Погашение долгов кыргызстанцев. Спишут не кредиты, а проценты по ним

09:04 12.11.2020

12 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Правительство планирует погасить за кыргызстанцев не кредиты, а проценты за три месяца - с декабря 2020-го по февраль 2021 года включительно. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.



По предварительным расчетам, процентные платежи за три месяца по кредитам, выданным финансово-кредитными организациями в сумме не более 100 тысяч сомов, на 1 октября 2020 года составили около 1,2 миллиарда сомов. Эта сумма покроет процентные платежи более 673 тысяч кредитов. Из них около 476 миллионов сомов, или 283 тысячи кредитов, выданы коммерческими банками и около 776 миллионов сомов, или 390 тысяч кредитов, - небанковскими финансово-кредитными организациями.



"Непрерывность потока денежных средств по обслуживанию кредитного портфеля финансово-кредитных организаций является крайне важной для стабильности финансовой и банковской систем и бесперебойного обслуживания депозитов вкладчиков", - говорится в справке-обосновании.



Отмечается, что деньги на выплату процентов планируется получить за счет неналоговых поступлений в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств.