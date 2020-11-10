Замами Елбасы в Ассамблее народа Казахстана стали журналистка Майя Бекбаева и "крахмальный король" Кузиев

02:02 12.11.2020

Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев стали заместителями Назарбаева в АНК



Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", - говорится в сообщении.



Юсуп Келигов и Шерзод Пулатов освобождены от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.



Председателем Ассамблеи народа Казахстана является Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. Заместителем председателя АНК - заведующим секретариатом ассамблеи является Жансеит Туймебаев.



Майя Бекбаева - казахстанская журналистка, телеведущая, редактор и продюсер. Автор популярных передач и документальных фильмов. Генеральный директор телеканала "Kazakh TV" с 24 апреля 2019 года.



Закиржан Кузиев - бизнесмен, меценат. Владелец крахмалопаточного завода в Жаркенте. С 2017 года был членом Ассамблеи народа Казахстана.