Судьба Пашиняна. Цветная революция пожирает своих детей

19:46 12.11.2020

Выгодна ли сейчас России смена власти в Армении?



Об авторе: Сергей Ильич Коновалов – политолог



12.11.20



Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное поздно в ночь на 10 ноября, вызвало гнев в Армении и ликование в Азербайджане. Военно-политическое руководство Армении признало поражение и представляет достигнутое соглашение как наилучший вариант спасения остатков армии. Это привело к массовым беспорядкам в Ереване - в ходе несанкционированных акций протеста был избит спикер парламента, разгромлено здание Национального собрания, резиденция премьер-министра Никола Пашиняна, офисы Фонда Сороса и радиостанции "Свобода". Похоже, цветная революция начала пожирать своих детей. Однако вопреки расхожим оценкам о том, что за неминуемым свержением Пашиняна стоит Москва, нынешнее развитие событий противоречит как минимум краткосрочным интересам России.



Добро от худа



Во-первых, как и в 2018 году, во главе толпы могут оказаться люди, которые до сегодняшнего дня воспринимались как маргиналы. Именно они транслируют повестку, которую хочет слышать армянский народ, пребывающий в атмосфере катастрофы. Один из таких новых лидеров толпы - руководитель батальона "Арабо" Манвел Егиазарян, который "гарантировал безопасность депутатов" от фракции Пашиняна, если они проголосуют за отставку премер министра. Другим лидером негодующей толпы стал небезызвестный российской публике полевой командир первой карабахской войны, руководитель полувоенной организации "Сасна Црер" Жирайр Сефилян, который и вовсе выдвинул ультиматум властям и провозгласил Армению "от Куры до Аракса".



Это тот самый Сефилян, из-за которого летом 2016 года был совершен террористический акт в Ереване – захват здания полка ППС и удерживание там заложников. Именно эта акция стала препятствием на пути к достижению договоренностей после Санкт-Петербургской встречи президентов России, Армении и Азербайджана.



Рожденный в Ливане и, по некоторым данным, тесно связанный с французской разведкой Сефилян получил первое боевое крещение в качестве участника отрядов самообороны армян во время гражданской войны в Ливане, в начале 90-х годов появился в Карабахе, а затем трансформировался в армянского политдеятеля явно русофобской ориентации. Так, учрежденные им организации выступали за выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС и закрытие российской военной базы в Гюмри. Его повестка полностью совпадала с установками западных спецслужб по формированию антироссийских настроений в непосредственной сфере влияния Москвы. Не случайно, что он был выпущен на свободу правительством Пашиняна, создавшим также для Сефиляна условия для легальной политической деятельности и участия на выборах в парламент.



Опасным отличием от революции 2018 года является факт наличия оружия у так называемого ополчения и добровольцев, которыми командовал Сефилян и которые могут быть использованы в политических целях на территории Армении. Напомним, что Служба нацбезопасности Армении в дни войны неоднократно предупреждала, что происходит перевозка оружия из зоны боевых действий в Армению.



009-t.jpg

Фото ReutersМавр должен доделать свое дело

Как показывает анализ повестки революций в Армении, во всех бедах страны виновной, в конечном счете, провозглашают Россию. Так было с Тер-Петросяном после военных успехов в Карабахе, так было после бархатного переворота Пашиняна в 2018-м, и это же может случиться и сейчас. Все это, напомним, несмотря на всемерную поддержку со стороны России армянской государственности безотносительно к тому, кто в Ереване приходил к власти. В нынешней ситуации, как бы парадоксально не звучало, но в интересах России, чтобы у власти оставался Пашинян, так как именно он не сможет отрицать всю полноту поддержки России в дни войны. Неслучайно, что как сам Пашинян, так и члены его команды в эти дни сделали заявления о том, что Россия в полной мере выполнила свои союзнические обязательства. Поэтому именно Пашинян должен использовать свою легитимную власть для выполнения договоренности, гарантом которого является президент России, подписавший трехстороннее заявление.



К сожалению, нюансы сложившейся в Закавказье новой ситуации и реальные интересы Москвы в этой ситуации не понимают (или не хотят понимать?) и те российские эксперты, которые призывают к немедленному смещению Пашиняна. Главным итогом для России в договоренности, работа над которой проводилась, судя по всему, не один день, является усиление геополитических позиций в Закавказье. Россия также обеспечила лидирующую роль в процессе политического урегулирования без оглядки на других сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Францию. Новости о том, что эти страны "изучают детали заявления" - явный признак того, что они были поставлены перед фактом, который им еще предстоит переварить.



На Пашиняна можно вещать сколько угодно собак. Но лоббировать сейчас его смещение, как минимум до выполнения ключевых пунктов подписанного заявления (и тем самым ставить под угрозу лидирующую российскую роль) – значит лить воду на мельницу оставшихся за порогом реального влияния на ситуацию Вашингтона и Парижа, которые еще будут пытаться саботировать достигнутое без их участия шаткое перемирие. Особенно с учетом того, какие персонажи из второго эшелона антироссийской агентуры выводятся сейчас на улицы в качестве альтернативы Пашиняну - отыгранной для Запада карте.