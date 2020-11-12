Новым главой СЭЗ "Бишкек" стал журналист Кудрет Тайчабаров

08:06 13.11.2020

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Кудрет Тайчабаров назначен руководителем генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек". Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.



В ближайшее время нового директора должны представить коллективу. Сам Кудрет Тайчабаров также подтвердил назначение, написав об этом на своей странице в сети Facebook. Он отметил, что решение о его назначении принял сам и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров. При этом Кудрет Тайчабаров заявил, что у него есть экономическое образование, которое позволит ему руководить СЭЗ "Бишкек".



"Сегодня кыргызстанские граждане работают по всему миру. Пора привлечь в Кыргызстан инвесторов, которые занимаются различными отраслями, в свободную экономическую зону через наших соотечественников. Правительство устранит бюрократические барьеры. Поэтому призываю всех наших патриотов привлекать потенциальных инвесторов в СЭЗ "Бишкек". С вашей помощью мы сможем улучшить инвестиционный климат, производство, экономику и создать новые рабочие места", - обратился Кудрет Тайчабаров.



При этом он отметил, что всегда готов обсуждать любые предложения через свою страницу в Facebook.



Напомним, что Кудрета Тайчабарова вызывали на допрос в МВД. По его словам, после драки в Араванском районе он выступил в прямом эфире на радио "Азаттык" с критикой в адрес властей. Сразу после эфира журналиста вызвали на допрос в представительство МВД КР в РФ.



Ранее руководителем СЭЗ был Дуйшен Ирсалиев, который 28 октября 2020 года распоряжением премьер-министра КР был освобожден от занимаемой должности генерального директора СЭЗ "Бишкек".