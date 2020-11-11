Болот Джусупбеков назначен генеральным директором ГП "Кыргызтеплоэнерго"

14:14 12.11.2020

Как сообщает Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, статс-секретарь Айбек Акмолдоев представил коллективу ГП "Кыргызтеплоэнерго" нового генерального директора Болота Джусупбекова.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров от 6 ноября 2020 года.



Прежним главой ГП был Нургазы Нишанов.