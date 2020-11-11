|18-м кандидатом в президенты Киргизии стал президент ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера - Урустам Кабылбеков
00:01 13.11.2020
Урустам Кабылбеков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Бишкек (АКИpress) – Урустам Кабылбеков 12 ноября подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах в порядке самовыдвижения.
Кабылбеков Урустам Кубанычбекович родился 14 февраля 1962 года, является президентом ОЭФСЛ "Монгу" им. Мерцбахера.
По состоянию на 12 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 18 заявлений о выдвижении кандидатами на должность президента:
- Адахан Мадумаров,
- Арстанбек Абдылдаев,
- Кубан Чороев,
- Назарбек Нышанов,
- Бектур Асанов,
- Бакыт Бакетаев,
- Канатбек Исаев,
- Абдыкаар Сыдыков
- Сазыкбай Турдумалиев
- Нурлан Мотуев
- Рашид Тагаев
- Женишбек Байгуттиев
- Клара Сооронкулова
- Аймен Касенов
- Азамат Эсенбеков
- Кубанычбек Кадыров
- Садык Шер-Нияз