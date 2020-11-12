 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия построит военно-морскую базу ("пункт базирования") в Судане
08:07 13.11.2020

Стратегический Судан
Сергей Костелянец - о том, как пункт базирования ВМФ РФ в Судане возвращает Россию в Африку

"Коммерсантъ" от 12.11.2020,
За последнее десятилетие Россия неоднократно демонстрировала свое желание возобновить военное присутствие в Африке, которое она утратила в 1991 году после эвакуации советской военно-морской базы на острове Нокра в Красном море. В 2008–2011 годах Россия обсуждала создание российской военно-морской базы на Средиземном море с Муаммаром Каддафи, но переговоры еще велись, когда в Ливии началась "арабская весна". В следующие три года Россия изучала возможности аренды участка земли для строительства базы в Джибути, но, как сообщалось, американцам удалось воспрепятствовать подобной договоренности.

С 2016 года Россия получила три предложения о размещении военной базы в Африке: в Восточной Ливии, в Сомалиленде и в Судане. Судан как государство-член ООН, имеющее законное правительство, является, несомненно, наиболее выгодным вариантом из вышеперечисленных. Кроме того, Судан - действительно важная африканская страна, до недавних пор (до девальваций 2018–2020 годов) - крупнейшая экономика на восточном побережье Африки от Египта до ЮАР.

Немаловажно и то, что Судан занимает стратегическое положение на перекрестке маршрутов из Тропической Африки в Северную и на Ближний Восток. Это означает, что пункт базирования ВМС РФ в Судане будет не только служить морским интересам России (обозначенным, например, в Морской доктрине РФ от 2017 года, которая предусматривает необходимость сохранения присутствия ВМФ практически во всех ключевых районах Мирового океана), но и потенциально может стать "ключом" к сердцу африканского континента - к Центральной Африке, где у России также есть значительные интересы (в том числе в Центральноафриканской Республике, Республике Конго и Демократической Республике Конго).

В свою очередь, для переживающего острый экономический кризис Судана, в особенности для суданских вооруженных сил, будет чрезвычайно полезна даже та ограниченная военно-техническая помощь, которую Москва готова безвозмездно предоставить в рамках соглашения о базировании.
Однако главный интерес Хартума не в этом. Когда в 2017 году тогдашний президент Судана Омар Башир выступил в ходе визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным с предложением предоставить России право создать военный объект на Красном море, он заявил, что основной целью Судана является нейтрализация американского вмешательства в дела страны. Власть в Судане с тех пор сменилась в ходе военного переворота, но в какой-то мере эта логика актуальна для Хартума и сейчас. Хотя гражданское Переходное правительство Судана пользуется доверием Вашингтона, организовавшие переворот военные, сохранившие за собой право вето на принятие ключевых решений в государстве до ноября 2022 года, являются для США нежеланными партнерами. Основные суданские игроки, по сути, уже ведут подготовку к выборам 2022 года, и российское военное присутствие может усилить позиции суданских силовых структур в рамках внутриполитической борьбы.

Зачем Россия создает пункт базирования своего военно-морского флота в Судане
Правда, если Москва намерена и дальше следовать курсу на расширение военного присутствия в Африке, ей необходимо не только развивать сопутствующие экономические, дипломатические и культурные стратегии для укрепления своего имиджа в глазах африканцев, но и основывать свою политику на справедливом и равноправном партнерстве со странами континента, на практике способствуя укреплению суверенитета и государственности африканских наций на международной арене. Только тогда российское присутствие станет долгосрочным, а Россия не будет восприниматься жителями континента в качестве новой колониальной державы.

Сергей Костелянец, ведущий научный сотрудник, заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН

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Российское руководство рассматривает вопрос создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) военно-морского флота на территории африканского государства Судан, на побережье Красного моря. Соответствующий проект соглашения между Россией и Суданом уже одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он поручил представить предложение о подписании соглашения президенту. Это постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Проект создания базы ВМФ представило Министерство обороны РФ. Документ был согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокураторой и Следственным комитетом РФ. Проект также предварительно проработан суданской стороной.

В постановлении правительства поясняется, что в Судане необходимо создать пункт материально-технического обеспечения - войсковое формирование Вооруженных сил Российской Федерации с военной и специальной техникой. Кроме того, там должны быть построены объекты жизнеобеспечения стоянки и ремонта российских военных кораблей с необходимыми запасами материальных средств и другого имущества.

Пункт обеспечения в Красном море будет создан силами и средствами российской стороны. Максимальная численность российского личного состава там должна составить 300 специалистов. Одновременно в ПМТО смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ России, но среди них могут быть "корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и энергетической безопасности". Согласно проекту, Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

Внешнюю охрану границ ПМТО будет осуществлять суданская сторона. Россия, в свою очередь, обеспечит охрану границ акватории базы, его противовоздушную оборону, а также внутреннюю охрану и поддержание правопорядка на территории базы.

Деятельность базы будет осуществляться "с соблюдением норм и требований экологической безопасности, установленных законодательством РФ". Руководство ПМТО обязуется "принимать все возможные меры по предотвращению ущерба населению, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям Судана".

По предварительным данным, соглашение будет действовать 25 лет с возможностью продления.

Впервые информация о том, что у России в Африке может появится пункт материально-технического обеспечения, появилась в 2017 году. Идею о создании в Судане российской военной базы предложил президенту РФ Владимиру Путину президент Судана Омар Хассан аль-Башир, который находился в России с официальным визитом. Аль-Башир предложил разместить военную базу в Порт-Судане, на берегу Красного моря.

Тогда это предложение было встречено многими российскими экспертами скептически. В первую очередь, их настораживали высокие расходы, которые нужно было понести для создания полноценной военной базы. Кроме того, опасения вызывала и нестабильная политическая ситуация в этом африканском государстве.

"Вместе с тем плюсы появления российской морской базы на берегу Красного моря заметно перевешивают, - пишет "Российская газета", официальный печатный орган правительства РФ. - В России понимают всю стратегическую важность Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива".

Сейчас у России уже есть один пункт материально-технического обеспечения на Средиземном море в сирийском Тартусе. Появление аналогичной базы в Красном море "заметно усилит позиции РФ в регионе", считают специалисты по геополитике. По их мнению, база "может стать гарантом стабильности в этом районе и, несомненно, повлияет на планы США доминировать в регионе".

Подробнее: https://www.newsru.com/world/11nov2020/basesudan.html

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605244020
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