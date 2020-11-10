Право сильного. Карабахская война станет удачным паттерном и творческим примером для других, - С.Маркедонов

10:11 12.11.2020

Сергей Маркедонов о предварительных итогах новой фазы карабахского конфликта



Газета "Коммерсантъ" №206 от 11.11.2020, стр. 6

Совместное заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, похоже, остановило военное противостояние в Нагорном Карабахе. Принесет ли прекращение боевых действий прочный мир в конфликтный регион, покажет время. Но некоторые предварительные итоги, имеющие принципиальную важность для понимания ситуации на Кавказе и на постсоветском пространстве в целом, самое время подвести.



Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта снова показало, что длительные этнополитические противостояния на просторах бывшего СССР разрешаются по-прежнему преимущественно с опорой на силу. Переговоры и компромиссы в конфликтующих обществах политически не востребованы. Достаточно посмотреть на общественную реакцию в Армении на уступки Баку в предельно (если не сказать экзистенциально) опасной для республики ситуации.



В карабахском контексте стоит особо отметить, что Азербайджан фактически стал вторым после России государством, способным сломать с выгодой для себя существующий статус-кво и начать процесс возвращения ранее утраченных территорий. Думается, "осенняя война" для многих постсоветских государств будет воспринята как удачный паттерн, достойный всестороннего изучения и "творческого заимствования".



Силу удалось продемонстрировать и России, сказавшей свое веское слово. Практически самостоятельно, без жесткой привязки к Минской группе, без всеобъемлющих геополитических сделок с Турцией или с Западом она смогла остановить войну. С одной стороны, не мешая Баку вернуть оккупированные районы, а с другой - не допустив превращения Нагорного Карабаха во вторую Сербскую Краину.



Впрочем, в условиях нового статус-кво надо предельно четко отдавать себе отчет в том, что перемирие, поддерживаемое теперь российской миротворческой операцией, автоматически не гарантирует от возможных острых коллизий. Прежде мы уже не раз оказывались в ситуациях, когда окончательное разрешение конфликта трактовалось его участниками по-разному, а миротворцы рассматривались как досадная помеха для достижения "полной победы".



Новый всплеск армяно-азербайджанского противостояния показал, что по своему значению оно вышло далеко за пределы Кавказского региона. И хотя турецких миротворцев на новой линии соприкосновения сторон не будет, Турция по факту вышла за рамки ее прежнего участия в качестве рядового члена Минской группы ОБСЕ.



Карабах сам по себе Западу не слишком интересен. Но в контексте отношений с Москвой и Анкарой этот фактор будет создавать "добавленную стоимость". Поэтому и Кавказ, и постсоветское пространство в целом будут все больше интегрированы в международную повестку дня, а уровень конгруэнтности и непредсказуемости в этой части мира будет только увеличиваться. И в этом контексте крайне важно заблаговременно готовиться к будущим угрозам, а не к прошлым войнам, избавляясь от излишней зависимости от прежних заслуг.



Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика"