У Трампа появился шанс выиграть президентские выборы: напряжение нарастает

01:57 12.11.2020 Что происходит с подсчетом голосов



Американские выборы прошли неделю назад. Обычно, единственной интригой в это время остается состав кабинета министров победителя, ну и в лучшем случае кому-то может быть интересен исход какой-нибудь второстепенной гонки в Конгресс с близкими результатами. Но не в этот раз. Все сосредоточено на том, как Дональд Трамп при содействии Республиканской партии бьется в судах – и имеет шансы на победу.



Джо Байден был объявлен победителем на президентских выборах в субботу, 7 ноября, когда агентство Ассошиэйтед Пресс объявило о победе демократа в Пенсильвании – именно этот штат гарантировал Байдену необходимые 270 голосов выборщиков.



Менее чем через полчаса после этого адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что избирательная система в Филадельфии была "пронизана мошенничеством". Филадельфия – самый громкий и скандальный случай, тем не менее, у кампании Трампа есть целый ряд вопросов к избирательным комиссиям, которые республиканцы зададут в суде.



Только за последнюю неделю кампания Трампа отправила в суды разных штатов и федеральные суды более дюжины новых судебных исков. Большинство исков кампании Трампа было подано в Пенсильвании, Неваде, Джорджии, Висконсине и Мичигане – штатах, где либо лидерство Байдена минимально, либо победитель еще не назван.



Некоторые из этих исков были сразу же отклонены: местные суды сочли обвинения республиканца беспочвенными. Однако отказ дает возможность Трампу пойти с апелляцией в вышестоящие суды, чем республиканец непременно воспользуется. Так что даже те жалобы, которые отклонили местные суды, могут рассмотреть вышестоящие органы и вынести по ним решение.



Итак, какие иски подала кампания Трампа – посмотрим разбор по штатам.



Пенсильвания – 20 голосов выборщиков – преимущество Байдена 0,7%.



У Пенсильвании есть прозвище – Краеугольный штат. Когда речь заходит о выборах президента, это прозвище оправдывается полностью. Судебные баталии вокруг Пенсильвании начались даже до дня выборов, тогда республиканцы пытались ограничить возможности приема почтовых бюллетеней после завершения голосования.



На данный момент кампания Трампа подала несколько исков против избирательной комиссии штата. Президент выдвигает следующие требования:



1. Остановить подсчет бюллетеней, которые прибыли не в срок. Местный суд отклонил ходатайство. Верховный суд предварительно решил: считать все, однако голоса, поданные не в срок откладывать отдельно – решение по ним будет вынесено на отдельном слушании.



2. Допустить наблюдателей от Трампа на те участки, откуда их силой вытолкали. Местный суд принял двоякое решение, он разрешил сторонникам Трампа наблюдать за подсчетами, но с расстояния нескольких метров – откуда почти невозможно увидеть, как в реальности проголосовали люди. Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию. Результат пока неизвестен.



3. Сократить сроки предоставления удостоверений личности для почтовых бюллетеней. Некоторые из бюллетеней, присланных по почте, не имеют удостоверения личности и всех необходимых подписей. По распоряжению госсекретаря Пенсильвании Кэти Буквар люди могут подтвердить свою личность пост-фактум, у них для этого есть несколько недель. Республиканцы требуют сократить этот срок до 9 ноября, а все бюллетени, которые не будут подтверждены к этому моменту – аннулировать. Местный суд постановил также считать подобные бюллетени отдельно от остальных и ждать решения.



4. Остановить подсчет голосов по почте и добиться пересчета в округе Монтгомери. Республиканцы заявляют, что там минимум 600 бюллетеней были засчитаны, несмотря на то, что они пришли в обычных конвертах для голосования, а не в специальных избирательных – это грубое нарушение, которое не дает проверить их на подлинность. Округ Монтгомери – одна из цитаделей Байдена, там он набрал 62% против 36% у Трампа. Суд идет, решение пока не вынесено.



Невада – 6 голосов выборщиков – преимущество Байдена 2,7%



Подавляющее число претензий республиканцев к избирательным комиссиям штата Невада сосредоточено на округе Кларк. Именно там находится Лас-Вегас и проживает подавляющее большинство жителей штата. Примерно 75% всех голосов пришли из этого округа. Команда Трампа уверена, что избирательная комиссия допустила грубые нарушения. Президент требует:



1. Запретить автоматическую проверку регистрации бюллетеней. Дело в том, что одна из избирательниц Трампа пришла на участок и узнала, что кто-то уже проголосовал от ее имени по почте. При проверке обнаружилось более 3 тысяч таких голосов (по данным республиканцев). Консерваторы требуют отключить машины и начать проверки вручную – они уверены, что на самом деле махинации гораздо больше. Федеральный суд отклонил это требование.



2. Допустить наблюдателей к бюллетеням при подсчете. Кампания Трампа требовала, чтобы наблюдатели могли видеть сами бюллетени и выбор граждан, а не наблюдать за процессом издалека. Местный суд отклонил иск, однако республиканцы подали жалобу в Верховный суд штата. После этого власти Невады согласились на компромисс.



Мичиган – 16 голосов выборщиков – преимущество Байдена 2,7%



Почему передача власти в США споткнулась о Трампа



В Мичигане основное количество претензий республиканцев собрал подсчет голосов в Детройте. Крупнейший город штата традиционно считается цитаделью демократов, и там из рук вон плохо организован процесс подсчета голосов. Трамп подал несколько исков против этого штат. Он настаивает:



1. Прекратить подсчет почтовых бюллетеней на тех участках, где республиканцам не предоставили мест для наблюдения. Это нарушение закона штата. Тем не менее, местный суд отклонил это требование. Республиканцы ждут результатов апелляции.



2. Приостановить официальное объявление результатов в Детройте. Многие бюллетени не могли быть прочитаны машинным оборудованием, и тогда местные члены избиркомов их "исправляли", чтобы машина могла прочесть. Зачастую это все происходило без контроля со стороны наблюдателей – и это вопиющее нарушение, считают республиканцы. Местный суд принял решение одним днем. Обвинения были признаны "простыми спекуляциями". Однако республиканцы грозятся подать апелляцию в вышестоящие суды.



3. Перепроверить данные со всех автоматических систем подсчета голосов после инцидента в округе Антрим. Там по ошибке 3000 голосов за Трампа были засчитаны в пользу Байдена. Причиной всему стала "техническая ошибка". Республиканцы верят, что и в других частях штата могут быть подобные несоответствия. Суд продолжается.



Джорджия – 16 голосов выборщиков – преимущество Байдена 0,2%



Преимущество Байдена в Джорджии составляет менее 0,5 процентов – а это значит, что Дональд Трамп имеет право потребовать пересчета бюллетеней. Трамп уже это сделал, однако на данный момент президент требует не только досконально проверить результаты, но и сделать это вручную. Это идет в разрез с правилами выборов в штате, однако Трамп уверен, что автоматическое оборудование выдает неверные результаты.



На данный момент команда Трампа еще не судится со штатом, они пытаются найти компромисс. Возможный вариант: во всех округах бюллетени будут подсчитаны автоматически, а в нескольких еще и вручную. Если результаты совпадут, то подсчет будет признан состоявшимся. Если нет – придется пересчитывать вручную все без малого 5 миллионов голосов.



Висконсин – 10 голосов выборщиков – преимущество Байдена 0,6%



Ситуация в Висконсине очень похожа на ту, что сложилась в Джорджии. Здесь также будет проводиться пересчет голосов – это обойдется Трампу в несколько миллионов долларов. Кампания президента заявила о "нарушениях в нескольких округах Висконсина". Республиканцы надеются, что при более тщательном изучении бюллетеней все ошибки будут исправлены.



Претензий у республиканцев много – это и голосование "мертвых душ", и неправильный подсчет бюллетеней машинами, и не допуск наблюдателей на некоторые участки. Все это они надеются исправить в ходе пересчета – в противном случае и в этом штате начнутся суды.



Аризона – 11 голосов выборщиков – преимущество Байдена 0,4%



Аризона – вообще отдельная история. Там до сих пор непонятно, кто победил. Подсчеты все еще идут, и преимущество Байдена неизменно сокращается. Обе стороны ждут окончательных результатов и уверяют, что этот штат, в конечном счете, проголосует в их пользу. С высокой вероятностью, победитель будет иметь мизерную фору, а по законам штата, если разрыв между кандидатами меньше 0,25% объявляется пересчет голосов.



Скорее всего, основных судов стоит ждать только после оглашения окончательных результатов. Однако уже сейчас кампания Трампа заявляет о нарушениях – якобы многие бюллетени в республиканских округах были забракованы машинами для подсчета из-за пометок на них. Местные власти все обвинения отрицают.



* * *



Борьба продолжается, и, судя по всему, длиться она будет еще долго. У команды президента есть время до 14 декабря, когда соберется коллегия выборщиков. После того, как проголосуют выборщики, изменить ситуацию будет практически невозможно. Впрочем, месяц достаточное время для того, чтобы Верховный суд принял решения – какими бы они ни были.



Для того, чтобы перевернуть расклады и стать президентом Трампу нужно получить 38 голосов – это значит, что ему нужно выигрывать как минимум три штата – задача сложная, но не невозможная. Теоретически, президента устроят и 37 голосов. Тогда на выборах будет объявлена ничья и начнется нервная и непредсказуемая процедура голосования выборщиков, и тогда любой "нечестный выборщик" сможет решить судьбу президентства. Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605135420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- По итогам 10 месяцев т.г. реальный сектор экономики РК демонстрирует положительную динамику роста

- "В 3 квартале 2020 года торговый баланс впервые с 1999 года сложился отрицательным"

- Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам

- Подсчитали – прослезились

- Кадровые перестановки

- Обзор казахскоязычной прессы

- Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу

- Чего ждать Казахстану от избрания Байдена?

- Сформирован партийный список Nur Otan в маслихат Шымкента

