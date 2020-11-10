Хором. В Узбекистане школьников обязали петь гимн перед занятиями

11:39 12.11.2020

Власти Узбекистана предписали организовать в школах исполнение в "унисон" учениками и учителями гимна страны перед началом занятий и прослушивание стихов и песен о родине, пишет Gazeta.uz со ссылкой на Министерство народного образования.



Новые правила указаны в письме заместителя министра народного образования Дильшода Кенжаева.



В нем также говорится, что министерство составило список рекомендованных стихов, песен и видеороликов в рамках агитационно-просветительских мероприятий "Новый Узбекистан – новое мировоззрение".



Национальное информационное агентство Узбекистана указывало, что мероприятия в рамках кампании "Новый Узбекистан – новое мировоззрение" организуются для того, чтобы донести до народа суть и значение проводимых реформ, а также "поднять настроение людей".



В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в Наманганской области распорядился, чтобы в аттестатах местных школьников указывали оценку за "освоение хотя бы одного музыкального инструмента", а в дальнейшем предложил распространить такой опыт на все школы страны.



Для "увеличения производительности" он предложил сделать субботу днем музыки: ставить на предприятиях и в вузах произведения артистов Намангана и произведения исполнителя народных песен, народного артиста Узбекистана Мамуржана Узакова.



В марте 2020 года Шавкат Мирзиеев уже поручил Министерству культуры, Республиканскому центру духовности и просветительства организовать в махаллях библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства, чтобы повышать читательскую культуру своих жителей. "Человек, сердце которого озарялось светом искусства и книги, никогда не будет способен на зло", – заявил он.