 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.11.2020
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Вторник, 10.11.2020
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15:28  Карабахский „эндшпиль" великолепной шахматной партии сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией, - В.Шурыгин
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Жесткая сила России и Турции на Кавказе - это тревожный сигнал для Запада, - Марк Алмонд
19:15 11.11.2020

Дуэт Путина и Эрдогана в очередной раз показал, что, когда дело доходит до политики силы, а не жестов, - хозяевами игры являются именно они. Такое мнение высказал директор Института исследований кризисный ситуаций в Оксфорде, комментируя мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое, по его мнению, демонстрирует бессилие Запада.

The Telegraph (Великобритания): жесткая сила России и Турции на Кавказе - это тревожный сигнал для Запада

Марк Алмонд (Mark Almond)

Азербайджанцы танцевали на улицах своих городов, а армяне разгромили кабинет своего премьер-министра после сообщений о том, что Владимир Путин посодействовал окончанию ожесточенной войны между их странами, которая продлилась около месяца. Резкий контраст между ликованием в Баку и горькими слезами в Ереване не оставляет никаких сомнений в том, кто победил в этой войне.

Разумеется, на поле боя в высоких горах Южного Кавказа победил богатый энергоресурсами Азербайджан, но для внешнего мира вопрос заключается в том, какие крупные державы извлекли выгоду из такого исхода, и почему Запад отсутствовал в тот момент, когда решалась судьба ключевого энергетического коридора.

Кремль безжалостно бросил свою номинальную союзницу Армению на произвол судьбы, когда хорошо вооруженная армия Азербайджана пошла в наступление на армян, применяя при этом самые современные израильские и канадские военные технологии. Однако своей победой Азербайджан обязан в первую очередь предоставленным Турцией беспилотникам "Байрактар", а также тому факту, что азербайджанские войска прошли подготовку и действовали под руководством военных советников Турции, а точнее, НАТО. Несмотря на акции протеста, которые устраивали представители армянской диаспоры в Париже и Лос-Анджелесе, лидеры западных демократий не стали лить крокодиловые слезы по Армении, которую всего два года назад повсеместно расхваливали как светоч демократии.

Кавказ - это регион, где сходятся сферы влияния России и Турции, но до недавнего времени Армения и ее союзники очень активно продвигали дружественные политические силы - и не только чтобы обеспечить безопасность энергетического коридора, ведущего из добывающих нефть и газ государств, которые находятся восточнее. Но теперь дуэт Путина и Эрдогана в очередной раз продемонстрировал, что, когда дело доходит до политики силы - а не политических жестов, - хозяевами игры являются именно они.

От Ливии до Сирии, а теперь и на Кавказе Москва и Анкара, очевидно, поддерживали противоборствующие стороны, только чтобы в конце концов уладить конфликт, а затем поделить между собой трофеи, пока Запад пытается сообразить, что же пошло не так.

В то время как Россию вряд ли можно назвать экономической сверхдержавой, хотя она до сих пор остается достаточно грозной военной державой, Турция Эрдогана продемонстрировала, что слаборазвитая экономика с теряющей в цене валютой все равно способна навязывать свое влияние, если у нее есть воля и оружие.

Запад полагал, что, будучи наследницей Афин, наша экономико-политическая модель "открытого общества" будет обладать большей привлекательностью, нежели грубая военная сила. Разве не пришло время вспомнить, что Афины потерпели поражение от рук нищей и сосредоточенной на своих интересах Спарты?

Сегодня превосходству Запада, которое сохранялось в течение многих десятилетий, бросают вызовы современные Спарты, оснащенные беспилотниками или - как в случае с Россией - гиперзвуковыми ракетами, и неважно, что они не могут дать ценные советы касательно экономики. Их молчаливый партнер Китай сочетает в себе спартанскую суровость с массовым производством потребительских товаров и медицинских принадлежностей, от которых зависит Запад. Непосредственным результатом этого конфликта на Кавказе стало то, что Турция теперь еще жестче контролирует одну из западных энергетических артерий, по которой значительная часть нефти и газа поставляется из Центральной Азии и Азербайджана через ее "бутылочное горло" в Босфоре. Россия остается единственным альтернативным маршрутом для экспорта энергоресурсов на Запад, потому что при администрации Байдена степень изоляции Ирана останется такой же, как и при Трампе.

Соседи Турции - Греция и Кипр, входящие в состав Евросоюза, - должно быть, задумались над тем, смогут ли они получить больше поддержки, нежели Армения, в том случае, если в своей игре президент Эрдоган теперь решит развернуться лицом на запад. Исход небольшой войны на далеком Кавказе оказался недвусмысленным показателем бессилия Запада. И не стоит думать, что всему виной нынешняя путаница с американскими выборами. Корни пассивности Запада перед лицом угроз жесткой силы, исходящих от менее богатых, но более безжалостных противников, уходят гораздо глубже.

Марк Олмонд - директор Института исследований кризисный ситуаций (Crisis Research Institute) в Оксфорде.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605111300
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