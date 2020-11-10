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|На Украине срочно закрыли дело на Байдена-сына
00:54 12.11.2020
На Украине закрыли дело против Джо Байдена
Нацполиция простила избранного президента США
Будущему президенту США Джозефу Байдену больше не снятся унизительные допросы в кабинете грозного украинского следователя. В Нацполиции Украины на официальном сайте ведомства разместили постановление о закрытии уголовного производства по факту оказания Байденом давления на экс-президента Петра Порошенко.
Напомним, будучи в должности вице-президента США, Байден был взбешен "самоуправством" главы Генпрокуратуры Украины Виктора Шокина, прямо обвинившего сына американского политика Хантера Байдена в получении сверхприбылей за участие в управлении компанией Burisma. Байден потребовал от президента Петра Порошенко убрать строптивого генпрокурора, пообещав, что иначе Украина не получит миллиард под кредитные гарантии.
Уголовное производство по этой мутноватой истории было открыто Государственным бюро расследований по решению Печерского районного суда. ГБР в свою очередь "перекинуло" дело на Печерское районное управление Нацполиции Украины.
Пришедший на место Виктора Шокина Юрий Луценко не единожды заявлял: скандал вокруг Байдена-младшего - надуманный, не стоит и выеденного яйца. "Сменщик" Луценко из команды президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка и утвержденная после него на пост Генпрокурора Ирина Венедиктова уже не делали подобных "политически незрелых" заявлений. Считалось, что держать Джо Байдена "на коротком поводке" - значит, действовать в соответствии с государственными интересами Украины. Особенно после скандального телефонного разговора Дональда Трампа с Зеленским, где прозвучало предложение о начале "настоящего" расследования против Байдена из-за ситуации вокруг все той же Burisma.
Случись после американских выборов 3 ноября очередное грозное напоминание Трампа насчет Хантера Байдена, украинские власти тут же реанимировали бы это самое уголовное производство.
Но сегодня стало известно: уголовное производство было благополучно закрыто еще 23 сентября "за отсутствием состава преступления". Популярный блогер Штирлиц (в миру Анатолий Штефан) назвал снятие претензий с Байдена еще одним примером "мгновенного переобувания Зеленского в воздухе".
С понедельника президент Украины значится "заболевшим COVID-19", управляет страной из некоего мини-бункера. К запоздалому закрытию потенциально опасной для него истории с Джозефом и Хантером Байденами он формально непричастен.
Авторы: ОЛЕГ БАЗАК