Старые-новые лица: что ожидать от нового правительства Таджикистана? - Х.Хуррамов

19:13 11.11.2020 Старые-новые лица: что ожидать от нового правительства Таджикистана?



Хурсанд Хуррамов



Состав нового правительства Таджикистана, как и о ожидалось, обновился лишь частично. Лишь несколько лиц из правящей НДПТ возглавили отрасли, в которых имели опыт работы и пользовались хорошей репутацией.



Околовластные эксперты называют назначения новых фигур важным шагом для достижения стратегических целей страны. Независимые аналитики, полагают, что в существующей системе управленцы не имеют должной автономии, поэтому ожидать коренных изменений от них не стоит.



Формирование нового состава правительства Таджикистана не заставило себя долго ждать. Указ президента о наначении новых членов Кабмина вышел третьего ноября, через четыре дня после отставки предыдущего правительства. Однако в новом составе большинство членов кабмина, в том числе премьер-министр и главы силовых структур, сохранили за собой свои позиции. Новыми лицами, получившими право управлять отраслями, в которых ранее работали, оказались пять человек.



Матлубахон Сатториен, председатель исполнительного комитета НДПТ в Согдийской области, была назначена вице-премьером, Сулаймон Зиезода, воглавлявший ранее район Деваштич, получил кресло министра сельского хозяйства, Ширин Амонзода, управляющая до этого Комитетом по развитию туризма, стала министром труда, миграции и занятости населения, Шерали Кабиров, председатель Совета директоров ТАЛКО, занял пост министра промышленности и новых технологий, а Далер Джума, бывший генеральный директор "Памир энерджи", получил должность министра энергетики и водных ресурсов.



Среди экспертных кругов новые назначения оценивают по-разному.



"Кадры в соответствии с вызовами"



Экс-государственный советник президента по кадровой политике Абдуджаббор Азизов говорит, что выбор кадров проводился в соответствии с экономическими вызовами в стране. "Это новые кадры, которые показали большие результаты не прежних должностях. Думаю, с их приходом будут заметны существенные изменения в производстве и экономике", - полагает Азизов. Власти, по его словам, с учетом мирового кризиса пытаются мобилизовать все внутренние ресурсы, в том числе кадровые, чтобы пережить этот сложный период.



Из пяти новых управленцев в правительстве двое женщин. Наиболее старшему 68 лет, самому молодому 42 года. Все назначенцы являются членами правящей НДПТ, а значит критерий лояльности, о котором ранее говорили эксперты, при их назначении не нарушен.



Ожидания от новых лиц



Ширин Амонзода, Шерали Кабир и Далер Джума имеют многолетний опыт работы с международными организациями и инвесторами, знают иностранные языки и, судя по отзывам в социальных сетях, пользуются доверием среди определенных слоев населения.



Экономический обозреватель Нур Сафаров отмечает, с назначением указанных лиц у главы государства связаны определенные ожидания.



Далер Джума Шофакир, по словам эксперта, должен будет обеспечить эффективное привлечение инвестиций в энергетический сектор страны для достройки Рогунской ГЭС и других проектов. "Компания "Pamir Energy", которую успешно и долгое время возглавлял Далер Джума, достигла серьезных результатов по обеспечению сбора финансовых средств за поставленную электроэнергию как потребителям и компаниям, так и населению. Как известно, это одна из хронических проблем в энергетической системе страны, где были завязаны определенные корпоративные и личные интересы"-, полагает эксперт.



Назначение Шерали Кабира наш собеседник связывает с тем, что к алюминиевому бизнесу в стране спадает определенный интерес и проекты, которые планировалось осуществить совместно с китайскими партнерами, на данный момент пока невозможно реализовать. "Поэтому было принято решение перевести Шерали на более широкую площадку для деятельности в области развития промышленности, так как здесь существует огромный потенциал для реализации крупных проектов, особенно в области горнодобывающей промышленности",- уверен Сафаров.



Нужно отметить, что при Шерали Кабир состояние ТАЛКО в некоторой степени улучшилось, тем не менее, предприятие переживает кризис, ее доходы падают, а задолженность остается.



Ширин Амонзода на должности Министра труда, миграции и занятости населения, говорит эксперт, получила возможность проявить себя в новой сфере. "Правда здесь проблем – непочатый край и найти правильные и грамотные решения по миграционным потокам и создания новых рабочих мест в стране будет непростой задачей для Амонзода. На предыдущей должности, где Амонзода отвечала за развитие туристического сектора, были сделаны определенные подвижки, однако сложно пока говорить насколько они были успешными с точки зрения экономического эффекта",- отмечает эксперт.



Кадры не решают все



В своем первом выступлении после вступления в должность Эмомали Рахмон пообещал уделить приоритетное значение экономическому развитию, сокращению бедности и достижению уже поставленных стратегических целей. Новые назначения в министерствах энергетики, промышленности и миграции, вероятно, обусловлены этими задачами. Однако есть мнения что в существующей системе даже самые компетентные кадры лишены широких возможностей, чтобы действовать.



"То, что от правительства ожидают назначения компетентных кадров на руководящие должности – благое намерение, но в коррупционном обществе и подобных режимах, даже когда назначают такие кадры, им не дается должная свобода действий и выбора, поэтому и ожидать от них результата не стоит", - отмечает журналист Ахмадшох Комилзода. Власть в стране, поясняет он, максимально централизована и любые решения принимаются лишь под давлением или рекомендациям сверху.



Новые лица, старые методы



Президентские выборы Таджикистане проходили на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Реакция властей на борьбу с коронавирусом вызывала критику и недовольства в обществе.



Предполагалось, что ухудшение экономической ситуации в стране вынудит власть пересмотреть стратегию своих действий и кадровую политику при формировании нового правительства. Однако, как отмечает доктор экономических наук Шокирджон Хакимов, ожидания не оправдались. "Подход власти не будет изменяться потому, как ключевые фигуры в государстве состоят между собой в родственных отношениях. Когда не работают институциональные механизмы власти, действует однородный парламент, СМИ и гражданское общество не могут выполнить функцию контроля, то благие намерения невозможно достигнуть и назначение четырех новых лиц не сможет что-то кардинально изменить", - говорит Хакимов. Наш собеседник уверен, что власть не располагает четким стратегическим планом по выведению страны из экономического кризиса и улучшению благосостояния населения.



Нужно отметить, что в финансово-экономическом, силовом, внешнеполитическом блоках вопреки прогнозам экспертов, кадровые изменения не произошли. Вероятно, власть предпочла сохранить статус-кво в указанных направлениях.



Согласно официальным данным за 2019 год, государственная служба республики располагает 21102 местами, из которых 19382 мест уже заняты. Остальные места являются вакантными. Источник - Радио Озоди

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