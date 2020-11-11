В Москве прошел митинг в поддержку футболиста-онаниста Дзюбы

18:40 12.11.2020

Москве состоялся митинг в поддержку нападающего питерского "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюбы, который в минувшие выходные угодил в грандиозный скандал.



Напомним, что идол отечественного футбола записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. В покаянном заявлении 32-летний форвард отметил, что в произошедшем "может винить только себя".



Как сообщает портал "Чемпионат", участие в акции приняли активистки "Первой женской академии". Девушки собрались возле Большого театра с плакатами, на которых было написано "нестыдно", "все делают это" и "Я/Мы Дзюба".



Активистки выступили против публикации чужих интимных видео, а также выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика "от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа".



Комментатор Алексей Андронов выложил в Facebook объявление по сбору на этот митинг активных девушек за вознаграждение в 1000 рублей.



Одним из первых на скандал отреагировал главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов. Он исключил нападающего из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не вывел форварда из состава, но отнял капитанскую повязку.



В поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса.



В соцсетях появился хэштег #ЯМыДзюба, ранее использовавшийся в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в незаконном производстве или сбыте наркотиков, а позднее ставший универсальным символом единения.



К акции в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1". Лозунг "Я/Мы Дзюба" появился на интерактивном полу под ногами ведущих шоу - Ольги Скабеевой и Евгения Попова.



Сторонники опального форварда утверждают, что "все делают это" - снимают на камеру процесс мастурбации, а значит санкции в отношении Дзюбы несправедливы.