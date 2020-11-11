18-м кандидатом в президенты Киргизии стал президент ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера - Урустам Кабылбеков

00:01 13.11.2020

Урустам Кабылбеков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента



Бишкек (АКИpress) – Урустам Кабылбеков 12 ноября подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах в порядке самовыдвижения.



Кабылбеков Урустам Кубанычбекович родился 14 февраля 1962 года, является президентом ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера.



По состоянию на 12 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 18 заявлений о выдвижении кандидатами на должность президента:



- Адахан Мадумаров,



- Арстанбек Абдылдаев,



- Кубан Чороев,



- Назарбек Нышанов,



- Бектур Асанов,



- Бакыт Бакетаев,



- Канатбек Исаев,



- Абдыкаар Сыдыков



- Сазыкбай Турдумалиев



- Нурлан Мотуев



- Рашид Тагаев



- Женишбек Байгуттиев



- Клара Сооронкулова



- Аймен Касенов



- Азамат Эсенбеков



- Кубанычбек Кадыров



- Садык Шер-Нияз