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Камызякские древности. В дельте Волги раскопано хазарское городище и ордынский дворец
15:59 12.11.2020

Хазарская сенсация, ордынский дворец

Людмила КОЧИНА

В дельте Волги в этом году было немало открытий

В Астраханской области завершился очередной полевой археологический сезон. Зимой ученым предстоит детально изучить найденные артефакты и проанализировать собранную информацию.

Тысячи осколков посуды

Больше всего разговоров было о раскопках в окрестностях села Семибугры Камызякского района, организованных на базе Астраханского музея-заповедника. Ведь здесь подтвердилась версия об обнаружении поселенческого объекта раннего средневековья, которое ученые считают древнейшим из поселений на астраханской земле.

"В поле" археологи работали весь август.

- Экспедиция имела разведочный характер, но результаты превзошли все ожидания, - комментирует научный сотрудник музея-заповедника Алексей Тимофеев. - Был найден культурный слой, соответствующий VIII-X векам.

Астраханские археологи с помощью волонтеров, которые съехались со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль) заложили два раскопа, каждый из которых площадью до 20 квадратных метров. На первом раскопе удалось обнаружить остатки древнего сооружения, на втором - могильника поселения.

- Было доследовано восемь погребений, которые можно соотнести с хазарским временем, и обнаружено 25 тысяч фрагментов салтово-маяцкой керамики, которая является культурной принадлежностью Хазарского каганата, - отметил Тимофеев.

Это ты, Итиль?

Вообще работы в Семибуграх - это часть проекта Русского географического общества "Маршрутами Льва Гумилева: в поисках Хазарии". Его цель - изучение и сохранение археологических памятников, обнаруженных видным ученым в степных и дельтовых районах Нижнего Поволжья. Именно Гумилев сделал предположение, что Итиль - столицу Хазарского каганата - затопил Каспий.

Результаты новых исследований археологи музея-заповедника Дамир Соловьев, Алексей Тимофеев и Георгий Стукалов представили на прошедшей в конце сентября научной конференции "Астраханские краеведческие чтения". Если находки прошлого года позволили уточнить границы объекта и предположить, что он относится к хазарскому времени, то нынешние раскопки это подтвердили.

Объект близ села Семибугры существенно дополнит историю нашего региона. Ее отсчет теперь начнется ориентировочно с VIII века - на 200 лет раньше, чем принято местной археологической школой.

Полученные результаты также послужат основой для проведения сравнительного анализа с археологическими материалами с Кавказа, Причерноморья и Средней Волги: ведь население Хазарского каганата переселилось сюда с кавказской территории, а с последующим повышением уровня Каспия оно стало продвигаться вверх по Волге.

- Полагаем, что изучаемый объект - не рядовой населенный пункт с большим селищем, а действительно крупный городской центр. И собранные нами данные говорят о том, что численность населения была значительной, а само поселение существовало около 200 лет, - подчеркнул Дамир Соловьев.

Так что, вполне возможно, что идущие по следам Гумилева близки к сенсации.

Длина раскопа - километр

Тем временем на территории Селитренного городища в Харабалинском районе археологи нашли целый дворец - загадочный и огромный.

Здесь июль-август работали сотрудники школы "Археология Нижнего Поволжья" Астраханского государственного университета.

- Необходимость активизации раскопок на Селитренном городище возникла в прошлом году, когда в ходе прокладки газопровода в сторону села был разрушен значительный участок культурного слоя и повреждены скрытые под землей средневековые сооружения, - комментирует руководитель школы Дмитрий Васильев.

В итоге АГУ и газовики заключили договор на проведение спасательных археологических исследований.

- Объем работ просто колоссальный - общая длина участка траншеи газопровода, проходящего по территории городища, свыше километра! Мы прокопали соответствующий по длине раскоп. Такие масштабные раскопки не проводились на Селитренном городище еще ни разу, - продолжает Васильев.

Нашли десять домов, два мавзолея, два карьера для добычи глины, две землянки и еще много чего.

Шикарная усадьба на окраине

Но самая интересная находка - остатки огромного сооружения из обожженного кирпича, стоящие наверху бугра, над пересохшим озером. Строение относится к XIV веку. В одной из комнат расчищены фрагменты колонн, вымощенный кирпичом пол.

Главная загадка дворца - его расположение. Ученые задаются вопросом: почему усадьба, которая могла принадлежать одному из золотоордынских ханов, располагалась фактически на окраине? Ранее на территории Селитренного городища было исследовано четыре таких дома-дворца, и все они находились в аристократичных районах Сарая.

Специалисты сделали предположение, что дворец возвели в период, когда город Сарай достиг своего наивысшего размера. Это были 1340-1350 годы - времена правления хана Джанибека.

Раскопки на южной окраине Сарая планируется продолжить и в следующем полевом сезоне.

Кстати

Раскопки близ села Семибугры посетил доцент Белгородского государственного национального исследовательского университета Владимир Сарапулкин. Он подтвердил: это единственный четко зафиксированный памятник с хазарским отложением в дельте Волги и вполне вероятно - тот самый Итиль, столица Хазарии.

- Мы предварительно получили материальное подтверждение письменных источников, - сказал Владимир Сарапулкин. - Очевидно, что памятник крупный и существовал довольно продолжительное время. Поэтому в перспективе необходимо изучать и определять его границы.

Проект: даешь парк!

Вот уже 20 лет основным местом проведения раскопок экспедиции АГУ является Самосдельское городище в Камызякском районе - остатки города Саксина, гораздо более древнего и менее изученного, чем Сарай. Однако из-за сенсационной находки в Селитренном университет на время сменил локацию.

Но и о Самосделке в 2020 году не забыли: проект создания на месте городища археологического парка стал участником всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени" от Агентства стратегических инициатив и фонда "Росконгресс".

Источник - astravolga.ru
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