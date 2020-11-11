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|Болот Джусупбеков назначен генеральным директором ГП "Кыргызтеплоэнерго"
14:14 12.11.2020
Как сообщает Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, статс-секретарь Айбек Акмолдоев представил коллективу ГП "Кыргызтеплоэнерго" нового генерального директора Болота Джусупбекова.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров от 6 ноября 2020 года.
Прежним главой ГП был Нургазы Нишанов.