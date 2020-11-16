КырПравитель Жапаров рассказал откуда у него куртка за 4,6 тысячи евро. С кого снял..

01:23 12.11.2020

И. о. президента Кыргызстана ответил, откуда у него куртка за 4,6 тысячи евро



Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, откуда у него дорогая одежда. Телеканал "Регион" отметил, что политик носит жилет за 2,5 тысячи долларов и куртку за 4,6 тысячи евро, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АКИpress.



"Я сам одежду не выбираю. Главное, чтобы подходила, был правильный размер, после этого я надеваю. Одежду мне приносит супруга…" - ответил Садыр Жапаров.



"Эту одежду мне подарили близкие родственники, друзья, когда поздравляли. Ты же не спрашиваешь цену. До сегодняшнего дня я не спрашивал. Ну как не возьмешь? Например, друг Камчы принес мне куртку, я цену тоже не спрашивал. Если завтра я ее надену, тоже могут пойти разговоры", - пояснил Жапаров.



Часть одежды, по его словам, передали другие граждане.



"Соотечественники из Москвы, Питера, Казани тоже собрали одежду и мне передали. Ношу эту одежду, что сейчас на мне. Ношу то, что носят люди. Но цену не спрашивал, даже не интересовался. На цену не смотрю, главное - чтобы подходило. Сам не хожу на базар, в магазин, мне приносит супруга", - сказал Садыр Жапаров.