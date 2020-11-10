Умер первый президент Бурятии (в 1994–2007 годах) Леонид Потапов

|23:07 Желающие еще повоевать армяне никак не могут свергнуть "предателя" Пашиняна
19:15 Жесткая сила России и Турции на Кавказе - это тревожный сигнал для Запада, - Марк Алмонд
19:13 Старые-новые лица: что ожидать от нового правительства Таджикистана? - Х.Хуррамов
18:47 Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе
18:43 Армения проиграла 2-ю Карабахскую войну, - Г.Мирзаян
16:29 Саммит ШОС и российско-китайская альтернатива будущего, - В.Павленко
16:27 Миссис Хадсон-кызы... Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне
16:22 Хитрый маршрут. Турецкий спецназ попал в Карабах через Казахстанскую военную базу на Каспии
16:21 Токаев призвал страны ШОС создать международное агентство по биологической безопасности
16:20 Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам, - Г.Илеуова
15:47 Госкомэкологии Узбекистана возглавил Алишер Максудов
14:45 США охватила "камаламания", - Le Figaro
13:06 Карабахский маневр Путина: выверенный ход или авантюра? - В.Малышев
11:36 Экс-КырПрез Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Как Георгий Димитров
10:46 От перемены президентов США полетные задания ракет и координаты целей не меняются, - Ю.Рубцов
10:44 О мировом энергобалансе, или Сланцы не виноваты, - В.Михеев
10:42 Школы в Узбекистане начнут в качестве эксперимента передавать в частные руки
10:39 В Узбекистан завозят гастарбайтеров из Бангладеш
10:35 В российском Крыму открыто 1-е официальное диппредставительство - консульство Никарагуа
09:36 Выборы в США. Скандал в тайном борделе, - Г.Зотов
08:31 На саммите ШОС борьба с Лукашенко поставлена в один ряд с пандемией и терроризмом, - "НГ"
07:02 Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене, - И.Кармазин
01:44 Как АмерВыборы скажутся на отношениях США с Кавказом и Центральной Азией, - Пауль Стронски
00:50 Плоды просветителей. Чем Эрдоган полезнее Макрона для борьбы с радикальным исламом, - А.Баунов
00:25 Войну в Карабахе выиграла Россия, - "Evrensel"
00:14 ДУМ России запретило браки мусульман с немусульманками
00:12 Экономика Турции близка к краху, - Джаван Суз
00:11 Армянского Давида уничтожают, - Андреас Рюш
00:09 Выборы в США стали ловушкой для Эрдогана, - И.Субботин
00:07 На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
00:06 Как Серж Саргсян вел к власти Никола Пашиняна и чем это закончилось, - А.Арешев
00:04 Тайна убийства баткенского прокурора, - "ВечБишкек"
|Умер первый президент Бурятии (в 1994–2007 годах) Леонид Потапов
08:09 12.11.2020
Первый президент Бурятии (1994–2007) Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. По данным источника агентства, ранее его госпитализировали с коронавирусом.
"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики",- говорится в соболезновании от имени правительства Бурятии и главы региона Алексея Цыденова.
Леонид Потапов родился в 1935 году в поселке Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства. Работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС. В 1987 году господина Потапова направили в Туркменскую ССР, где он был председателем Марыйского облисполкома, заместителем председателя Верховного совета Туркменской ССР. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году - председателем Верховного совета Бурятской АССР.
В 1994 году Леонид Потапов победил на всенародных выборах и стал первым президентом-председателем правительства Республики Бурятия, потом он переизбрался на второй и третий сроки. В последние годы господин Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.