 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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18-м кандидатом в президенты Киргизии стал президент ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера - Урустам Кабылбеков
00:01 13.11.2020

Урустам Кабылбеков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Бишкек (АКИpress) – Урустам Кабылбеков 12 ноября подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах в порядке самовыдвижения.

Кабылбеков Урустам Кубанычбекович родился 14 февраля 1962 года, является президентом ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера.

По состоянию на 12 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 18 заявлений о выдвижении кандидатами на должность президента:

- Адахан Мадумаров,

- Арстанбек Абдылдаев,

- Кубан Чороев,

- Назарбек Нышанов,

- Бектур Асанов,

- Бакыт Бакетаев,

- Канатбек Исаев,

- Абдыкаар Сыдыков

- Сазыкбай Турдумалиев

- Нурлан Мотуев

- Рашид Тагаев

- Женишбек Байгуттиев

- Клара Сооронкулова

- Аймен Касенов

- Азамат Эсенбеков

- Кубанычбек Кадыров

- Садык Шер-Нияз

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605214860
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