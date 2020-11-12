"Ни один метр земли не будет передан Китаю. Мы ищем источники для выплаты долга", - первая пресс-конференция С.Жапарова

18:35 12.11.2020

Первая пресс-конференция Садыра Жапарова. Текстовая трансляция



Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня проводит пресс-конференцию для журналистов. По данным пресс-службы, на мероприятие аккредитовались 148 журналистов из 86 республиканских и зарубежных СМИ.



24.kg ведет текстовую трансляцию. Встреча проходит в большом зале ОТРК. Ранее пресс-конференции первых лиц страны проводились в государственной резиденции "Ала-Арча".



Трансляция завершена.



15:55

12.11.2020

Пресс-конференция завершилась.



Садыр Жапаров успел ответить почти на 30 вопросов. Он отвечал исключительно на кыргызском языке, хотя вопросы задавали и на русском, который в КР является официальным. Даже с представителями иностранных СМИ и. о. президента говорил на государственном языке.



15:45

12.11.2020

Садыр Жапаров все же рассказал, о чем намерен просить председателя правительства России Михаила Мишустина. И. о. президента КР хочет поднять вопрос возвращения наших граждан в РФ на учебу и работу.



В начале пресс-конференции Садыр Жапаров сообщил, что сократил время мероприятия из-за предстоящего телефонного разговора с председателем правительства России.



15:39

12.11.2020

Пенитенциарная система страны нуждается в реформировании, считает Садыр Жапаров.



И. о. президента, напомним, в ночь на 6 октября был освобожден из колонии в селе Молдовановка.



"В тюрьмах Кыргызстана в основном бедные и простые люди. Там не сидят дети ни одного чиновника. Есть много тех, кто осужден несправедливо. Они жертвы нашей коррумпированной системы правоохранительных органов. Как известно, сотрудники милиции ради статистики шьют уголовные дела, невиновным лицам подсовывают анашу, оружие", - сказал Садыр Жапаров.



15:33

12.11.2020

"Никакого соглашения о лоббировании на $1 миллион нет, это черный пиар", - сказал Садыр Жапаров.



Он прокомментировал распространенную информацию о том, что аппарат президента подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше о лоббировании интересов Кыргызстана.



15:25

12.11.2020

О внешнем долге

Садыр Жапаров поддержал инициативу о сборе средств для выплаты внешнего долга.

"Это инициатива народа, предложение поступило от бизнесменов, богатых людей. Да, есть люди, которые против такого метода сбора средств для выплаты внешнего долга. Деньги могут внести только по собственному желанию. Никто никого не принуждает. Кто не хочет, не надо сердиться", - отметил и. о. президента.



Отметим, что внешний долг Кыргызстана составляет $4 миллиарда 827,4 миллиона (данные на август 2020 года). Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов - $1 миллиард 872,87 миллиона (44,8 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая - $1 миллиард 778,18 миллиона (42,5 процента внешнего долга КР).



15:17

12.11.2020

Садыр Жапаров объяснил, почему не носит галстук: он его душит.



"Никакой другой причины нет. Вот на заседание ШОС надел, так как собирались президенты многих стран", - ответил и. о. главы государства.



15:15

12.11.2020

Про бывших президентов

Сооронбаю Жээнбекову сохранили статус экс-президента статус, чтобы впредь в Кыргызстане власть менялась мирным и законным путем.



"Пока не выявлено фактов причастности Сооронбая Жээнбекова к совершению тяжких преступлений. Поэтому вопрос о лишении его статуса не обсуждался", - сказал Садыр Жапаров.



Ранее отвечая на вопрос об Алмазбеке Атамбаеве, Садыр Жапаров заявил: будь его воля, то бывшего президента уже давно бы освободили, но надо следовать букве закона.



15:01

12.11.2020

Про границы

Садыр Жапаров считает, что вопросы демаркации и делимитации границ с Узбекистаном и Таджикистаном тормозили прежние власти Кыргызстана.



Государственную пограничную службу мы передаем в состав ГКНБ. У многих стран СНГ ГПС находятся в составе службы национальной безопасности.



Садыр Жапаров

"Мы намерены ускорить решение определения наших границ. По словам соседей, именно власти Кыргызстана тормозили вопрос", - сказал он.



14:56

12.11.2020

Об апрельских событиях

В событиях 7 апреля 2010 года виноваты не только Бакиевы, считает Садыр Жапаров.



Но и. о. президента еще не изучал это уголовное дело, времени не было.



"Вопрос экстрадиции поднимается Генеральной прокуратурой уже 10 лет. Это будет не сегодня и не завтра. Но я считаю, что необходимо этот процесс продолжить. Мы работаем стабильно всего лишь 10 дней", - добавил Садыр Жапаров.



14:53

12.11.2020

О зарплате госслужащих

"Еще рано поднимать зарплату госслужащим. В бюджете нет средств", - сказал Садыр Жапаров.



14:47

12.11.2020

"Уголовное дело в отношении моей сестры - политический заказ", - сказал Садыр Жапаров, комментируя заявление экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева.



Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава "Инвестбанка "Иссык-Куль" Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.



14:42

12.11.2020

Про Райымбека Матраимова

Это было политическое решение.



Садыр Жапаров

"Как только его задержали сотрудники ГКНБ, мне позвонили и сообщили, что собираются его посадить. Оказывается, около шести-семи часов шли переговоры. Если бы его посадили, государству никакой пользы это не принесло бы, поэтому я попросил председателя ГКНБ не арестовывать его", - признался он.



14:38

12.11.2020

И. о. президента отказался сообщить, о чем хотел бы поговорить с главой России Владимиром Путиным.



Напомним, что на заседании Совета глав государств ШОС во время видеоконференции Садыр Жапаров попросил Владимира Путина о телефонном разговоре.



14:19

12.11.2020

Садыр Жапаров опроверг информацию о передаче Китаю участка Жетим-Тоо.



"Ни один метр земли не будет передан Китаю. Мы ищем источники для выплаты долга. Этот вопрос будет решен. Нет нерешаемых вопросов", - заявил он.



14:15

12.11.2020

О Конституции

Отвечая на вопрос о конституционной реформе, Садыр Жапаров заявил: "Народ Кыргызстана не допустит диктатуры".



"Эксперты уже готовят новый проект Конституции. После того как они подготовят проект, он будет предложен парламенту. Тогда уже парламент решит, как и что изменится. Я могу отметить, что конституционная реформа - это требование народа", - добавил он.



14:14

12.11.2020

Дайте факты!

Садыр Жапаров попросил предоставить ему факты, кто именно преследует иностранный бизнес - ГСБЭП, МВД, ГКНБ или какая-то иная структура.



13:59

12.11.2020

24.kg ведет прямую видеотрансляцию на своей странице в Facebook.



13:56

12.11.2020

Пресс-конференция началась раньше запланированного времени.



Садыр Жапаров отметил, что встреча будет длиться 1,5 часа, после чего у него запланирован телефонный разговор с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.



24.kg

Фото 24.kg. Садыр Жапаров

13:44

12.11.2020

Пресс-конференцию будет модерировать заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов. Перед началом он сказал, что журналисты будут задавать вопросы в порядке живой очереди.



"Регистрацию прошли 86 журналистов. Каждый сможет задать только по одному вопросу", - отметил Нургазы Анаркулов.



13:34

12.11.2020

Сообщается, что пресс-конференция начнется в 14.00.



24.kg

Фото 24.kg

13:25

12.11.2020

За два часа до начала пресс-конференции стало известно, что сегодня Садыр Жапаров сложит полномочия исполняющего обязанности президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.



Он добавил, что, возможно, об этом будет объявлено на пресс-конференции.



13:23

12.11.2020

Пресс-конференция пройдет в студии ОТРК, где обычно проводятся ток-шоу. Как отметили в пресс-службе, перевода на русский язык не будет. Организаторы еще не определились с форматом проведения, пока не ясно, как будут задавать вопросы - в порядке живой очереди, поднятием руки или по предварительной записи.