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Киргизия опять станет президентской республикой, - В.Панфилова
09:14 12.11.2020

Политическая нестабильность негативно сказывается на экономике страны
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.11.2020

Садыр Жапаров укрепляет президентскую власть.
Проект новой Конституции Киргизии вынесут на общественное обсуждение уже на следующей неделе. По предложению исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова в Основном законе будет прописан возврат республики к президентской форме правления и формирование парламента по смешанной системе. По мнению Жапарова, это придаст стабильности стране. А пока протесты в Бишкеке не утихают. Возмущенные жители вышли 11 ноября одновременно на пять митингов. Инвесторы, опасаясь последующей дестабилизации, покидают республику.
Садыр Жапаров предложил формировать парламент по смешанной системе – часть депутатов будет избираться по одномандатным округам, а часть по партийной системе. Но последнее слово должны сказать народ и специально созданный Конституционный совет. Он также сообщил, что в Конституции будет прописана система курултая (всекиргизского собрания). "Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тыс. делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной. За 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом", – заявил Жапаров на встрече с жителями Нарынской области. Он поочередно объезжает все регионы республики в рамках предвыборной президентской кампании. Ранее он побывал в южных областях страны (см. "НГ" от 05.11.20).

Согласно положениям Основного закона, конституционная реформа должна проводиться через парламент. Однако принятие новой Конституции в таком случае займет не менее полугода. "Спешка вызвана желанием провести в один день, 10 января, и выборы президента, и референдум по принятию новой Конституции. Любому грамотному человеку очевидно, что инициаторы данной затеи умышленно вводят в заблуждение руководство страны, наивно полагая, что если принять на референдуме Конституцию и одновременно в этот же день избрать президента, то новый глава государства автоматически получит и новые полномочия по вновь принятой Конституции. Это абсурд. Нельзя быть избранным по Конституции, которой еще нет", – написал на своей странице в сети Facebook киргизский политик и юрист Феликс Кулов. По его мнению, избранный 10 января президент не будет иметь юридических прав на получение полномочий, предусмотренных новой Конституцией, и поэтому должны быть проведены новые выборы президента. "При таком неблагополучном развитии событий в 2021 году Киргизию ожидают 10 января выборы президента и референдум, после чего выборы в Жогорку Кенеш (парламент) и местные кенеши (органы власти), а также новые президентские выборы", – считает Кулов.

Политическая нестабильность уже дорого обходится Киргизии. В частности, руководитель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Арзыбек Кожошев в эфире радио "Азаттык" (киргизская служба Радио "Свободы") отметил, что из Киргизии идет активный вывод капитала. По сравнению с 2019 годом он увеличился в 2,5 раза и составил 400 млн долл. "Вывод большого объема капитала из страны показывает настроения в инвестиционной среде. Ситуация в этой сфере сейчас не очень хорошая. И основная причина этого – отсутствие политической стабильности. Также играет роль общий имидж государственных институтов и отношение населения к инвестициям", – сказал Кожошев.

После октябрьского госпереворота местные жители фактически разгромили ряд месторождений: Джеруй в Таласской области, а также Бозымчак и Чаткал в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Предприятия горнодобывающего сектора только в виде налогов давали госбюджету около 120 млн сомов (120 млн руб.) в месяц. А из-за происшедших беспорядков за последние два месяца казна потеряла около 240 млн сомов (240 млн руб.). Вдобавок к этому сами инвесторы понесли потери. Так, киргизско-российская компания "Альянс-Алтын" в результате погромов потеряла от 15 млн до 20 млн долл. Бизнес-сообщество в Киргизии не чувствует себя в безопасности.

Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков cчитает, что коронавирус и политическая нестабильность только усложнили ведение бизнеса в стране. Многие инвесторы сейчас заморозили инвестиции. Они ждут, когда политическая ситуация в Киргизии стабилизируется. "Бизнес должен понимать правила игры. Поэтому пока не пройдут не только президентские, но и новые парламентские выборы, можно не ждать притока инвестиций. А если сейчас будет еще и конституционная реформа, неизвестно, когда ситуация стабилизируется", – цитирует Сыдыкова 24.kg.

Между тем Садыр Жапаров считает, что "ситуация в стране стабильная, а исполнительный орган власти работает в обычном режиме". "Буду прилагать максимальные усилия для обеспечения социально-экономического развития страны", – заявил Жапаров накануне в ходе видеоконференции глав государств – участников ШОС и в нарушение протокола обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением обсудить по телефону вопросы сотрудничества. Киргизия нуждается в финансовой помощи. Ранее Москва приостановила ее оказание в ожидании, пока новая киргизская власть справится с текущими вызовами. Путин пообещал ответить на звонок.

Источник - ng.ru
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