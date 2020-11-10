Умер премьер-министр Бахрейна (с 1971 года!) шейх Халифа ибн Салман Аль-Халифа

09:30 12.11.2020

На 84-м году жизни скончался премьер-министр Бахрейна, шейх Халифа ибн Салман Аль-Халифа, передает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Информационное агентство Бахрейна BNA .



В сообщении отмечено, что премьер-министр скончался утром 11 ноября в больнице в США.



По приказу короля Бахрейна в стране объявлен недельный траур, во время которого будут приспущены все флаги.



Похороны принца пройдут после того, как его тело будет доставлено на родину из США.



Глава правительства умер в американской клинике, где проходил лечение, не дожив две недели до 85-летия. Он родился 24 ноября 1935 года, был вторым сыном короля Сальмана бен Хамада Аль Халифы и его жены Мозы бинт Хамад Аль Халифы.



Халифа бен Сальман был назначен эмиром на пост премьера 15 августа 1971 года - на следующий день после провозглашения независимости, он возглавлял правительство до самой смерти. Стал долгожителем на посту премьера, считалось, что он занимает свой пост дольше всех в мире. Сыграл значительную роль в строительстве государственного управления и модернизации Бахрейна. В соответствии с конституцией 2002 года часть его полномочий перешла королю, который получил право назначать и увольнять министров. Принц Халифа бен Сальман Аль Халифа считался самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в королевстве.