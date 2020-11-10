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|В афганском Нангархаре столкнулись и разбились 2 вертолета ВВС - 10 погибших
09:29 12.11.2020
Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар. Как передает НИАТ "Ховар", об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью.
Другие подробности трагедии не приводятся. По предварительным данным, причиной крушения в обоих случаях могла стать техническая неисправность. Для расследования причин катастроф создана специальная комиссия.