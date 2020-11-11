 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Власти Армении привели за 2 года страну к катастрофе, - Яков Кедми
16:03 12.11.2020

Власти Армении привели за 2 года страну к катастрофе - израильский эксперт

Власть в Ереване, пришедшая два года назад, привела Армению на грань катастрофы, заявил политолог, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми 10 ноября в радиоэфире "Вести ФМ".

"Та власть, которая пришла в Армении два года назад, привела страну почти на грань катастрофы. Когда станут известны все факты, должно стать известно: а были ли предложения по урегулированию конфликта до этого? Какие из них были от России? В чем они состояли? Насколько они были лучше того соглашения, которое было достигнуто? Скорее всего они были", - сказал Кедми.

Он добавил, что, когда начинается война, руководству страны надо ответить на несколько вопросов. "А можно ли было избежать этой войны? Она произошла бы при любом развитии событий и были ли у армии и страны возможности добиться лучшего соглашения, чем произошло в результате войны", - подчеркнул израильский эксперт.

"Израиль был в такой истории в 1973 году, и условия, которые можно было достигнуть в октябре 1973 года, были лучше, чем те условия, которые были достигнуты с Египтом 1979 году, через шесть. А цена? Это погибшие, раненые и ущерб, который нанесен. Сегодня в Армении такая же ситуация", - подчеркнул политолог.

По мнению Кедми, те условия, на которые пошли сейчас, были единственно возможными в данной ситуации, но они хуже, чем те условия, которые лежали на столе и которые отвергло руководство Армении, но приняло руководство Азербайджана до начала военных действий.

"Почему вооруженные силы Армении не были готовы к такого рода войне? Почему за эти годы армянская армия оказалась хуже относительно текущих условий, чем она была в прошлую войну. За это тоже должны ответить в Армении", - продолжил политолог.

Кедми заметил, что, если он прав в отношении того, что существовало предложение России, которое было принято Азербайджаном и отвергнуто руководством Армении, то должны последовать тяжелые выводы. "Россия пыталась разрешить этот конфликт, было решение, устраивающее азербайджанскую сторону, она нашла выход, который мог бы устроить и армянскую сторону. А за нынешнее поражение, тысячи погибших и разрушения власть в Ереване должна отвечать перед своим народом", - сказал политолог.

Напомним, в Армении разгорелся скандал после того, как 21 апреля 2020 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в рамках переговоров по карабахскому конфликту при участии представителей Армении активно обсуждается проект урегулирования на основе поэтапного подхода, который на первом же этапе предполагает передачу ряда районов Нагорного Карабаха Азербайджану. При этом до выступления Лаврова власти Армении отвергали существование подобного документа.

Отметим, Арцах настаивал, и Армения ранее придерживалась "пакетного" плана урегулирования, который предусматривал принятие решения одним пакетом по всем вопросам с обязательным признанием государственности Арцаха.

Источник - rossaprimavera.ru
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