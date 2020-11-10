 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон переставил хукумов городов и районов
09:20 12.11.2020

11 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами сменил руководителей некоторых городов и районов страны.

Кадровые изменения коснулись городов Канибадам, Пенджикент, Нурек, Истиклол и районов Хуросон, Абдурахмони Джоми, Деваштич, Бободжон Гафуров и Шахристан.

Мы уже написали про Нурек, Хуросон и Джоми.

Исполняющими обязанности председателя города Пенджикент назначен Абдухолик Холикзода, Канибадама – Абдусалом Тухтасунзода, Истиклола – Даврон Зохидзода, Бободжон Гафуровского района – Зафарбек Давлатзода, Шахристанского района – Баходур Акрамзода, района Деваштич – Ашурали Джалилзода.

Бывшие председатели Пенджикента Ислом Зиезода и Бободжон Гафуровского района Зариф Назири освобождены от должности в связи с переходом на другую работу.

В частности, Зариф Назири, который является племянником премьер-министра страны Кохира Расулзода, назначен заместителем председателя Согдийской области. Он сменил на этом посту Рустама Каримзода.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
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