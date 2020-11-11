Скончалась экс-президент Академии наук Казахстана Нагима Айтхожина

19:56 12.11.2020

Имеет ряд выдающихся научных работ в области изучения молекулярной биологии, в частности, РНК.



Видный ученый. академик Нагима Айтхожина скончалась в возрасте 75 лет, передает zakon.kz.



Информацию о кончине подтвердили в Академии Наук.



10 числа (ноября) вечером скончалась, только узнали сегодня в Институте молекулярной биологии биологии и биохимии имени Айтхожина. Вчера, то есть, 11 числа, ее похоронили. - сказал руководитель департамента научно-организационных работ НАН Тимур Апендиев.

Научную, научно-организационную и педагогическую деятельность Айтхожина вела в Институте ботаники АН КазССР, с 1983 года в Институте молекулярной биологии и биохимии АН КазССР.



С 1988 по 2019 годы была директором Института молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина.



В 1996 году Нагиму Айтхожину избрали академиком-секретарем отделения биологических и медицинских наук Национальной академии наук. В 1999 году назначена президентом Национальной академии наук, пробыла в этой должности до 2002 года.



Награждена орденами "Парасат" и "Барыс" III степени. Имеет ряд выдающихся научных работ в области изучения молекулярной биологии, в частности, РНК.



Альберт Ахметов