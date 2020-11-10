Умер первый президент Бурятии (в 1994–2007 годах) Леонид Потапов

08:09 12.11.2020

Первый президент Бурятии (1994–2007) Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. По данным источника агентства, ранее его госпитализировали с коронавирусом.



"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики",- говорится в соболезновании от имени правительства Бурятии и главы региона Алексея Цыденова.



Леонид Потапов родился в 1935 году в поселке Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства. Работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС. В 1987 году господина Потапова направили в Туркменскую ССР, где он был председателем Марыйского облисполкома, заместителем председателя Верховного совета Туркменской ССР. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году - председателем Верховного совета Бурятской АССР.



В 1994 году Леонид Потапов победил на всенародных выборах и стал первым президентом-председателем правительства Республики Бурятия, потом он переизбрался на второй и третий сроки. В последние годы господин Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.