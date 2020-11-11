Закончено первое масштабное генетическое исследование древних народов Евразии

16:02 12.11.2020

Проведено масштабное генетическое исследование древних народов Евразии



Международная команда ученых проанализировала полные данные о геномах 214 человек, живших в период с 4600 года до н. э. по 1400 год н. э. на территории восточной евразийской степи. Исследование стало крупнейшим в своем роде и раскрыло многие загадки происхождения, перемещения и взаимодействия таких многочисленных кочевых народов, как хунну и монголы. Работа опубликована в журнале Cell.



С конца бронзового века до начала средневековья евразийская степь была домом кочевых народов, таких, как хунну (209 г. до н. э. – 98 г. н. э.) и монголы (916 – 1125 гг.), значительно повлиявших на демографию и геополитику Евразии. Из-за отсутствия масштабных исследований происхождение и взаимодействия этих народов долгое время оставались неизвестными. Теперь международная группа ученых под руководством Института изучения истории человека Общества Макса Планка проанализировала полногеномные данные для 214 человек, живших в период с 4600 г. д. н. э. до 1400 г. н. э.. Это стало крупнейшим исследованием геномов древнего Востока и Внутренней Азии.



В середине голоцена восточная евразийская степь была населена охотниками-собирателями, около 3000 г. до н. э. вместе с афанасьевской культурой распространилось молочное скотоводство. В конце бронзового и начале железного века популяции на западе, севере и юге центральной части Монголии сформировали три отдельных, географически структурированных генофонда. Популяции оставались обособленными более тысячелетия, пока распространение верховой езды не разрушило их структуры. Формирование хунну на севере Монголии, первой кочевой империи Азии, произошло одновременно с этим смешением населения и с притоком новых генов со всей Евразии, от Черного моря до Китая. Спустя тысячу лет у представителей Монгольской империи генетический материал сильно изменился и в конечном итоге стабилизировался в генетическом профиле, наблюдаемом среди современных монголов.



"Наше исследование древней Монголии показывает не только ранний генетический вклад населения Западной степи, но и заметный сдвиг в сторону восточно-евразийских предков во времена Монгольской империи. Этот регион имеет удивительно динамичную генетическую историю, и теперь нам удалось обнаружить сложные демографические явления, которые сформировали евразийскую степь", - говорит одни из авторов исследования Кэ Ван.



Автор: Александра Медведева