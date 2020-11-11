В автокатастрофе разбился старший прокурор Сурхандарьинской области Узбекистана Б.Эргашев

14:10 12.11.2020

Старший прокурор и водитель служебной машины погибли в ДТП в Сурхандарье

Служебный автомобиль прокуратуры Сурхандарьинской области по пути в Термез столкнулся с тепловозом. Погибли старший прокурор и водитель, заместитель прокурора области был госпитализирован.

Сегодня, 15:45 Общество

В Термезском районе Сурхандарьинской области 7 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной машины областной прокуратуры и тепловоза. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хает Шамсутдинов.



Инцидент произошел примерно в 21:30, когда автомобиль ехал из Термезского района в Термез и столкнулся с движущимся резервным тепловозом при переезде неохраняемого участка на 57-м километре между железнодорожными станциями Термез - Учкизил.



В результате ДТП на месте скончались водитель автомобиля У. Каттаев и находившийся на переднем сиденье старший прокурор областной прокуратуры Б. Эргашев. Заместитель прокурора области Х. Куллиев был доставлен в больницу с телесными повреждениями.



По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.