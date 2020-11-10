Аркадаг открыл в Ашгабаде золотой памятник алабаю (собаке) - высотой зверушка 15 метров

20:30 12.11.2020 Президент Туркменистана открывает комплекс столичных новостроек



10.11.2020 в столице при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись торжества по случаю открытия крупного комплекса объектов социально-культурного назначения, построенных в рамках 16-й очереди развития главного города страны.



Здесь, в западной части Ашхабада, в соответствии с Постановлением лидера нации вырос благоустроенный район с великолепными высотными жилыми домами, создана необходимая дорожно-транспортная инфраструктура, а центр круговой автомобильной развязки украсил оригинальный монумент "Туркменский алабай". В этой же части города возведен Торгово-развлекательный центр "Gül zemin", отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к объектам сферы услуг и досуга.



Доброй традицией стало в Туркменистане справлять новоселья накануне больших всенародных праздников. Нынешний год ознаменован для Отчизны славной датой – 25-й годовщиной обретения статуса постоянного нейтралитета, в преддверии которой обладателями комфортабельных квартир в жилых новостройках Ашхабада стали 1008 семей работников различных министерств и отраслевых ведомств, а это порядка 5 тысяч человек! В числе заказчиков объектов выступили также столичный хякимлик и Союз промышленников и предпринимателей страны.



Примечательно, что реализация проектов 16-й очереди застройки столицы по поручению главы государства Гурбангулы Бердымухамедова была доверена частным предприятиям – членам СППТ.



Постоянно наращивая свой производственный и профессиональный потенциал, ныне туркменские предприниматели успешно работают в самых разных областях, в том числе в строительной сфере, демонстрируя при этом лучшие деловые качества и креативный подход к решению поставленных задач.



Новый жилой массив, возведенный вдоль проспекта Махтумкули, на обширном участке между улицами Таслама и Тегеранская, гармонично вписался в великолепный архитектурный ансамбль Ашхабада. Этот беломраморный комплекс стал еще одним рукотворным символом эпохи могущества и счастья, реальным воплощением проводимой лидером нации социально ориентированной политики, девиз которой – "Государство – для человека!".



На месте проведения торжества собрались председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, хяким города Ашхабада, представители средств массовой информации.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов проходит к установленной перед новым жилым массивом праздничной арке. Здесь главу Туркменистана радостно приветствуют дети, в исполнении которых вдохновенно и звонко звучат стихи.



С яркой песенно-танцевальной композицией, прославляющей любимую процветающую Родину, единый и сплоченный туркменский народ и его национального лидера – Героя-Аркадага, выступает творческий коллектив.



Наступает кульминационный момент: лидер нации вместе с детьми проходит к символической арке и в торжественной обстановке под аплодисменты собравшихся перерезает традиционную ленту – комплекс новых столичных объектов открыт! В этот момент в небо взлетает разноцветное "облако" воздушных шаров.



В сопровождении ребят глава государства начинает ознакомление с новостройками. В рамках 16-й очереди застройки Ашхабада здесь возведены шесть 48-квартирных и десять 72-квартирных двенадцатиэтажных жилых домов повышенной комфортности и улучшенной планировки. Предусмотрена вся соответствующая инфраструктура, проложены новые дороги общей протяженностью 5 километров 564 метра с необходимыми техническими системами, подземными пешеходными переходами и остановками пассажирского транспорта.



Прилегающая к объектам территория полностью благоустроена и озеленена. Исходя из поручений и рекомендаций Президента Гурбангулы Бердымухамедова, особое внимание уделено функциональности новостроек, экологическому и эстетическому аспектам. Продумано расположение и обустройство зон для отдыха и занятий спортом. Для юных жильцов предназначены детские игровые площадки, оснащенные всей присущей им атрибутикой.



Характерная деталь внешнего оформления новых жилых "высоток" – красочные мозаичные панно, каждое из которых отличается своим сюжетом. На этих масштабных "полотнах" запечатлены монументальные символы независимой нейтральной Отчизны, ее успехи в самых разных сферах и устремления в будущее, отражены богатейшие история и культура нашего народа.



Активное применение в дизайне новаторских технологий в органичном сочетании с традициями национального декора придет зданиям особый колорит.



В новых двенадцатиэтажных домах созданы все условия для комфортного проживания. В их стенах расположились трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры с полным набором удобств, включая просторные гостиные, уютные спальни, оборудованные современной бытовой техникой кухни, подсобные помещения. Предусмотрены также все необходимые системы жизнеобеспечения.



К слову, мебель, которой укомплектованы прихожие, кухни и жилые помещения – отечественного производства, как и установленные в каждой квартире два смарт-телевизора разной диагонали. Выпуск этой новой для нашей страны продукции налажен в рамках реализации инициированной главой Туркменистана программы по созданию и развитию электронной промышленности. С момента поступления в продажу производимые ХО "Aýdyň gijeler" смарт-телевизоры "Tolkun", "Zemin" и "Älem", ни в чем не уступающие зарубежным аналогам, пользуются широким покупательским спросом.



И конечно, неизменным украшением гостиных, спален и других комнат являются туркменские ковры. Как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, рукотворные полотна, созданные искусными руками наших мастериц, не только являются неотъемлемой составляющей быта и жизненного уклада народа, но и неразрывно связаны с его историей и культурой.



В продолжение темы сегодняшних новоселий следует отметить, что квартиры "высотки", которую посетил Президент страны, оснащены по принципу "умного дома". Это система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека.



Этот оригинальный проект реализован студентами Института телекоммуникаций и информатики. Аналогичный проект в соседнем доме выполнен студентами Инженерно-технологического университета имени Огузхана. Таким образом, будущие отечественные специалисты уже сегодня успешно реализуют на практике полученные знания в области высоких технологий, принимая участие в разработках инновационных проектов.



Заказчиками элитных "высоток" выступили Министерство промышленности и строительного производства, Министерство строительства и архитектуры, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство культуры, Министерство энергетики, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Главная государственная служба "Türkmenstandartlary", Государственный концерн "Türkmengaz", агентство "Türkmenaragatnaşyk", Центральный банк Туркменистана, и, как уже отмечалось выше, хякимлик города Ашхабада и Союз промышленников и предпринимателей страны.



Строительство осуществлено отечественными профильными компаниями, в числе которых – производственное объединение "Aşgabat gurluşyk", индивидуальные предприятия "Weli gurluşyk", "Nusaý ýollary", "Rysgally zähmet", "Çakmak daşy", "Bereketli", хозяйственные общества Altyn nesil", "Ajaýyp bina".







Лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов подходит к круговой дорожной развязке, в центре которой установлен монумент "Туркменский алабай".



Инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана.



Особенная черта характера алабая – достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе, украсившем собой один из перекрестков проспекта Махтумкули. Выглядит скульптура очень величественно: высота фигуры собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров. Таким образом, 15-метровый монумент, расположенный на площади диаметром в 36 метров хорошо просматривается со всех сторон и заметен издали.



Торжества по случаю строительно-архитектурных премьер продолжились у Торгово-развлекательного центра "Gül zemin". Здесь лидера нации вдохновенным выступлением приветствовали мастера искусств.



Масштабные строительные работы на перекрестке проспекта Махтумкули и улицы Таслама осуществила туркменская частная компания – хозяйственное общество "Altyn". Под проект был отведен участок в 3,8 гектара.



Общая площадь основного, трехэтажного здания заняла 43 тысячи 560 квадратных метров. Благоустроена и озеленена прилегающая территория, где проложены дороги и тротуары, возведены вспомогательные сооружения.



Сегодня новый Торгово-развлекательный центр встречает своих первых посетителей, и можно не сомневаться, что с этой минуты он станет местом притяжения многих ашхабадцев и гостей столицы. Помимо десятков торговых точек, в нем расположены два зала для проведения свадебных и других торжеств на 800 и 400 мест, рестораны на 200 и 100 мест, пять кафетериев.



Свыше 15 тысяч квадратных метров отведено на первом этаже для розничной торговли. По самым современным меркам обустроены маркет и 65 магазинов, предоставляющих покупателям качественные товары и высокий уровень обслуживания. Для удобства посетителей здесь также размещены предприятия социальных услуг и аптека.



Третий этаж занимает зона отдыха и развлечений с двумя кинозалами на 90 зрительских мест каждый, всевозможными аттракционами, которые одновременно могут принять 300 детей. Для самых маленьких посетителей предусмотрены четыре манежа – игровые площадки с забавами, которые увлекут и займут непосед.



Центр оснащен современным техническим оборудованием: 10-ю комфортными лифтами, 6-ю эскалаторами и т.д.



В фойе установлено информационное табло, позволяющее получить представление о расположении и товарном ассортименте всех магазинов и предприятий питания центра, объединенных и на общей электронной торговой площадке.



Эта современная услуга, которая уже прочно вошла в нашу жизнь, обеспечивает клиентам легкий доступ к интернет-магазину с любого устройства. Она включает просмотр каталога с возможностью группировать позиции по определенному виду товара и отложить в виртуальную корзину выбранные изделия для быстрого оформления заказа. То есть, нужно только ввести контактные данные и необходимую информацию по доставке и оплате.



Завершив ознакомление с Торгово-развлекательным центром "Gül zemin", глава государства тепло попрощался со всеми и отбыл с места события.



В это время по всему пути следования президентского кортежа развернулся зажигательный туркменский танец "куштдепди", который в едином порыве объединил всех участников торжества.



Безусловно, новые объекты, введенные в эксплуатацию в этом уголке главного города страны, придали еще большую выразительность облику динамично развивающегося Ашхабада, архитектурный ансамбль которого ежегодно прирастает крупными жилыми массивами, новостройками различного назначения. Туркменская столица поистине впечатляет своими беломраморными зданиями и сооружениями, построенными и сданными в эксплуатацию за последние годы.



В частности, в рамках претворения в жизнь проекта предыдущей, 15-й очереди застройки, в юго-западной части города при участии туркменского лидера состоялись открытия комплексов двухэтажных коттеджей, трех-, четырех- и двенадцатиэтажных жилых домов, общеобразовательной школы, детского сада и ряда торговых центров. В ближайшей перспективе предусматривается также строительство объектов следующей, 17-й очереди.



Благодаря претворению в жизнь инициированной Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым новаторской концепции развития Ашхабада ныне его архитектурный ансамбль воплощает в себе передовые достижения в сфере градостроительства и инженерно-технической мысли, и вместе с тем – лучшие традиции национального зодчества и декора. Самые выдающиеся достопримечательности столицы внесены в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса, где Ашхабад зарегистрирован как город с самой высокой в мире концентрацией беломраморных зданий.



Добавим также, что от имени лидера нации строителям, отличившимся при возведении объектов 16-й очереди, были вручены ценные подарки.



По завершении церемонии открытия по новой магистрали началось массовое движение автомобилей.



Таким образом, состоявшийся сегодня в столице очередной грандиозный парад архитектурно-строительных премьер вписал еще одну яркую страницу в новейшую историю Отчизны, под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова уверенно идущей по пути мира, созидания и прогресса и готовящейся встретить славную 25-ю годовщину обретения статуса постоянного нейтралитета. Источник - Туркменистан сегодня

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