган созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и в числе прочего обсудил "создание турецко-российского миротворческого центра". О том, что минобороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании центра мониторинга прекращения огня, во вторник сообщил источник "Интерфакса" в дипломатических кругах.

Напомним, что в совместном заявлении трех лидеров – Путина, Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна – шла речь о вводе в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор российского миротворческого корпуса (пункт 3 соглашения). О Турции в соглашении не упоминалось. Тем не менее Алиев, комментируя прекращение боев, сразу же заявил: "Будет совместная миротворческая миссия России и Турции, это новый формат".

В ответ Москва через представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову уточнила, что центр по контролю за прекращением огня действительно появится, но он будет расположен в глубине территории Азербайджана. Центр не имеет отношения к соглашению Путина – Алиева – Пашиняна, добавила она. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что "речи о совместных миротворческих силах России и Турции не шло, эта тема никогда не обсуждалась".

Эксперты в самом Баку признают, что на бывшей линии фронта турецких войск не появится. "Вполне возможны договоренности России и Турции по взаимодействию в Карабахе. Но не стоит ожидать появления в регионе полноценных миротворческих турецких сил. Со стороны Турции может быть лишь мониторинговая, координационная группа", – считает руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде (Баку). "В любом случае никто из участников процесса ничего не будет делать келейно, за спиной друг у друга. Ведется диалог между Москвой и Баку, Москвой и Анкарой, Анкарой и Баку. В рамках этого диалога в открытой форме принимаются общие решения", – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Зато Велизаде не исключает, что турецкие военные в будущем смогут воспользоваться сухопутным коридором, который будет проложен из Нахичевани в соответствии с трехсторонним соглашением.

"С начала 90-х годов турецкие военные грузы могли попасть на территорию Азербайджана только через Грузию, по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. Путь через Армению был закрыт. Но теперь складывается новая ситуация, и возможно все. В том числе и движение военных грузов в создаваемом сейчас Нахичеванском гуманитарном коридоре", – отметил Велизаде.

У Анкары еще есть шанс получить статус миротворца, считает политолог Георгий Бовт. Более того, он не исключает, что турецкие военные появятся внутри самой Армении, вместе с российскими пограничниками заступив на охрану "нахичеванского коридора". Москве "придется теперь иметь дело с турками, которые, судя по всему, будут патрулировать второй гуманитарный коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью", – сказал он радио BFM.

Напомним, что по 9-му пункту соглашения Армения обязана обеспечить транспортное сообщение между Нахичеванской автономией и основной территорией Азербайджана. При этом у Нахичевани, в отличие от остального Азербайджана, есть участок сухопутной границы с Турцией. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в Нахичевани, предположительно, еще с лета размещены турецкие войска, которые были введены туда еще во время совместных учений.

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов не исключил: перемещение военных по гуманитарному коридору Нахичевань – Азербайджан возможно. "В тексте соглашения нет запрета на военное передвижение, там говорится о передвижении пассажиров и грузов", – сказал Климов газете ВЗГЛЯД. При этом сенатор отметил, что контролировать этот коридор будут в том числе пограничники ФСБ. Они и проверят и характер "пассажиров и грузов", считает сенатор Климов.

"В документе не конкретизируются эти понятия, но сам дух соглашения говорит о том, что это должны быть мирные передвижения, способствующие дипломатическому разрешению конфликта, а не перегруппировка сил для его эскалации", – подчеркнул сенатор.

При этом, указал собеседник, "с военной точки зрения Турции нет необходимости пользоваться такими сухопутными коридорами, чтобы переместить куда-то какие-то свои специальные грузы и "специальных людей". Что касается возможного появления каких-либо турецких представителей, то Азербайджан – суверенное государство и вправе пригласить к себе кого угодно, отметил Климов.

"Но в соответствии с международным правом миротворцы – это люди, которые находятся на линии разделения конфликтующих сторон с согласия обеих этих сторон, следовательно, и Армении тоже. Невозможно себе представить, что Ереван согласится на турецкое присутствие", – подчеркнул парламентарий.

Коллега Климова, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин уверен, что "попытки втиснуть турок в миротворческий процесс будут предприниматься, судя по заявлению президента Азербайджана". Москве ни в коем случае этого нельзя допустить, учитывая роль Турции в истории армянского народа, подчеркнул депутат. "Мы вряд ли сможем воспрепятствовать азербайджанской стороне разместить на своей территории турецких военных, – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД. – Но это будет не миротворческий контингент, а по сути оккупационные войска, и никаких полномочий в сфере миротворчества они иметь не должны".

"Да, остановка войны стала безусловным достижением российской политики, но теперь надо четко выдержать нашу позицию: никаких других миротворцев, кроме наших, в регионе быть не должно", – отметил замглавы думского комитета.

Более того, указал Затулин, задачей российского корпуса будет недопущение обстрелов Степанакерта со стороны города Шуша, который теперь контролируется Азербайджаном, и с занятых азербайджанцами территорий вокруг Лачинского коридора. "Только Россия может отследить наличие наемников-террористов на территории Азербайджана. Если эти наемники под видом миротворцев попытаются проникнуть в зону конфликта в Нагорном Карабахе, их надо без разговоров уничтожать", – потребовал депутат.

Примечательно, что практически в унисон с российским депутатом во вторник вечером в парламенте Франции выступил и министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан. Он предостерег Эрдогана от вмешательства в ситуацию в Карабахе, сообщает ТАСС. "Мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее", – заявил главный французский дипломат.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605109620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- По итогам 10 месяцев т.г. реальный сектор экономики РК демонстрирует положительную динамику роста
- "В 3 квартале 2020 года торговый баланс впервые с 1999 года сложился отрицательным"
- Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам
- Подсчитали – прослезились
- Кадровые перестановки
- Обзор казахскоязычной прессы
- Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу
- Чего ждать Казахстану от избрания Байдена?
- Сформирован партийный список Nur Otan в маслихат Шымкента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  