"Тумуская катастрофа" 1449 года. Как монголы громили Минский Китай (история)

00:49 12.11.2020 День, когда развитие истории Азии изменилось. 20 тысяч ойратов атакуют 300-500 тысяч воинов империи Мин. Битва при Туму, 1449 г.



На протяжении известной нам, жителям 21 века истории, Китай - Срединное государство, Поднебесная, пережил множество событий и войн и видел многих завоевателей, от хунну, сяньби, монголов, маньчжур и японцев до вторжения объединенных армий европейских держав и даже противостояния китайских добровольцев войскам ООН на Корейском полуострове в 1950-1953 годах, при этом надо отметить, что Китай, являющийся в настоящее время третьей страной по площади территории и первой по населению (а также первой/второй страной по совокупному по паритету покупательной способности/номинальному ВВП, что характеризует его экономическую мощь в мире) является страной с развитыми военными традициями и богатой военной историей. В частности, можно отметить и отмечаемую в этом году в Китае 70-ти летнюю годовщину фактического вступления китайцев в Корейскую войну, в которой стороны фактически на равных количественно (а основная масса войск с северокорейской стороны была представлена китайской пехотой) и с большим перевесом у войск ООН в качестве (благодаря американской экономической мощи - технике, включая танки и самолеты, артиллерию, флот) на поле боя смогли достичь ничейного результата и сохранить фактический довоенный статус-кво. Если вспомнить о монгольском завоевании Китая, то можно отметить, что этот процесс занял около полувека, в отличие от многих других стран, которые Монгольская империя завоевывала практически в течение одной-двух военных кампаний. Отмечая военные традиции Китая, тем интереснее отметить процесс исторического развития Восточной Азии, когда активно развивающийся послемонгольский Китай (а в первой половине 15 века китайские флоты доплывали до Африки, принуждая далекие страны становится "государствами-данниками" императора династии Мин) был вынужден резко "уйти в оборону", сократить расходы на "международную экспансию" и больше заниматься удержанием границы с кочевыми народами. Сам момент этого изменения политики развития Китая по отношению ко всем окружающим его странам известен и довольно подробно изучен и в историографии Китая именуется "Тумусским кризисом (и даже дословно "переломом/изменением")".



Лагерь армии династии Мин глазами китайского режиссера. Кадры из телесериала "Да Мин Фэн Хуа" ("Ming Dinasty")



В данной дзен-статье автор постарается дать описания событий самого сражения при крепости Туму (1 сентября 1449 года), последующие события будут указаны в следующей статье (еще на этом дзен-канале есть статья об Эсэне - руководителе ойратских войск в описываемой битве).



Карта-схема движения войск ойратов и армии династии Мин при событиях Тумусского кризиса/перелома. 1449 год. Источник: Википедия.



Итак, начинаем по порядку. Вначале цитируем Википедию:



"Тумуская катастрофа - крупное сражение между монгольским государством Северная Юань, в которой к тому времени власть захватили ойраты, и китайской Империей Мин, в результате которого монгольскими войсками был захвачен в плен император Чжу Цичжэнь. Считается одним из крупнейших военных поражений Империи Мин. В XV веке усилившиеся монгольские тайши уже не боялись накалять отношения с соседним Китаем по поводу торговых отношений. Экономический бойкот Китая привел к монголо-китайской войне в 1449 году, когда ойратский Эсэн-тайши, фактический лидер монголов, вознамерился завоевать Китай и воссоздать Юаньскую империю. Летом 1449 года двадцатитысячная монгольская армия под командованием ойратского Эсэн-тайши вторглась на территорию Китая и, разделившись на три группы, двинулась по направлению к Пекину. 4 августа огромная, но слабо организованная китайская армия династии Мин выступила в поход под командованием императора Чжу Цичжэня. Главный евнух Ведомства ритуалов Ван Чжэнь, ставший фактически вторым лицом после императора, уговорил молодого монарха совершить победный марш-бросок на север и разгромить Эсэна на территории Монголии. Самонадеянность китайского императора, добивавшегося воплощения этой идеи, стала очевидной очень скоро. Генеральное сражение произошло 1 сентября 1449 года в местности Туму, к юго-западу от горы Хуайлай в современной провинции Хубэй. Окружив китайскую армию, монголы нанесли ей сокрушительное поражение. Многие высшие сановники империи погибли на поле боя, в том числе и Ван Чжэнь. Император и многие придворные попали в плен к ойратам".



Стилизованное изображение портрета Эсэна -кагана всей Монголии (1453-1454 гг.) в виде "хроники" в документальной телепередаче по истории Китая (перевод названия телепередачи - "История Китая. Серия 80. Тумусский перелом". Статья об Эсэн-кагане на этом дзен-канале находится по ссылке https://zen.yandex.ru/media/oirat/



Отметим, что в русской и английской Википедии указаны общепринятые по китайским же источникам тех лет численности сражающихся - двадцать тысяч ойратов и полмиллиона армии Мин. В китайской Википедии численность ойратской армии увеличена до тридцати тысяч конников.



Потери сторон в русской и английской Википедии указаны как сотни тысяч (более двухсот тысяч) для китайцев и как неизвестные (или около трех тысяч) для войск ойратов. Китайская Википедия в целом не ставит эти данные под сомнения.



Тем не менее, китайцы, уважая собственные источники по численностям сражавшихся в битве при Туму (а зачем своим источникам завышать количество ратников династии Мин и занижать ойратские показатели, скорее даже наоборот), все же постарались докопаться до точных оценок численности сражавшихся при условии "что если не смотреть на официальную династийную хронику, а использовать китайские документы тех лет по гарнизонам и армиям на севере Китая). Оценивая всю армию ойратов примерно в тридцать тысяч конников под руководством Эсэна, относительно армии Минской империи китайские ученые отмечают возможность точного подсчета только основного костяка присутствующих на поле сражения китайских ратников ("центральной армии Мин") - их численность на поле битвы при крепости Туму составила 200 тысяч воинов. Наличие и численность "вспомогательных" отрядов китайские ученые отрицать не могут, хотя и делают попытки оценить их численность.



Кадр из документальной телепередачи "История Китая. Серия 80. Тумусский перелом". Субтитры дублируют речь ведущего, дословный перевод фразы: "Великая армия династии Мин в 250 тысяч была почти полностью уничтожена".



Относительно потерь ойратской стороны китайские ученые также не проясняют ситуацию, отмечая их неясность, относительно потерь с китайской стороны - оценивают их в "больше половины" от армии Мин (при этом треть армии по их оценкам погибла на поле боя), остальные ратники были рассеяны при отступлении. Относительно потерь китайской стороны, как можно отметить, на русском языке появилась явная путаница, связанная с некоторой неточностью перевода. Если цитировать распространенную в рунете версию перевода Истории Династии Мин (автор/редактор Фу Вэйлинь) - приводим текст:



"Евнух Ван Чжэнь убедил императора лично идти в поход, министры пали ниц перед дворцом, чтобы помешать [это сделать], но успеха не имели. Датунский шоуцзян Сун Ин, у-цзинь-бо 27 У Мянь, дуду Ши Хэн и др. сразились с Эсэном в Янхэ 28, всеми действиями генералов командовал евнух Го Цзин, но поскольку не было дисциплины, то армия потерпела поражение. Все генералы были взяты в плен Эсэном, и был беспорядок. Ин и Мянь погибли, Цзин спасся и затаился в траве, Хэн бежал и вернулся обратно. Экипаж императора находился в Датуне, а в течение нескольких дней подряд шел сильный дождь, [и дул] ветер, в войске объявлялись частые ночные тревоги; люди дрожали от страха. Го Цзин в тайне предложил Ван Чжэню повернуть войска назад. На обратном пути, когда колесница Императора прибыла в Сюаньфу, вражеские войска внезапно атаковали армию с тыла. Хунь-шунь-хоу У Кэ-чжун отважно сопротивлялся врагу, но потерпел поражение и погиб. Чэн-го-гун Чжу Юн, юн-шунь-бо Се Шоу с 40-тыс. войском отправились на смену и, прибыв в Яоэрлин, они попали в засаду и были полностью уничтожены. На следующий день [император] прибыл в Туму. Все сановники склонялись к тому, чтобы вернуться [внутрь Великой стены] и добраться до Хуайлая. Ван Чжэнь, напротив, пожалел оставить армейские обозы, и по этой причине армия остановилась. Эсэну удалось догнать ее. Поскольку Туму находилась на возвышенности, то стали копать колодцы глубиной в 2 чжэна, но воды не находили. Все дороги, ведущие к источнику воды, были захвачены врагом. Войска испытывали жажду; количество вражеских всадников росло. На следующий день противник обнаружил, что императорская армия остановилась и не двигается, и притворно отступил. Ван Чжэнь приказал перенести лагерь к югу. Когда императорская армия начала перемещаться, то Эсэн атаковал ее со всех четырех сторон. Весь командный и рядовой состав убегал наперегонки, и ряды войск пришли в большое смятение. Враг прорвал [оборонительные] линии и проник внутрь [лагеря]. Все шесть армий обратились в бегство, сто тысяч человек было убито и ранено /вот в этой оценке численности и есть ошибка перевода - примечание Автора/. Ин-го-гун Чжан Фу, фума дувэй Цзин Юань, шаншу Гуан Е и Ван Цзо, чиновники из личной охраны Цао-Най, Дин Сюань, всего свыше 50 человек погибли, также погиб и [Ван] Чжэнь. Император попал в плен. Когда чжун-гуань Си нин узнал от Эсэна о прибытии императорского экипажа, то был очень изумлен и не мог этому поверить. Когда позднее он предстал перед императором, он низко ему поклонился и стал служить ему. Пленный император жил в ставке у младшего брата [Эсэна] Бо-янь-тэ-му-эра [Баян-тэмура]. Тот приставил ранее захваченного в плен сяовэя 35 Юань Лина прислуживать императору. Эсэн имел замысел [лишить жизни императора], но случилась гроза, и молния поразила лошадь Эсэна. Это было предзнаменованием, и Эсэн отказался от своих замыслов. Эсэн принудил императора отправиться в г. Датун и потребовать золота и шелка. Дуду (командующий гарнизоном) Го Дэн выдал 30 тысяч лян серебра, замыслив отбить с бою экипаж императора, чтобы вывезти его в город, но император отговорил его. Тогда Эсэн заставил императора направиться на север".



Ойратский посол ведет переговоры с представителями императора Мин. Кадры из документальной телепередачи "Династия Мин. Юань Тэнфэй. Серия 22. Тумусский перелом" (на самом деле это кадры из старого китайского фильма о Тумусском сражении, которые вставили в телепередачу. Сам фильм давно где-то затерялся.



Автор специально процитировал в целом довольно точно переведенный тест Династийной хроники Мин - объективно настроенным читателям всегда интересно ознакомиться с источником, отметив одну ошибку - в китайском тексте точно указано, что "Все шесть армий обратились в бегство, СОТНИ тысяч человек было убито и ранено" (а не "сто тысяч").



И в заключение статьи приведу некоторые оценки всей численности китайской армии на поле битвы Туму, после чего дам Авторские предположения о причинах победы ойратов Эсэна-тайши (и будущего кагана Монголии). Сами оценки я уже как-то раз приводил в комментариях к статье на эту же тему на одном из довольно интересных сайтов (теперь этот сайт заморожен, надеемся что временно).



Эсэн в молодости глазами китайского режиссера. Телесериал "Да Мин Фэн Хуа" ("Ming Dinasty")



Итак, современные китайские историки довольно подробно изучают события "Тумуского перелома" и даже пришли к некоторому консенсусу по численности сражавшихся армий (проводя анализ численности гарнизонов и т.п.). По их мнению, если уйти от оценок именно придворной хроники, то на поле битвы при Туму было 230 тысяч отборных китайских ратников (отдельно подсчитываются отборные воины в местных гарнизонах Датуна, Сюаньфу и т.п., там десятки тысяч) + обозные и вспомогательные части + члены правительства, сопровождающие императора. Для справки отмечаем, что лучшие воины из военных поселений Северного и Центрального Минского Китая (посредством использования которых Минская империя и содержала такую огромную армию) направлялись в Пекин для дополнительных тренировок, в 1449 год таких воинов было насчитано 160 тысяч, гвардия оценивалась примерно в 200 тысяч солдат, но могла частично быть не в Пекине (обычно значительная часть (примерно четверть?) находилась в Нанкине). Забегая в следующую статью на этом дзен-канале - когда после потерянного на переговорах времени ойраты пошли на штурм Пекина (ворот Дэшэнмэнь, также упоминаются ворота Чжанъимэнь), то командующий обороной Пекина (так битва и называется в китайской историографии - Цзинши Баовэйчжань - "оборона столицы") успел собрать 220 тысяч солдат (вместе с теми несколькими десятками тысяч, которые оставались в Пекине, упоминаются в том числе как "старые и больные") и в том числе восстановить погибший при Туму "огнестрельный корпус", вооружив его, как Автор понял, примерно 800 пушками и более 30 тысячами ручного огнестрельного оружия.



Армия династии Мин защищает Пекин от ойратов. Кадры из документальной телепередачи "История Китая. Серия 80. Тумусский перелом". Видно, что по мнению китайских историков огнестрельного оружия у армии династии Мин в 1449 году было много.



Относительно анализа причины победы ойратов в битве при Туму при таком соотношении сил - Автор предполагает, что способствовали такие факторы, как многодневный дождь (уже упомянут выше при цитировании китайского источника - минские войска не могли широко использовать свое преимущество - огнестрельное оружие, да и луки в дождь стреляют плохо - тетива может намокнуть) и стратегическое преимущество ойратов в том, что они отрезали минскую армию от источников воды и вынудили ее изменить позицию, когда китайские солдаты попытались переместиться к воде. В свою очередь, ойраты (как и в будущем часть ойратского народа в Европе - волжские ойраты, называемые европейцами калмыками), были знамениты именно тактикой навязывания противнику рукопашного боя с расчетом, что противник дрогнет и начнет бежать - как известно, даже польские крылатые гусары в 1665 году, встретившись с ойратским (калмыцким) отрядом, цитируя современника событий гетмана Брюховецкого "пропали и были побеждены суть". В собственно восточно-монгольских летописях ойратов часто описывают в двойных панцирях (подчеркивается высокий уровень бронированности/одоспешенности ойратской армии, что, скорее всего, нацелено на достижения преимущества в рукопашном бою). Даже в Бабур-намэ, мемуарах завоевателя Индии, упоминается, как калмыцкий доспех спас его жизнь, а в конце 17-го века царские послы к ойратскому хану Галдану отмечают, что ойраты не собирают в качестве трофеев доспехов маньчжурских воинов, считая их плохими по качеству (этот и другие факты хорошо описываются в трудах историка и специалиста по вооружению ойратов и других кочевых народов д.и.н. Леонида Боброва).



Реконструкция типичного вооружения панцирного ойратского-джунгарского воина XVI - XVII вв.: сфероцилиндрический шлем с "коробчатым" козырьком, трехчастной ламеллярной бармицей и султаном из конского волоса и птичьих перьев, и ламеллярный тибето-монгольский "халат" с наплечниками. Автор реконструкции: Л. Бобров, выполнил – Ю. Филиппович. Источник фотографии: статья "Джунгарское ханство - последняя кочевая империя", Бобров Леонид Александрович, 19 января 2007 года.



Отметим, что в Рунете есть хорошие описания армии империи Мин, в том числе с указанием численности (1,2-1,5 миллиона воинов). В ранней Мин было модно все монгольское, в том числе широко распространилась тактика массового лучного обстрела, дополненная огнестрельным оружием. То есть лучниками, как Автор понимает распространенную литературу, было большинство воинов Минской империи в 14-15 веках. Тактика работала против монголов в целом, особенно с учетом массовости, укреплений стационарных и мобильных и т.п. Но потом (это отмечает такой профессиональный историк как д.и.н. Бобров) у ойратов появилось такое ноу-хау, как вооружение всех всадников, включая легких лучников, копьями для атаки противника в ближнем бою. Если раньше две кочевые армии долго обстреливали друг друга из луков и потом одна, ослабев или дрогнув, отступала, то с такой тактикой можно было неожиданно (в первые годы))) ) для противника пойти в атаку и побеждать лучников в ближнем бою. Автор даже может предполагать, что ставка на тактику "вырезания" лучников/стрелков из раннего огнестрельного оружия в ближнем бою вполне могла появиться у ойратов именно на опыте Тумусского сражения.



Таким образом можно отметить, что Минская армия того времени, как считают профессиональные историки, делала ставку на массированную стрельбу из луков и огнестрельного оружия той эпохи, видимо с упором на действия "от обороны". Ойраты же отличались как присущей другим кочевым народам лучной стрельбой, так и особенно копейным ударом и ближним боем массой конницы, соответственно имели преимущество в рукопашном бою против лучников и ранней пороховой пехоты при дожде и сырости... Представить себе как 20 тысяч доспешной ("куячной") ойратской конницы занимаются уничтожением стрелков, которые не могут полноценно "стрелять" вследствие дождя не так уж и сложно, и даже легче, чем додумывать за китайцев причины их преувеличения численности собственной проигравшей армии - как известно, проигравшие обычно наоборот преуменьшают свою численность (а в летописях 500 тысяч, их смогли уменьшить в 370 тысяч по другим документам, а потом уменьшить до" 230 тысяч отборных воинов + обозные и вспомогательные части + члены правительства, сопровождающие императора (и возможно + присоединившиеся к императору местные гарнизоны).



Важно отметить, что именно после сражения при Туму и взятия в плен императора Мин (а до этого Эсэн брал в плен и чингизидов-правителей государств Средней Азии) Эсэн мог задуматься о своей кандидатуре в качестве кагана всей Монголии, что в итоге и привело к более резкому отделению ойратов от общей массы других монгольских народов и, как автор бы выразился, "причислению ойратов к лучшим воинам известного мира". Источник - Ойратский Волк

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605131340

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