КырМитингующие согнали Алмаза Алимбекова с должности главы ОАО "Кыргызалтын"

13:07 12.11.2020

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" подал в отставку



Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков принял решение уйти в отставку. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.



Сам он и пресс-служба компании пока недоступны для комментариев.



Напомним, что целый месяц в ОАО "Кыргызалтын" пытались сменить директора, устраивая митинги. По мнению протестующих, Алмаз Алимбеков не справлялся с работой. Однако на его защиту встал коллектив, который считает, что только после его прихода госкомпания начала работать и смогла привлечь инвесторов.