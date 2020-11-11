|КырМитингующие согнали Алмаза Алимбекова с должности главы ОАО "Кыргызалтын"
13:07 12.11.2020
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" подал в отставку
Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков принял решение уйти в отставку. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.
Сам он и пресс-служба компании пока недоступны для комментариев.
Напомним, что целый месяц в ОАО "Кыргызалтын" пытались сменить директора, устраивая митинги. По мнению протестующих, Алмаз Алимбеков не справлялся с работой. Однако на его защиту встал коллектив, который считает, что только после его прихода госкомпания начала работать и смогла привлечь инвесторов.