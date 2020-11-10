Желающие еще повоевать армяне никак не могут свергнуть "предателя" Пашиняна

23:07 11.11.2020

В Армении не смогли отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума



11 ноября 2020, Ксения Панькова

Внеочередное заседание парламента Армении, созванное для рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума, заявила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.



"На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", – цитирует "Интерфакс" Зограбян.



Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.



Ранее сообщалось, что митингующие в Ереване поставили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Оппозиция дала Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки.



До этого Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.



Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна.



Газета ВЗГЛЯД писала, как поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.



Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.