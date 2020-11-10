Светлее не будет. Главную ТаджЭнергоКомпанию "Барки точик" окончательно раздерибанили на 2 части

09:17 12.11.2020

У созданных на базе "Барки точик" компаний появились директора



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Главы двух созданных на базе "Барки точик" акционерных обществ назначены 11 ноября постановлениями правительства республики.



Генеральным директором ОАО "Распределительные электрические сети" назначен Умедджон Билолзода, а генеральным "Передающие электрические сети" - Мирзо Махмудзода.



Эти предприятия были созданы летом прошлого года на базе "Барки точик".



Ранее в энергохолдинге сообщали, что предприятия начнут самостоятельную работу в течение нынешнего года после назначения руководителей и членов Наблюдательных советов этих обществ.



Процесс реструктуризации "Барки точик" в рамках реформирования энергетической отрасли начался еще в 2012 году.



Реструктуризация предусматривала разделение энергохолдинга на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.



Минэнерго, Госкомимуществу, "Барки точик" было поручено принять необходимые меры по решению организационно-правовых вопросов этих двух новых компаний.



Главной целью реструктуризации "Барки точик" официальные структуры называют "налаживание прозрачности в системе".