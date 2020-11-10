Мигрантам в России резко сократили квоты на РВП

11:38 12.11.2020

Абдулло Ашуров



Власти России сократили количество квот на выдачу разрешений на временное проживание (РВП) в России иностранцам и лицам без гражданства. Правительственное постановление подписано накануне премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, в будущем году в России распределят 39325 квот на РВП, что почти на 21 тысячу меньше, чем в текущем году. И больше всего их получат Подмосковье, Москва и Петербург – 2500, 2000 и 1200 квот.



О причинах сокращения количества квот на РВП не сообщается. Однако, по словам экспертов и глав национальных диаспор, последние годы РВП стал еще одним источником дохода для местных коррумпированных чиновников.



Рахматулло Мазориев, член Общественной палаты Пермской области, говорит, что о коррупции в получении квот на РВП они пожаловались даже президенту РФ Владимиру Путину. "Насколько мне известно, примерно 9о процентов иностранцев покупают эти квоты через посредников и представителей национальных диаспор", отметил он в беседе с Радио Озоди.



По словам Мазориева, с сокращением количества квот на РВП уменьшается шансы таджикских мигрантов на получение гражданства России.



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Многие из мигрантов, узнав о сокращении квот на РВП, уже изъявили желание переехать в Россию в рамках Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, добавил наш собеседник. Эта госпрограмма, которой сначала было охвачено только русскоязычное население бывших республик СССР, впоследствии стала охватывать также представителей других этнических групп с целью обеспечения трудовыми ресурсами регионы, в которых ощущается дефицит рабочей силы.



Привлекая новых граждан, Россия старается тем самым увеличить численность населения и выйти из состояния "демографической ямы", в которой она оказалась после распада СССР. Россия, являясь крупнейшей страной мира по занимаемой площади, насчитывает всего 140 миллионов населения, что представляет угрозу для ее безопасности.



По данным переписи 2010 года, в России получили российское гражданство 250 тыс таджикистанцев. За последнее десятилетие этот процесс активизировался и только в 2019 году гражданство России получили 44,7 тыс таджикских граждан.



Таджикистан и Россия подписали в 1995 году соглашение о двойном гражданстве, но Россия в 2004 году, а Таджикистан в 2017 году ввели ограничения для лиц с двойным гражданством занимать государственные должности, а также запрет на работу в органах безопасности или других правоохранительных структурах