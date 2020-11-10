Главное - не буквы, а мысли... Экс-казпремьер Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу

00:05 12.11.2020

Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу

"Сейчас время гнаться за знаниями, а не выбирать буквы. Пытаясь заменить буквы, мы можем лишиться всего, что успели накопить до сего дня. Я обеспокоен тем, что мы можем дожить до дня, когда не сможем прочесть "Путь Абая", "Кровь и Пот", "Смутное время" и "Дарабоз". Повторюсь, в буквах нет ничего такого, нужно развитие мысли, ценны знания. Мы не должны отставать от цивилизации"



Известный казахстанский политик Имангали Тасмагамбетов выразил сомнения в целесообразности перевода казахского алфавита на латиницу, сообщает "Қазақ әдебиеті".

"Если говорить о латинице, то лично я отношусь с сомнением к тому, что мы часто меняем алфавит (казахского языка – КазТАГ). Сейчас время гнаться за знаниями, а не выбирать буквы. Пытаясь заменить буквы, мы можем лишиться всего, что успели накопить до сего дня. Я обеспокоен тем, что мы можем дожить до дня, когда не сможем прочесть "Путь Абая", "Кровь и Пот", "Смутное время" и "Дарабоз". Повторюсь, в буквах нет ничего такого, нужно развитие мысли, ценны знания. Мы не должны отставать от цивилизации", - сказал Тасмагамбетов.

Напомним, в октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику". Он поручил правительству "образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", а также принять иные меры по реализации указа, "в том числе организационного и законодательного характера".

9 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно.



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Вопрос казахского языка решится, когда искренне начнет радеть сама власть – Тасмагамбетов

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ



Известный казахстанский политик считает, что вопрос казахского языка решится, когда искренне начнет радеть сама власть, сообщает "Қазақ әдебиеті".

"Оказывается, устный и письменный казахский язык входит в число 600 языков, получивших развитие, а также входит в число 200 языков, имеющих статус государственных. Потенциал любого языка оценивается богатством его языкового фонда. Казахский язык является богатейшим языком из числа тюркских языков. Это ответ тем, кто утверждают, что казахский язык не является языком науки и техники", - сказал Тасмагамбетов.

Вместе с тем, он отметил, что в истории человечества есть множество языков, которые исчезли навсегда, а главной причиной, по его словам, является то, что такие языки ушли из обихода.

"К сожалению, языковой вопрос остается для нас центральным. Это постыдный факт для народа, который отмечает 30-летие своей независимости", - посетовал бывший премьер-министр и экс-аким Алматы и Нур-Султана.

Он напомнил, что в 2001 году, когда праздновалось 10-летие Независимости, он возглавлял государственную комиссию.

"Я определил пять областей и написал туда письма. Всем поставил одно единственное условие: "переведите весь документооборот на казахский язык". С тех пор прошло 20 лет. Насколько я знаю, кроме Кызылординской и современной Туркестанской областей в других областях результатов нет. И вопрос не только в документообороте. Как я и сказал, в первую очередь должна искренне радеть сама власть. В этом все дело. На каком языке говорит власть – на том языке будет говорить и народ", - подчеркнул Тасмагамбетов.



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Тасмагамбетов: Мы в лидерах по суицидам, уход талантливой молодежи – национальная трагедия

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ



Известный казахстанский политик Имангали Тасмагамбетов, говоря о лидирующих позициях Казахстана по суицидам, назвал гибель талантливой молодежи национальной трагедией, сообщает "Қазақ әдебиеті".

"Благодаря современным технологиям молодежь очень открыта и толерантна. Примером тому являются современные культурные форматы, распространение современных видов искусства. Но это не значит, что жизнь молодежи видится исключительно в радужном цвете. К сожалению, Казахстан входит в тройку лидеров по суицидам среди лиц в возрасте от 15 до 29 лет. Это позор для нашего народа. Потому что уход креативной и творческой молодежи – это национальная трагедия. Иначе и не скажешь", - сказал Тасмагамбетов.

По его мнению, причиной тому является различие в мировоззрении поколения, чье сознание перевернулось вместе с перестройкой и современной либеральной молодежи.

"Вы и сами свидетели тех тягостей, которые возникли в 90-е годы. Чувствуется неустойчивость современного поколения к такого рода стрессам. Часто молодежь не понимает своих отцов и матерей, которые пытались нормализовать жизнь, взвалив на плечи (китайские – КазТАГ) клетчатые сумки. Безусловно, многие современные молодые люди интересуются наукой, однако они не готовы посвятить этой сфере свою жизнь и заниматься этим профессионально. Так как (в науке – КазТАГ) низкие как зарплата, так и престиж. И это не проблема молодежи – это проблема государства", - считает политик.

Голодный один раз наестся до отвала, но если в нем нет духовного богатства, нет патриотизма, он, по мнению бывшего премьер-министра и экс-акима Алматы и Нур-Султана, останется пустым изнутри.

"Угроза для нас заключается именно в этом. Тот, кто в 20 лет не совершил подвиг, в 30 не сможет разгромить врага, а 40 – не сможет взять крепость. Это как раз мы и не понимаем сейчас. Поэтому мы не должны делить молодежь на современную и несовременную, самое главное – мы должны им доверять, а в нужны момент направить мудрым советом", - добавил Тасмагамбетов.